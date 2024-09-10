Как заработать на снижении ставки ФРС: объясняем, какие активы могут опередить рынок

Завтра, в среду, станут известны данные по инфляции в США, от этого зависит уровень снижения ключевой процентной ставки ФРС. Но сам факт снижения на заседании регулятора 18 сентября уже по факту неотвратим.

На этом фоне сообщество инвесторов разделилось на два лагеря: те, кто ожидают рецессии в первую очередь, опираясь на инверсию кривой доходности, и те, кто говорят, что в этот раз рецессии не будет и Федрезерву удалась мягкая посадка. Присматриваемся к возможностям заработать на снижении ключевой ставки.

Среди ключевых активов и секторов, которые извлекут выгоду от снижения ключевой ставки ФРС, мы выделили четыре:

Облигации,

Сырье,

Автомобильная промышленность,

Недвижимость.

Облигации

Самым простым и надежным активом для инвестирования в сложившейся ситуации являются облигации. Снижение ключевой процентной ставки ведет к росту стоимости облигаций, которые уже находятся в обращении благодаря более высокой доходности. И, несмотря на то, будет ли рецессия или нет, они будут все равно приносить купонную доходность и вырастут в цене благодаря снижению ставок.

Для того, чтобы получить максимальную выгоду от высоких процентных ставок с помощью американских облигаций, нужно купить их до 18 сентября 2024 года, то есть до очередного заседания ФРС, на котором ожидается снижение этого показателя.

Доступным инструментом для инвестирования в облигации являются ETF-фонды, инвестирующие в американский долг.

Например, TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF), EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF), SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) и другие. Инвесторы всегда могут воспользоваться удобными сервисами для отбора фондов, которые полностью отвечают критериям их инвестиционного портфеля:

etfdb.com,

etf.com.

У этих платформ удобный интерфейс, множество фильтров для быстрого поиска и подробное описание каждого из фондов.

Мы спросили у наших экспертов, а что бы они выбрали, намереваясь инвестировать в долг США, подавляющее большинство делало ставку на ETF TLT, обосновывая свой выбор:

высокой дивидендной доходностью (3,63% на момент написания материала),

низким коэффициентом затрат (0,15%) и

значительным потенциалом роста после снижения ставок (10%).

То есть один из самых безопасных активов в мире позволит получить двузначные доходы.

Золотые варианты

Если с облигациями все просто, то заработать на сырье будет гораздо сложнее. Дело в том, что, кроме непосредственно доллара, на его стоимость влияет много факторов, таких как спрос, размер добычи, ситуация в отрасли, где она больше всего используется.

Впрочем, есть один практически беспроигрышный вариант — золото.

У этого драгоценного металла множество применений — от украшений до промышленного использования. Он является хорошим средством сохранения ценности в периоды турбулентности, и если мы полностью не исключаем возможность наступления рецессии, то золото призвано обеспечить прирост капитала в «сложные времена». Параллельно спрос на золото растет в периоды геополитической напряженности, которые мы сейчас наблюдаем.

Инвестировать в золото можно несколькими способами:

покупка банковских металлов,

покупка золотых украшений,

покупка монет,

покупка акций золотодобывающих компаний,

покупка ETF.

Из этого перечня наиболее эффективными являются инвестиции в золото через покупку акций золотодобывающих компаний и ETF (высокая ликвидность, низкие операционные расходы, дивидендная доходность).

Самыми лучшими ETF, которые отслеживают стоимость золота, являются:

GLD (SPDR Gold Shares) — самый большой по капитализации и с самой высокой ликвидностью;

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) — самый дешевый;

IAUM (iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest) — самый большой прирост с начала года.

Также интересны инвестиции в золотодобывающие компании, поскольку доходы этих фирм зависят от стоимости сырья, которое они добывают (золота).

В целом инвестиции в золоторудные компании можно разделить на две группы:

Компании крупной капитализации, которые платят дивиденды (NEM, AEM, GOLD…).

Компании средней капитализации, которые могут существенно вырасти в цене (NGD, SAND, CDE…).

Обе группы показали двухзначный прирост в этом году.

Опрошенные нам эксперты советуют инвестировать в золото через ETF GLDM, поскольку он самый дешевый и уменьшит расходы по управлению.

У серебра есть потенциал

Параллельно золоту, стоит обратить внимание на еще один драгоценный металл — серебро, стоимость которого плотно коррелирует с ценами на золото.

Недавно «Минфин» писал о скрытом потенциале серебра, но он может быть реализован только в случае восстановления экономической активности Китая.

