Акции «оборонки» Европы стали «мемными»: частные инвесторы снова наказали хедж-фонды

Фондовые рынки Европы и Америки снова «зеленеют». Инвесторы надеются, что новые пошлины США, ранее анонсированные американским президентом Дональдом Трампом, будут не настолько жесткими, как было заявлено изначально. О самых заметных событиях прошлой и предстоящей недели — более подробно в обзоре «Минфина».

Впервые с середины февраля все три основных индекса американского фондового рынка, по итогам прошлой недели, показали рост. S&P 500 отыграл снижение в последние минуты торгов, прервав четыре убыточных недели. Основные индексы в пятницу отыграли часть потерь после заявления президента США Дональда Трампа о том, что в вопросе торговых пошлин возможна определенная «гибкость», пишет CNBC.

По итогам недели, Dow Jones вырос на 1,19%, индекс S&P 500 — на 0,5%, высокотехнологичный индекс Nasdaq — на 0,16%.

Растут сегодня, 24 марта, и фьючерсы на американские акции. Позитив рынку добавил появившийся на выходных репортаж Bloomberg News о том, что пошлины, о введении которых Трамп готовится объявить 2 апреля в День освобождения, будут более адресными, чем он угрожал ранее.

Тем не менее аналитики считают, что рынок все еще переживает неопределенность из-за торговых пошлин, и не ждут его быстрого восстановления.

Волатильность на фондовом рынке может сохраниться до конца 2025 года, а давление на акции — усилиться, по мере приближения к дате, когда Трамп объявит свое решение по пошлинам, считает директор по инвестициям Verdence Capital Advisors Меган Хорнеман.

«С экономической точки зрения, сейчас слишком много неопределенности. Даже если после 2 апреля прояснится ситуация с пошлинами, мы все еще не понимаем, каковы будут вторичные последствия для экономики, — отметила Хорнеман в эфире CNBC. — Также нет ясности, окажет ли это разовое влияние на инфляцию, или мы столкнемся с затяжной волной ценового давления, которая может усилить инфляционные риски».

По мнению аналитиков Barclays, открытый вопрос с пошлинами будет сдерживать рост фондового рынка как минимум до 2 апреля.

«Акции отскочили от перепроданных уровней, но неопределенность вокруг пошлин, скорее всего, ограничит потенциал роста вплоть до 2 апреля», — отметил в записке для клиентов, которую приводит CNBC, стратег Barclays по европейским акциям Эммануэль Коу.

По мнению Майкла Уилсона, главного стратега по акциям США Morgan Stanley, волатильность в американских акциях, вероятно, сохранится как минимум до второй половины года, а цены на бумаги останутся ниже максимумов, достигнутых в прошлом месяце, пишет Bloomberg.

Он считает, что любой рост будет временным из-за неопределенных перспектив корпоративного и экономического роста.

«Это будет плавное восстановление. Мы считаем, что новые максимумы, вероятно, исключены в первой половине этого года», — уточнил Майкл Уилсон.

Но именно этот момент может стать лучшим для покупки американских акций. Такое мнение, в частности, высказали аналитики UBS.

«Исторически сложилось так, что покупка акций S&P 500 при пиковом падении на -10% приносила более высокую абсолютную и скорректированную на риск доходность, по сравнению с ожиданием более крупных падений на -15 или -20%», — отметила Ульрике Хоффманн-Бурхарди, директор по глобальным акциям в UBS.

Она считает, что ожидание более глубоких коррекций может привести к упущенным возможностям, особенно если рынок быстро восстановится.

Начинают новую неделю на позитиве и европейские акции. Так европейские фондовые индексы отреагировали на сообщения о том, что в начале нового месяца Трамп планирует более узкую и целенаправленную программу повышения торговых пошлин.

В этом году европейский фондовый рынок сумел приятно удивить инвесторов. В начале года большинство аналитиков предполагали, что слабые экономические перспективы Европы и угроза американских пошлин оставят европейский рынок в тени США. Однако индекс Stoxx 600 демонстрирует лучший старт с 2019 года, пишет Bloomberg.

Особым спросом среди инвесторов в европейские акции в последние несколько недель пользуются акции оборонных предприятий, пишет Financial Times. По мнению издания, эти бумаги стали «полем битвы» между розничными трейдерами и хедж-фондами.

