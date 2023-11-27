Как выбрать «свой» ETF и могут ли украинцы из Европы вкладываться в фонды США

ETF-фонды могут стать хорошей альтернативой акциям для новичков на фондовом рынке. Что такое ETF, в чем их плюсы и минусы, на конференции « Жить на проценты » рассказал финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке Никита Гуппал.

Что такое ETF

Биржевой инвестиционный инструмент (англ. exchange-traded fund, ETF) — это инвестиционный фонд, который торгуется на бирже, отслеживает индексы или секторы, или отдельные активы (например, золото, нефть или валюту), и повторяет их динамику.

«Если говорить проще, это корзина акций на определенный сектор или направление. Вместо того, чтобы купить одну акцию, можно купить один фонд, который, например, будет объединять 500 крупнейших американских компаний», — объяснил Никита Гуппал.

Среди главных преимуществ ETF-фондов Никита Гуппал назвал «пассивность». Инвестору не нужно тратить десятки часов на аналитику, следить за компаниями. Все за него сделают провайдеры ETF-фондов, а он может сосредоточиться на том, что ему нравится — семье, друзьях, хобби и т. п.

Второе преимущество — экономия. Если самостоятельно подбирать портфель и инвестировать в разные компании, нужно понимать их деятельность, на чем они зарабатывают, анализировать их отчеты. Плюс, каждое соглашение предусматривает комиссии, причем дважды — за вход и за выход. А можно выбрать ETF на 500 компаний. Это и хорошая диверсификация, и комиссия меньше. То есть это уже инвестору экономит и время, и деньги.

Бесспорным плюсом эксперт считает то, что инвестирование в ETF в долгосрочной перспективе переигрывает активную торговлю.

«Даже с учетом кризисов и обвалов рынка, в течение 15−20 лет ETF показывают прибыльность в пределах 8−12% в год, в зависимости от типа фонда», — уточняет Никита Гуппал.

Три недостатка ETF

Нельзя идеализировать инвестиции в ETF. У них также есть определенные недостатки.

В кризис, когда падают акции, ETF на акции тоже падают.

«Но портфель можно захеджировать. Как минимум, купить ETF на золото. Золото, как правило, выступает защитным активом при инфляции или при стагфляции. Также можно купить ETF на американские трежерис. А для тех, кто хочет поспекулировать, есть инверсные ETF (например, SH или PSQ)», — говорит эксперт. Прибыльность ETF. Доход инвестора будет соответствовать среднерыночному. Американские ETF запрещены инвесторам из ЕС.

«Это такой довольно неприятный момент. Украинцы, которые выехали в страны ЕС и уже получили гражданство, не могут инвестировать в американские ETF. Но есть возможность исправить ситуацию. Есть ирландские ETF-фонды, провайдеры американских, и они копируют индекс широкого рынка, тот же S&P 500 или технологический индекс», — отметил Никита Гуппал.

Виды ETF-фондов

Индексные ETF. Отслеживают продуктивность конкретного индекса, например, S&P 500 или NASDAQ. Их цель — достичь той же прибыльности, что и индекс.

Секторные ETF. Концентрируются на определенном секторе рынка, например, технологических компаниях или энергетике.

Географические ETF. Сосредотачиваются на определенных регионах или странах.

Облигационные ETF. Инвестируют в облигации с разными сроками погашения и кредитным рейтингом.

Тематические ETF. Отслеживают некоторые темы, такие как искусственный интеллект, экология или медицина.

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Советы для инвесторов, желающих приобрести акции ETF

Инвестируя в тот или иной ETF, лучше учитывать следующие факторы:

Инвестиционная цель. Инвестор должен понимать, что ETF-фонд, в который он намерен инвестировать, отслеживает, какова его цель. Потому что инвестиционная цель провайдера в ETF может не совпадать с целью инвестора. Активы в управлении. Здесь действует простое правило: чем больше активов под управлением ETF-фонда, тем лучше. Коэффициент затрат. На первый взгляд, операторы ETF-фондов все за вас делают. Но они делают это не бесплатно.

«Есть плата — как правило, она небольшая — 0,01−0,05%, но есть фонды, которые берут и по 0,5%, 1%. Вроде бы немного, но если инвестировать на 20 лет, то это съедает значительную часть вашей доходности», — обратил внимание эксперт.

4. Бренд ETF. Лучше выбирать самый большой, например, Black Rock, Issuer, то есть компании с крупнейшими под управлением активами в мире — более $10 трлн. Это указывает, по меньшей мере, на их надежность.

5. Регион. «Я выбираю американский регион, потому что они дают пока самую высокую доходность», — объясняет Никита Гуппал.

6. Дата открытия. Чем старше ETF-фонд, тем качественнее активы. То есть понимание, что фонд давно на рынке, и просто завтра или через месяц не обанкротится.

7. Ошибки отслеживания. Если вы хотите купить ETF-фонд, который будет отслеживать 500 крупнейших американских компаний, но его прибыльность будет отличаться от эталонного индекса со значительной погрешностью, лучше воздержаться от инвестиций в него.

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