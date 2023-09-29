Акции Apple и Microsoft падают: стоит ли их покупать и когда

В условиях ослабления рынка вниз идут и акции крупнейших технологических компаний. На какие из них стоит обратить внимание и когда будет лучший момент для инвестиций, обсудили авторы американского инвестиционного YouTube-канала Джош и Ларри Джонс. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Что происходит с «большой семеркой»

«Американский рынок находится в режиме свободного падения. Он падал на протяжении августа, падает в сентябре и, если честно, мы не знаем, прекратится ли падение в октябре. Тем не менее, традиционно октябрь считается убийцей медвежьих рынков, поэтому возможность изменения тренда есть», — отметил инвестор Джош.

На какие акции обратить внимание, чтобы получить возможность совершить выгодные сделки в преддверии возможного возобновления бычьего тренда? Конечно же, на ум сразу приходят компании «великолепной семерки»: Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Nvidia (NVDA) и Tesla (TSLA), а также восьмая компания, которую часто включают в группу технологических лидеров, — Netflix (NFLX).

«Если вам не хочется инвестировать в ETF, то присмотритесь к этим акциям. Это компании, которые продолжат генерировать деньги, поскольку, во-первых, находятся в отличном финансовом состоянии: обладают запасом кеша, получают прибыль. Во-вторых, эти компании активно инвестируют в искусственный интеллект», — советует Ларри Джонс.

«Великолепная семерка» с легкостью обгоняет бенчмарк S&P 500 и, что еще важнее, обладает целым списком конкурентных преимуществ.

Apple является ведущим поставщиком смартфонов в США, а по объему выкупа акций на сумму около $600 млрд с начала 2013 года ей нет равных среди других публичных компаний.

Microsoft прекрасно сочетает старое с новым. Ее операционная система Windows по-прежнему доминирует на настольных компьютерах, а Azure стала вторым в мире поставщиком услуг облачной инфраструктуры.

Интернет-поисковик Google, принадлежащий компании Alphabet, является безусловным монополистом: на июль 2023 года его доля в мировом интернет-поиске составила 92%.

На долю Amazon приходится около 40% всех розничных онлайн-продаж в США, а сегмент услуг облачной инфраструктуры Amazon Web Services занимает первое место в мире по доле рынка.

Nvidia лидирует в гонке искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозам, доля графических процессоров компании, устанавливаемых в центрах обработки данных, скоро достигнет 90%.

Во втором квартале соцсетями Meta Platforms ежемесячно пользовалась половина взрослого населения планеты.

Tesla — единственный «чистый» производитель электромобилей, который является безусловным лидером по доле рынка в Северной Америке.

Когда покупать

Акции многих технологических гигантов сейчас находятся в красной зоне на фоне распродажи среди большинства американских акций. Это означает, что у инвесторов появилась возможность приобрести бумаги качественных, проверенных временем бизнесов с большой скидкой. Конечно, вряд ли вам удастся с точностью угадать фазу рынка и четко определить дно, но никто не запрещает обращать внимание на советы опытных трейдеров.

К примеру, автор «Stocks with Josh» планирует увеличить свою позицию в Apple, когда стоимость бумаг «яблочной» корпорации опустится до $168,80. Напомним, вчерашнюю торговую сессию компания завершила падением на 2,34%, закрывшись на отметке в $171,96 за штуку. «Да, стоимость может опуститься ниже $168,80. Но на этой отметке находится дно линии Боллинджера, после достижения которого, обычно, акции Apple демонстрируют отскок. Я готов пойти на этот риск. В текущем году Apple почти достигла $200, так что на данный момент скидка составляет порядка $30», — объясняет Джош.

Что касается Microsoft, на графике появилась свеча за пределами линии Боллинджера. Это означает, что в скором времени должен начаться разворот тренда, — считает эксперт. Джош прогнозирует, что акции вырастут, как минимум, до $330 (торговую сессию вторника компания завершила на отметке $312,14 за штуку).

«Nvidia получила более серьезный удар, чем другие игроки группы: акции упали на 18% с максимума. Ближайшая линия поддержки находится на уровне $409, и, если она будет пробита, откроется окно для дальнейшего падения. Следующая поддержка находится на уровне $384», — отметил Джош.

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Alphabet в течение года удалось установить новый локальный максимум. Сейчас ситуация на графике акций Alphabet схожа с картиной на графике Microsoft: выход за предел линии Боллинджера, что говорит о возможности смены тренда в ближайшем будущем. Ближайшая линия поддержки находится на уровне $124 (вчерашние торги компания завершила на отметке $128,56 за штуку).

Перейдем к Meta: по мнению Джоша, акции обладают большим потенциалом роста по двум причинам. Во-первых, с начала года Meta продемонстрировала значительно более сильную динамику, чем другие компании из группы «великолепной семерки», с ростом на колоссальные 139%. Во-вторых, даже учитывая столь бурный рост, Meta еще не установила новый исторический максимум. По мнению Джоша, если акциям удастся удержаться на поддержке в $287, стоит рассчитывать на возобновление роста. В качестве хеджа, эксперт рекомендует трейдерам установить стоп-лосс на отметке $285-$286.

Хотя Netflix не является частью «великолепной семерки», это сильная технологическая компания, достойная внимания. Как отметил Джош, в настоящее время поддержка для Netflix находится на отметке в $359, после достижения которой может начаться отскок. Эксперт рекомендует заходить в акции на этом уровне, поэтому стоит дождаться, пока стоимость опустится. Торги вторника Netflix завершила на уровне $379,25 за штуку.

Поддержка Amazon находится на отметке $125, и именно на этом уровне компания завершила вчерашние торги. График Amazon в настоящее время напоминает картину на графиках Alphabet и Amazon, описанную выше, что говорит о высокой вероятности разворота тренда в ближайшее время и отскока, как минимум, до $150.

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Ну и, наконец, поговорим о Tesla. Как отметил Джош, график Tesla сейчас напоминает график Meta: акции производителя электрокаров продемонстрировали отскок, по сравнению с локальным минимумом на уровне около $215. Вчерашнюю торговую сессию Tesla завершила на отметке $244,12. Ближайшая поддержка по Tesla в настоящее время находится на уровне $234, где Джош и планирует покупать.