Так, акции компании Hensoldt, специализирующейся на технологиях в оборонном и аэрокосмическом секторах, за последний месяц прибавили 47%, бумаги немецкого производителя двигателей и трансмиссий Renk подорожали на 50%, котировки французского спутникового оператора Eutelsat взлетели почти на 280%, акции французского производителя авиакомпонентов Latecoere за месяц выросли на 79%. Для сравнения: европейский индекс аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx Europe Aerospace & Defense за тот же период прибавил около 19%.

«Частные трейдеры, координируя свои действия на форумах, типа Reddit, намеренно скупают акции, на понижение которых ставят хедж-фонды — например, Marshall Wace и Millennium», — пишет FT.

Стратег по акциям Société Générale Роланд Калоян считает, что «в Европе происходит тектонический сдвиг». Он сравнивает текущий всплеск интереса розничных инвесторов с «мемной» манией 2021 года в США. И хотя сейчас рост европейских акций не такой экстремальный, как был тогда, механизм шорт-сквиза сейчас схож с событиями вокруг сети магазинов видеоигр GameStop четыре года назад, считает эксперт.

Тогда трейдеры скупали акции с высокой долей коротких позиций, включая GameStop и сеть кинотеатров AMC, что привело к резкому росту их стоимости, принесло хедж-фондам огромные убытки и, например, вынудило фонд Melvin Capital вовсе закрыться, напоминает FT.

В этот раз частные инвесторы тоже «наказали» хедж-фонды, делавшие ставку «на понижение». На росте акций Hensoldt шортисты потеряли $110 млн (по рыночной оценке) за три недели до 14 марта, согласно данным S3 Partners. Почти 300%-ный рост котировок Eutelsat обошелся шорт-продавцам примерно в $187 млн убытков.

Например, удерживал значительные короткие позиции в Eutelsat крупнейший в мире управляющий активами BlackRock, но в последние недели сократил их ниже порога раскрытия (0,5%), пишет FT.

Индекс банковских акций в Турции зафиксировал на прошлой неделе самое значительное падение с 2001 года, что спровоцировало экстренные действия Центрального банка.

Турецкий центробанк провел в воскресенье, 23 марта, «техническую встречу» с представителями банков для обсуждения возможной волатильности на финансовом рынке после ареста ключевого оппозиционного политика, узнал Bloomberg.

Как указано в заявлении Ассоциации банков Турции, на встрече обсуждались «последние события на рынках». По данным Bloomberg, ЦБ также планировал обсудить координацию действий с банками на фоне недавней распродажи активов в стране.

Заключение под стражу по обвинениям в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, самого заметного политического оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвало массовые протесты.

На этом фоне турецкая лира резко обесценилась, достигнув рекордного падения — 41 лиры за доллар. Центральный банк Турции вынужден был вмешаться, продав более 10 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты. Кроме того, регулятор повысил ставку овернайт-кредитования на 200 б.п. — до 46%, и временно приостановил кредитование банков по базовой ставке в 42,5%.

Впервые за почти 20 лет был проведен аукцион ликвидности с выпуском 91-дневных облигаций, чтобы абсорбировать избыточную денежную массу в лирах, указывает Bloomberg. После этих мер ставка овернайт-финансирования, отражающая стоимость краткосрочного заимствования, выросла более чем на три процентных пункта — до 45,7%.

Сейчас турецкая лира стабильно держится на уровне 38 за доллар.

Взлеты и падения на американском фондовом рынке за неделю

«Минфин» традиционно выбрал компании, акции которых показали самый большой прирост/падение на прошлой неделе.

Акции биотеха Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) активно растут последний год. Цена акций компании выросла с менее чем $150 в марте 2024 года до более чем $280 в настоящее время, что представляет собой рост почти на 100%, подсчитал Forbes. ALNY специализируется на терапии РНК-интерференции для лечения генетических заболеваний.

Впечатляющая динамика ее акций в значительной степени обусловлена многообещающими результатами клинических испытаний сердечно-сосудистого препарата Amvuttra, выпущенного в середине 2024 года. А недавно FDA расширило применение Amvuttra, на что инвесторы среагировали позитивно.

Дело в том, что расширение возможности использовать новый препарат, по прогнозам, позволит Alnylam Pharmaceuticals увеличить доход до $8 млрд, что довольно существенно, учитывая, что общая выручка Alnylam в прошлом году составила всего $2 млрд.

Несмотря на такие перспективы, аналитики считают, что покупать акции компании по текущей цене уже слишком дорого.

Существенно обогнали рост основных американских фондовых индексов акции Roku Inc. (ROKU), одной из ведущих платформ потокового видео в США (выпускает телевизионные приставки и телевизоры со своей операционной системой Roku OS).

