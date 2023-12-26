Агрессивный портфель акций «Минфина»: что заработали за год и какую стратегию выбрали на 2024 год

2023 год был благоприятным для фондового рынка: S&P 500 прибавил 23%, Nasdaq 100 — более 50%, DAX 100 — 19,4%, RUSSEL 2000 — 13%. Мейнстримом года стали технологические компании и искусственный интеллект. «Минфин» с помощью агрессивного портфеля акций в полной мере воспользовался ситуацией и получил прибыль, обогнав ключевые индексы. Продолжаем инвестировать, и рассказываем, что еще купили и чего ожидаем в 2024 году.

Ставка на нефть и газ

К концу года мы ожидаем быстрого заработка на акциях компаний нефтегазовой промышленности. Видим несколько причин, которые будут этому способствовать:

Нарушение логистических путей. За прошедшую неделю нефть продемонстрировала самый недельный прирост с октября (+3%). Атаки поддерживаемой Ираном группировки хуситов в Красном море заставили сотни кораблей идти более безопасными, но более длинными маршрутами, что привело к задержке нефтяных грузов.

Согласно данных отслеживания судов, собранных Bloomberg, на прошлой неделе около 30 танкеров, которые перевозят сырую нефть и топливо, вошли в пролив Баб-эль-Мандаб в южной части Красного моря. Это падение более чем на 40%, по сравнению со среднесуточным показателем за предыдущие три недели, поскольку хуситы атакуют торговые суда в знак поддержки ХАМАС в его войне с Израилем.

Сокращение добычи странами ОПЕК+. В первой половине декабря из нефтяного картеля вышла Ангола. Но трейдеры ожидают, что, несмотря на это, в следующем месяце новое сокращение добычи ОПЕК+ все равно вступит в силу, как и планировалось. Ирак, которому в январе придется сделать одно из самых больших сокращений поставок группы для выполнения новой квоты, подтвердил свою постоянную поддержку. ОПЕК пытается получить лучшие показатели баланса между спросом и предложением, чтобы добиться стабильности на мировом рынке нефти. Это должно привести к росту стоимости «черного золота».

Дефицит на рынке нефти. Согласно заявке Международного энергетического агентства (МЭА), нехватка на рынке нефти в четвертом квартале составит 900 тыс. баррелей в сутки. Учитывая предстоящие сокращения добычи, этот фактор продолжит оказывать положительное влияние на стоимость «черного золота» в 2024 году.

Недооцененный спрос. В 2023 году МЭА уже увеличивало свои оценки мирового спроса на нефть, указывая на неожиданное потребление в Китае. 2024 год, вероятно, не станет исключением. Согласно отчету Национального института стратегических исследований, восстановлению роста мировой экономики в 2024 году будет способствовать рост темпов роста ВВП развитых экономик, а также ВВП экономик почти всех регионов, за исключением экономик стран Ближнего Востока и Северной Африки. При этом ожидается, что экономический рост в мире начнет приближаться к долгосрочному потенциальному темпу.

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Новые активы в портфеле

Выбирая среди компаний энергетического сектора акцент был сделан на разведку и добычу нефти и газа. В последние годы компании нефтегазовой промышленности уменьшили финансирование этих направлений, опасаясь, что переход на экологически чистый транспорт существенно снизит потребление. Но на практике оказалось, что отказ от ископаемого топлива — дело не одного года. Невозможность обеспечить необходимый дебит приведет к дефициту, в выигрыше будут компании, которые инвестировали в новые разработки.

Для того, чтобы обеспечить агрессивный характер инвестиций, соответствующий характеру нашего портфеля, в основном, мы вынуждены инвестировать в компании средней ($2-$10 млрд) или даже меньшей капитализации. А это, в свою очередь, увеличивает риск инвестиций. Для того, чтобы его уменьшить, мы решили купить две компании, у одной из которых большая капитализация, а у другой — средняя. Кроме того, мы диверсифицировали их по региону.

С акцентом на безопасность куплен Occidental Petroleum Corp. (OXY).