Заметим, что сейчас серебро торгуется на 43% ниже своих исторических максимумов, достигнутых в 2011 году. В то время как золото преодолело этот ATH в июле 2020 года и сейчас торгуется на 30% дороже.

Сравнение графиков изменения стоимости золота и серебра

Источник: OANDA

Самыми лучшими ETF для инвестирования в серебро являются:

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) — самый большой по капитализации и самый дешевый;

PSLV (The Sprott Physical Silver Trust) — самый большой прирост с начала года и самая высокая ликвидность.

Снижение процентных ставок ФРС, вероятно, будет длиться долго (больше года). Эксперты, которых мы опросили, советуют инвестировать в серебро по такому же принципу, как и в золото. А именно, купить самый дешевый ETF SIVR. А параллельно — следить за экономической активностью Китая.

Литий не будет «падать» вечно

Кроме драгоценных металлов, интересной является ставка на литий. Недавно стоимость этого металла, широко используемого в аккумуляторах, упала до $10 за килограмм и продолжает снижаться. Как любят говорить в инвестиционных кругах: «Кто купил первое дно, получает второе в подарок».

График изменения стоимости фьючерса на литий

Источник: COMEX

Но падение не может «длиться вечно», поскольку оно приводит к потере рентабельности, и как следствие — закрытию добычи: происходит уменьшение предложения. Меньшее предложение приведет к стабилизации цен, а спрос, у которого присутствуют признаки восстановления, станет источником нового импульса вверх.

Одни из ключевых покупателей лития — производители аккумуляторов для электромобилей. Рынок электрических автомобилей возвращается к росту. Компания Tesla сообщила, что в августе продала более 63 000 автомобилей на китайском автомобильном рынке, что на 37% больше, чем в прошлом месяце, но все еще меньше, чем в августе прошлого года.

BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, заявил, что продажи его пассажирских автомобилей в Китае в августе выросли на 35%, по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного месячного показателя в 370 854 единицы.

Оживление спроса обязательно изменит траекторию цен на литий. Остается только дождаться этого момента и извлечь из этого выгоду.

Как и в случае с драгоценными металлами, сделать ставку на литий можно с помощью ETF — Global X Lithium & Battery Tech (тикер LIT), или же инвестировав в публичные компании, занимающиеся добычей этого серебристо-белого металла — Albemarle Corporation (ALB), Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (GNENF), Lithium Americas Corp. (LAC), Livent Corporation (LTHM), Mineral Resources Limited (MALRY).

Как само сырье, так и добывающие его сейчас компании стоят дешево, но пока неизвестно как долго сохранится избыточное предложение на рынке, считают опрошенные нами эксперты.

Технические и фундаментальные сигналы изменения тенденции отсутствуют, поэтому здесь стоит проявить осторожность и распределить покупку на несколько частей.

Среди приоритетных активов — компания Albemarle Corporation, поскольку, помимо возможного роста стоимости акций, она платит дивиденды в размере >2%, Lithium Americas Corp., которая может дать иксы подобно криптовалюте и ETF LIT.

Американские автопроизводители будут в плюсе

Средний кредитный платеж за новые транспортные средства в США составил $735 в месяц в первом квартале 2024 года, что на 0,4% больше, чем в первом квартале 2023 года, кредитный платеж на транспортные средства также вырос на 0,4%. Ставки для покупателей с высоким кредитным рейтингом (781 и выше) начинаются от 5,18% для новых авто, тогда как покупатели с самым низким рейтингом могут сталкиваться со ставками до 14,08%. Для б/у автомобилей ставки могут достигать 20,62% для людей с низкими кредитными баллами.

Для сравнения: в 2022 году, когда ФРС только приступила к циклу повышения ставок, ставки автокредита на новые транспортные средства в США колебались в диапазоне от 4,75% до 13,42%, в зависимости от кредитного рейтинга и других факторов.

Задолженность по автокредиту является второй по величине категорией после ипотеки. В целом, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, американцы должны $1,616 триллиона в виде долгов по автокредитам, что составляет 9,2% потребительского долга США.

В первом квартале 2024 года 4,4% непогашенной задолженности за автомобиль было просрочено по меньшей мере на 90 дней, что на 13,4% больше, чем в первом квартале 2023 года. В то же время процент автокредитов, которые просрочили на 30 дней, составил 7,9% в первом квартале этого года, что на 15,4% больше, по сравнению с 6,9% в первом квартале прошлого года.