На прошлой акции компании выросли на 15,5% и завершили торги пятницы на уровне $78,29, по сравнению с $67,78 14 марта. Стимулом к росту стало заключение сделки с Monster Jam по добавлению канала FAST channel на свою платформу Roku.

По условиям соглашения, ROKU будет бесплатно показывать грузовики, трюки и гонки Monster Jam миллионам домохозяйств по всей территории США.

На канале Monster Jam будет представлен широкий выбор контента из 20-летних телешоу, включая текущий сезон с полными повторами событий, закулисными съемками и эксклюзивными интервью с гонщиками-чемпионами.

Недавно ROKU получила рейтинг «покупать» от Guggenheim Securities, которая считает, что компания завершит год «на самом сильном уровне» на фоне ожиданий продолжения улучшений.

«В частности, мы считаем, что действия, включающие повышенное внимание к операционным показателям, основанным на монетизации, расширение партнерских отношений с третьими сторонами и расширение предложений, приносящих доход, при постепенном повышении рентабельности и генерировании свободного денежного потока, способствуют росту стоимости компании», — говорится в сообщении.

Цена акций Robinhood Markets Inc. (HOOD) на прошлой неделе выросла на 13,05% — до $44,36. Настроения инвесторов были подогреты повышением рейтинга двумя инвестиционными компаниями.

В прошлую среду Compass Point начала отслеживать акции HOOD, присвоив компании рейтинг «покупать». Также для акций компании был установлен ценовой ориентир на уровне $61, что на 37,5 % выше последней цены закрытия.

По мнению Compass Point, HOOD имеет возможность получить до $665 млн за счет перекрестных продаж существующим американским клиентам.

После этой новости инвесторы набросились на акции HOOD, что привело к трехдневному росту бумаг к концу торговой недели.

Дополнительным стимулом для роста стало сохранение позитивного прогноза для компании инвестбанком KeyBanc: HOOD присвоен рейтинг «с избыточным весом» и установлена цена акций на уровне $75. Новый ценовой ориентир представляет собой 69%-ный потенциал роста, по сравнению с последней ценой закрытия.

Главные события недели

Самое важное событие недели для инвесторов намечено на пятницу, 28 марта. В этот день будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ) за февраль. Именно на этот показатель ориентируется ФРС при определении своей дальнейшей процентной политики.

По прогнозу экономистов, в прошлом месяце базовый индекс PCE (не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители) вырос на 2,7% в годовом выражении — это на 0,1 п.п. больше, чем в январе, пишет Barrons.

Чиновники ФРС на прошлой неделе сохранили ключевую ставку на текущем уровне, но повысили прогноз по базовой инфляции на этот год на 0,3 п.п. — до 2,8%.

Помимо инфляции, в экономическом календаре на эту неделю запланированы публикации индекса деловой активности (PMI) от S&P Global за март, индикатора потребительских настроений от Conference Board и данных по заказам товаров длительного пользования от Бюро переписи населения США.

О доходах на этой неделе отчитаются GameStop и еще несколько ритейлеров, производитель спортивной одежды Lululemon Athletica и строительная компания KB Home.

В понедельник, 24 марта, S&P Global опубликует индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и услугах за март (предварительные данные). Консенсус-прогноз предполагает, что индекс PMI для промышленности составит 51,5, а для сферы услуг — 50,9 (в феврале — 52,7 и 51 соответственно).

Квартальные результаты опубликуют Dragonfly, KB Home, Oklo.

Во вторник, 25 марта, Conference Board опубликует индекс потребительского доверия за март. Ожидается, что он опустится до 94 пунктов — это примерно на четыре пункта ниже, чем в феврале, когда индекс продемонстрировал самое значительное снижение с августа 2021 года. В этот же день Бюро переписи населения США представит данные о продажах новых жилых домов за февраль. Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA) опубликует индекс цен на жилье за январь.

За квартал отчитаются GameStop, McCormick и Rumble.

В среду, 26 марта, Бюро переписи населения США опубликует отчет о заказах товаров длительного пользования за февраль.

Квартальные отчеты опубликуют Chewy, Dollar Tree, BRP, Jefferies и Petco.

В четверг, 27 марта, Бюро экономического анализа (BEA) представит окончательную оценку роста экономики США за четвертый квартал. Национальная ассоциация риелторов (NAR) представит индекс незавершенных сделок по продаже жилья за февраль.

Финансовые результаты за прошлый квартал раскроют Bitfarms, Lululemon и Winnebago.

В пятницу, 28 марта, Бюро экономического анализа опубликует индекс цен на личное потребление (PCE) за февраль.