Ее, кстати, очень активно покупает Berkshire Hathaway. Недавно компания Уоррена Баффета купила акции OXY на сумму $590 млн…

Капитализация Occidental Petroleum составляет $53,37 млрд, чистая прибыль — $4,45 млрд, продажи — $29,3 млрд. Это американская компания со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Она занимается покупкой, разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Латинской Америке. Работает в трех сегментах: нефтегазовый, химический, промежуточный и маркетинговый.

Годовой прогноз стоимости акций OXY находится в диапазоне $59−80 за штуку. Наш расчет справедливой цены дал результат $76,9, что на 26% выше рыночной цены.

Технически на графиках Occidental Petroleum сформировалась разворотная фигура — перевернутая голова и плечи. Отработка этой формации позволяет ожидать роста стоимости акций до $140 (+133%) в долгосрочной перспективе.

Стоимость акций Occidental Petroleum

Источник: NYSE

Купили мы одну акцию OXY по цене $60,80 (22.12.2023), превысив допустимый бюджет на 1 компанию на 20%. Тейк-профит разместили на отметке $85 (+40%), но все будет зависеть от стоимости нефти. Если заметим признаки возможного значительного снижения стоимости этого энергоносителя, то актив будет продан по рыночной цене.

Другая инвестиция — это ставка на быстрый заработок — канадская компания Baytex Energy (BTE). Компания занимается разведкой и добычей сырой нефти и природного газа в Западно-Канадском осадочном бассейне и Игл-Форде, Соединенные Штаты. BTE предлагает легкую нефть и конденсат, тяжелую нефть, природный газ и сжиженный природный газ.

Согласно оценке аналитиков Tipranks, в годовой перспективе акция BTE должна стоить от $5,08 до $6,21, что на 50% дороже текущей цены. Из восьми опрошенных стратегов семь рекомендуют ее к покупке.

Прогноз Baytex Energy (BTE) от Tipranks

Источник: tipranks.com

Другие аналитические платформы также прогнозируют рост BTE свыше $5.

Мы купили 15 акций Baytex Energy (22.12.2023) по цене $3,35, и потратили $50,25. Тейк-профит размещен на ценовой отметке $4,7 (+40%).

Агрессивный портфель акций по итогам 2023 года

С момента последней публикации мы зафиксировали прибыль еще по трем активам:

BKCH, Global X Blockchain ETF,

AUR, Aurora Innovation Inc,

CQIS, Canadian Solar Inc.

Доход составил около 40% по каждому. В фиате мы заработали $51,16. Общая зафиксированная прибыль сейчас составляет $70,69. В части суммы инвестиций зафиксированная прибыль составляет 14,4%. Если учесть и нереализованную прибыль, то доход за полгода достиг 20,4%.

За полгода нам почти удалось догнать индекс S&P 500 (прирост +23%).

Состояние агрессивного портфеля «Минфина по итогам 2023 года

Источник: «Минфин»

Все активы, выделенные в таблице зеленым цветом, проданы полностью. Они останутся в нашем списке наблюдения и, в случае коррекционного снижения цены, будут куплены повторно. Первый претендент на повторную покупку — ETF BKCH, по которому мы ожидаем падения в область $30.

Актуальное состояние агрессивного портфеля акций от «Минфина» приведено в таблице ниже (удалены активы, которые проданы, и добавлены недавние покупки):

Прогноз фондового рынка на 2024 год

«Минфин» собрал прогнозы самых точных аналитиков 2023 года, чтобы понять, чего ожидать в следующем году.

Том Ли, Fundstrat

С целевым показателем в 4750 в начале 2023 года у Ли, сооснователя и руководителя отдела исследований, был один из самых точных прогнозов по S&P 500 среди стратегов.

Его анализ показывал, что вероятность роста на 20% удвоилась после падения индекса на 19% в 2022 году. Он видел три основных фактора:

его исследование показало, что инфляция будет падать быстрее, чем ожидалось;

компании были готовы справиться с более высокими ставками, учитывая предупреждение ФРС;

волатильность была очень высокой.

«Рынкам невозможно оставаться на таком уровне беспокойства, и когда инфляция уменьшается — что и произошло — акции повышаются, потому что давление продаж заканчивается», — сказал он.

Том Ли остается одним из самых оптимистичных аналитиков на следующий год, с целевым показателем S&P 500 в 5200 пунктов.

