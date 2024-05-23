Блекауты осенью: возможны ли они, и как нам следует изменить потребление электроэнергии

Немного о нашем энергетическом балансе: теоретическая диванная энергетика в картинках.

Почему у нас возникают проблемы с электроснабжением вечером и даже ночью, но днем все относительно спокойно?

Дело в том, что днем нас спасает солнце (СЭС), которое в яркие дни в районе полудня может обеспечивать треть наших потребностей в потреблении электроэнергии.

Но солнце вечером садится, и именно тогда, когда потребление электроэнергии самое большое (D). Вот тогда вся генерация, которая не зависит от погоды, пытается работать на максимуме, чтобы обеспечить нам комфортный вечер. В частности, на полную мощность включаются ГЭС и ГАЭС (гидроаккумулирующие станции), и ТЭС. Но, к сожалению, их полной мощности (даже с импортом электроэнергии) может не хватать, поэтому по вечерам все равно у нас частичные отключения.

Но даже для того, чтобы обеспечить такой (возможно и не очень удовлетворительный) вечерний результат, маневренная генерация должна «накопить» запасы энергии. Это касается ГАЭС, которые в период пикового потребления работают в «режиме ГЭС», то есть превращают потенциальную энергию воды в электрическую.

Чтобы это сделать, они должны в какое-то другое время работать в режиме насоса, накапливая запас потенциальной энергии воды (и потребляя для этого электричество). Это также частично касается ГЭС, которые, уменьшив поток воды в непиковое время, тем самым «накапливают» речную воду, чтобы в пиковые периоды выработать больше.

Когда накапливается энергия

Таких периодов накопления энергии, по сути, два:

(А) Ночной период, когда большинство украинцев «могут обойтись» без электроэнергии (все-таки более важно, чтобы она была тогда, когда мы не спим). В ночной период могут немного «отдыхать» или перезапускаться другие источники (ТЭС), а коммерческий импорт энергии ограничен. Поэтому может возникать дефицит электрической мощности — и тогда у нас ночные отключения.

Период максимального солнечной генерации (где-то в районе полудня), когда электроэнергии достаточно для ее накопления. Так что энергия солнца частично накапливается в будущую энергию воды. В такие периоды в основном дефицита электроэнергии нет. Более того, энергии солнца может быть многовато (потому что не всю ее можно накопить для будущего), поэтому работа СЭС (и других источников) может даже ограничиваться. Тогда мог бы быть целесообразным экспорт электроэнергии, но и у наших соседей в это время ее в достатке.

Кроме вечернего пика потребления, есть еще утренний период (B), когда потребление «просыпается» вместе с нами, поэтому и энергообеспечение уже становится важным. В настоящее время вся генерация (включая ГАЭС/ГЭС) выходит на высокие обороты. К счастью (но не всегда), солнце уже начинает что-то генерировать, да и возможности импорта больше. В это время отключения менее вероятные, чем вечером или ночью.

Приблизительно такая ситуация сейчас.

Читайте также: Дешевая электроэнергия заканчивается: когда повысятся тарифы и сколько будем платить

Что будет происходить дальше

Предположим, что не будет новых серьезных повреждений нашей генерации.

Следующие четыре месяца, вероятно, будут более сложными, потому что:

Потребление электроэнергии, если и упадет, по сравнению с нынешним уровнем, то несущественно.

Уровень воды в реках сезонно уменьшится, так что ГЭС смогут в среднем производить заметно меньше.

Также мощность других источников (ТЭС/АЭС) может уменьшиться из-за сезонных ремонтных кампаний (как бы то ни было, лучше, чтобы наша генерация подготовилась к осенне-зимнему периоду, даже за счет уменьшения производства летом).

Солнце — непредсказуемый источник электроэнергии: одно маленькое облако в разы уменьшает выработку отдельной СЭС (см. график). Поэтому в жаркие пасмурные дни (когда потребление электричества будет большим, а солнце мало что будет прибавлять к генерации) может возникать дефицит даже посреди дня. А если днем не удастся перекачать энергию солнца в энергию воды, то, соответственно, большие проблемы будут и вечером.

Далее, в осенне-зимний период, может быть немного легче, потому что вся генерация пройдет сезон ремонтов, частично восстановится после ударов и увеличит текущую мощность, увеличат обороты теплоэлектроцентрали.

Но лучше готовиться к тому, что легко не будет. Электричество нужно потреблять ответственно. А это значит, что каждый из нас должен взять за правило: в любой период времени (кроме солнечного дня) включение и работу мощных домашних электроприборов нужно строго и придирчиво контролировать.