Принимая во внимание все вышесказанное, приходим к выводу, что спрос на автомобили в США подавлен высокими ставками. Смягчение политики ФРС приведет к снижению ставок автокредитования и, как следствие — к оживлению спроса на автомобили и росту прибыли автопроизводителей. Инвестиция в автомобильную промышленность на таком фундаменте выглядит привлекательной, и такой, у которой есть значительная вероятность положительного результата.

Больше всего в 2024 году в США было продано автомобилей следующих марок:

Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Toyota RAV4, Tesla Model Y, Honda CR-V, Nissan Rogue, Ram Pickup, Toyota Camry, GMC Sierra, Honda Civic.

Ford (F) и General Motors Company (GM), вероятно, будут ключевыми бенефициарами снижения ставок, поскольку японские автопроизводители теряют ценовое преимущество на фоне укрепления иены в результате повышения ставок банком Японии.

Помимо вероятного роста спроса на автомобили в США на фоне снижения ставок кредитования, наши эксперты считают хорошей идеей инвестировать в Ford (F) и General Motors Company (GM) по следующим причинам:

Акции GM невероятно дешевы. Соотношение P/E составляет 5,01, что значительно ниже медианы сектора 15,9. Основной причиной низкой оценки акций является их огромная прибыльность. Если посмотреть на второй квартал, то компания General Motors создала около $5,3 млрд. свободного денежного потока, что является наилучшим показателем, о котором сообщает компания с 2020 года.

Ford Motor Company (NYSE:F) аналогично GM сейчас торгуется с мультипликатором P/E 5,9, что значительно ниже медианы сектора 15,9. Кроме того, F наблюдает огромный рост в этом году, а отчет о прибылях компании за второй квартал проливает свет на успех ее бизнеса Ford Pro.

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Недвижимость и стройматериалы

Как только стало понятно, что ФРС переходит к смягчению денежно-кредитной политики, инвесторы сконцентрировались на недвижимости. Снижение ключевой процентной ставки ведет к снижению ипотечных ставок, что стимулирует спрос на недвижимость.

В настоящее время эта инвестиционная идея выглядит, как пришедшая с опозданием, поскольку в течение последних трех месяцев REIT показали самый больший рост (+12,86%) среди 11 секторов.

Рост стоимости REIT за последние три месяца Источник: Finviz

Впрочем, это не означает, что рост исчерпан — низкие ставки впереди, а, соответственно, значительная часть ценового импульса нас ждет в будущем. Также стоит не забывать, что большинство REIT платят приличные дивиденды, которые значительно улучшат инвестиционный результат.

Среди всего разнообразия REIT мы выделили два, которые, вероятно, еще не вполне учли в цене приближающуюся мягкую ГКП, и у которых значительный потенциал роста:

Global Self Storage Inc (SELF).

Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Ценовой таргет по MPW мы видим в области $9 за акцию (около +100% от текущей цены), а по SELF — $7 (+40% к текущей стоимости). Что касается REIT — у нас есть только одно предупреждение: остерегайтесь инвестиций в офисную недвижимость, поскольку спрос на нее так и не восстановился после пандемии.

Параллельно недвижимости, следует обратить внимание на производителей строительных материалов. Они немного с опозданием, но ощутят оживление на рынке недвижимости. В качестве индикатора активизации строителей, можно использовать стоимость фьючерса на пиломатериалы — Lumber.

Сейчас он формирует паттерн разворота перевернутая голова и плечи, а значит, значительная часть роста стоимости компаний, производящих строительные материалы, еще впереди.

Изменение стоимости фьючерса на пиломатериалы

Источник: CME

Среди строительных компаний эксперты считают интересными инвестиции в Martin Marietta Materials Inc. (NYSE: MLM) и Summit Materials (NYSE:SUM).

Martin Marietta Materials Inc. (NYSE: MLM) является привлекательной из-за ее ведущей роли в промышленности строительных материалов, ее способности извлекать выгоду от инвестиций в инфраструктуру и ее высокие финансовые показатели. Во втором квартале 2024 года компания сообщила об увеличении дохода на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в $1,82 млрд. Производительность Martin Marietta Materials Inc. может значительно улучшиться, когда строительство новых домов ускорится.

Summit Materials также показывает стабильный рост (см. график ниже), поэтому на фоне оживления рынка недвижимости ее результаты имеют высокую вероятность стать еще лучше, в то время как цена акций сейчас привлекательна для покупки.

График изменения прибыли компании Summit Materials

Источник: Simply Wall Street