Брайан Бельски, BMO

В начале 2023 года у Бельски, главного инвестиционного стратега BMO Capital Markets, был прогноз 4300 по S&P 500, один из самых положительных прогнозов среди стратегов. Затем он и другие повысили свои цели, чтобы не отставать от продвижения рынка.

Он оценил настроения рынка, как чрезмерно негативные, в конце 2022 года, что, по его словам, подтолкнет спрос на активы.

«Акции ведут к доходам, которые ведут экономику, и это совершенно смешно, когда я слышу, как люди говорят: „Я подожду, рецессия подскажет нам, когда покупать акции“. Нет, так не будет. Акции подскажут вам, когда у нас будет рецессия», — сказал он. — Люди стали слишком шаблонными".

В 2024 году Бельски ожидает устойчивый рынок труда, смягчения давления на потребительские цены и снижения ставок во второй половине года, чтобы повысить индекс S&P 500 до 5100.

Джон Штольцфус, Oppenheimer Asset Management

В начале 2023 года Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании, видел, что индекс S&P 500 закроет год на уровне 4400. В то время его прогноз был одним из самых оптимистичных на Уолл-стрит.

«Рынки стали сильно перепроданными в процессе распродаж, состоявшихся в 2022 году», — сказал он. — Медвежьи рынки всегда перепроданные, и когда это станет понятно, вы получаете определенный рост".

Он сохраняет оптимизм, прогнозируя, что индекс S&P 500 достигнет отметки 5200 в 2024 году.

Савита Субраманян, Bank of America

Субраманян, глава отдела капитала и количественной стратегии в США, стала одним из победителей этого года благодаря призыву в середине года вернуться к инвестированию в акции.

Хотя она вошла в 2023 год с неблагоприятными прогнозами, когда цель была 4000 по S&P 500, в мае она в два раза повысила целевой показатель S&P 500 на конец года — до 4600.

После региональных банковских банкротств «было ощущение, что это начало конца, и все пойдет по пути 2008 года». Когда вам тяжело совершить звонок, «это моменты, когда вы, скорее всего, будете правы», — сказала она.

Субраманян сохраняет положительные настроения на 2024 год с целью 5000. Она считает причиной повышения стоимости акций мягкую посадку, а также адаптацию компаний и потребителей к более высоким ставкам.

Райан Детрик, Carson Group

Детрик ожидал, что в этом году экономика США избежит рецессии. Он также предположил, что инфляция остынет раньше ожидания рынка. Стратег увидел риски в акциях во время банковского кризиса в марте и когда индекс S&P 500 упал в октябре.

«Мартовская распродажа была довольно страшной», — сказал Детрик. «Но тогда мы сказали, что это всего несколько плохих актеров, и это не будет системной».

Стратег также не ожидает рецессии в следующем году, и прогнозирует, что некоторые из отстающих в этом году компаний, а не так называемые технологические акции «Великолепной семерки», обеспечат «низкую двусмысленную» прибыльность акций. «Малая капитализация, средняя капитализация и финансы — это три наших фаворита».

Оценка прогнозов

Как видим, ведущие стратеги Уолл-стрит ожидают роста фондового рынка в 2024 году. В то же время, в свой прогноз они закладывают посадку экономики, где большинство сходятся во мнении, что она будет мягкой.

Учитывая это, ожидания весьма сдержанные — плюс 5−10% к текущим. По сравнению с 2023 годом, это меньше половины. Отсюда можем сделать вывод, что в прогнозы заложена коррекция фондовых индексов, которая может произойти на фоне экономического замедления, что и не позволяет быть более оптимистичными.

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Стратегия «Минфина» на 2024 год

В начале года наша стратегия работы с агрессивным портфелем акций остается без изменений. Мы продолжим инвестировать в недооцененные компании малой и средней капитализации. Далее, учитывая прогнозы, сделаем упор на облигации (ETF), золото (ETF, золотодобывающие компании) и блокчейн (ETF, майнинговые компании) для того, чтобы смягчить удар коррекции рынка на наш портфель.

Понятно, что облигации и золото не отвечают критериям нашей агрессивной стратегии инвестирования, и как только мы увидим, что рынок «вырисовывает» локальное дно, они будут проданы. В дальнейшем вернемся к тем алгоритмам инвестирования, которые были заложены на начальном этапе создания агрессивного портфеля акций.