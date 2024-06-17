€50 млрд от ЕС: что еще везет домой наша делегация с конференции восстановления

Как Европа помогает восстанавливать украинскую энергетическую инфраструктуру, и какие реформы необходимо провести, чтобы все заработало, НВ рассказали представители Razom We Stand: директор Светлана Романко и директор по стратегиям Александр Романишин. «Минфин» выбрал главное.

Конференция подчеркнула масштаб потребностей Украины в реконструкции и важность мобилизации финансовых ресурсов через продолжение государственных и частных инвестиций, а также устранение законодательных, технических и экономических барьеров для успешного масштабного развертывания децентрализованной возобновляемой энергии.

Приоритетами являются ремонт энергетической инфраструктуры к зиме и долгосрочный переход на возобновляемые источники энергии, согласованные с климатическими целями. Реформы для стабилизации экономики, повышения доверия инвесторов и поддержки зеленого роста рассматриваются, как необходимые условия.

На что нужны деньги

€50 млрд от ЕС нужны для следующих направлений:

Энергетический сектор: $11−21,3 млрд на новую генерацию и энергетическую инфраструктуру.

Промышленность: $12,2−15,3 млрд на мероприятия по декарбонизации и новые технологии.

Транспорт: $25 млрд — размер рынка для продажи новых транспортных средств (включая транспортную инфраструктуру).

Здания: $2−16,7 млрд на модернизацию зданий.

Сектор поставок: $0,5−4,6 млрд на низкоуглеродистые и возобновляемые виды топлива (включая водород, биометан).

Украина заявила о планах построить 1 ГВт маневренной генерации до конца 2024 года, что вызвало определенную критику из-за сомнений о технической возможности выполнения этой задачи. Несмотря на расширенные планы децентрализованной генерации на основе возобновляемых источников энергии, газ остается основным источником для этих резервов.

Как могут помочь партнеры

На международном уровне 13 финансовых институтов подписали меморандум об увеличении инвестиций в Украину. ЕИБ и Еврокомиссия мобилизовали €1 миллиард для местного бизнеса в Украине, а также подписали меморандум на сумму €300 миллионов с правительством Украины для энергетического сектора. Однако в этих соглашениях нет упоминаний о необходимости восстановления энергетического сектора за счет возобновляемой энергии.

На встречах министров энергетики G7 и ЕС были сделаны значительные финансовые обязательства по поддержке реконструкции и энергетической инфраструктуры Украины. Это включало:

€100 миллионов от Швеции на помощь в развитии,

€9 миллионов от Литвы в поддержку обороны,

€40 миллионов от Австрии на гуманитарные усилия.

Норвегия пообещала увеличить производство энергии и добычу полезных ископаемых через сотрудничество с частным сектором.

Турция оказывает долгосрочную помощь в размере €2 миллиарда с 300 проектами и планами восстановления моста в Ирпене.

Украинские климатические активисты и союзники организовали демонстрацию у входа на конференцию по восстановлению Украины в Берлине под лозунгом «Действие за Зеленое Восстановление», требуя, чтобы восстановление Украины было сосредоточено на полном переходе на децентрализованную возобновляемую энергию для устойчивости, зеленые рабочие места.

Ряд международных финансовых учреждений Японии (NEXI), Польши (KUKE), Дании (EKF), США (DFC) активно вовлечены в поддержку Украины, включая ЕБРР с портфелем в 7 миллиардов евро, и ЕИБ, который мобилизовал более 2 миллиардов евро для критической инфраструктуры и местного бизнеса.​

Что еще нужно сделать, чтобы привлечь инвестиции

Одной из важнейших реформ, необходимых для привлечения частных инвестиций в энергетический и жилищный сектор Украины, является установление свободного ценообразования на оптовых и розничных рынках электроэнергии. Это создаст стабильные условия для бизнеса, сделает украинский энергетический рынок более привлекательным для инвесторов и станет фундаментом для развития конкурентоспособной экономики.

Другим важным шагом является увеличение поддержки возобновляемой энергетики через рыночные инструменты и решение остаточных проблем инвесторов. Это будет способствовать росту доли возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе страны, уменьшая зависимость от ископаемого топлива и способствуя переходу к экологически чистым технологиям.

Также важным направлением реформ является продвижение рынка электроэнергии путем принятия пакета чистой энергии ЕС. Этот шаг обеспечит четкий регуляторный путь инвесторам и позволит Украине интегрироваться с европейским энергетическим рынком, повышая эффективность своего энергетического сектора.

Реформы, направленные на свободное ценообразование на электроэнергию, повышение поддержки возобновляемой энергии через рыночные механизмы и интеграцию рынка электроэнергии, являются ключевыми для привлечения миллиардов частных инвестиций в восстановление Украины.

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Комплекс решений предполагает:

1. Немедленные меры: распределенная генерация, энергетическое хранение, микросети.

Защита энергетических объектов с помощью систем противовоздушной обороны также является критической.

2. Среднесрочные решения: на основе газа и возобновляемых источников.

3. Долгосрочные решения: на основе крупномасштабного перехода на возобновляемые источники энергии, которые требуют систематических инвестиций в размере €10−13 миллиардов в течение 2−3 лет.

Для преодоления финансовых вызовов предлагаются: