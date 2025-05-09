5 стратегий для диверсификации инвестиционного портфеля по ETF

Весна 2025 года принесла рыночную турбулентность: из-за торговой политики Трампа S&P 500 упал на 8−10%, Nasdaq — на 11−13%. Технологический сектор пострадал от сбоев в цепочках снабжения, а энергетический — от обвала цен на нефть. В то же время рынок начинает постепенно восстанавливаться, и на этом фоне ETF играют ключевую роль.

Почему инвесторы выбирают ETF

В 2025 году, когда рынки переживают политические штормы, экономическую неопределенность и волатильность, ETF остаются одним из мощнейших инструментов для инвесторов. Они пользуются спросом благодаря трем важным преимуществам:

Прозрачность и доступ к широкому рынку. Один клик — и в портфеле уже сотни компаний, что уменьшает риски, по сравнению с одной акцией.

Снижение риска концентрации. Даже если падает технологический сектор, портфель остается сбалансированным благодаря диверсификации.

Доступность и низкие комиссии. ETF подходят для долгосрочных инвестиций и спекуляций даже с небольшими суммами.

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Индексные ETF — фундамент портфеля

Индексные ETF отслеживают широкие рыночные индексы, такие как S&P 500, Dow Jones и другие, которые контролируют большую часть рынка. Они обеспечивают диверсификацию по низким затратам и являются основой портфеля для долгосрочных инвесторов.

В 2025 году S&P 500 (SPY) демонстрирует волатильность, показатель которой несколько выше среднего за последние 10 лет. Из-за торговых войн и инфляции SPY уже потерял 8,64% YTD, но исторически индекс всегда восстанавливается после коррекций. Его средняя доходность составляет 10,5% за 50 лет с реинвестированием дивидендов.

Как индекс S&P 500 восстанавливался после кризисов

Событие Падения Время восстановления Крах доткомов (2000−2002) -49% до 2007 года Финансовый кризис (2008−2009) -57% до 2013 года Пандемия (2020) -34% 5 месяцев Рост инфляции и жесткая монетарная политика ФРС (2022) -25% до середины 2024 года

Самые популярные ETF, которые его отслеживают, — SPY, VOO и SPLG. Все они следуют одному индексу, но у каждого свои нюансы, которые следует учитывать:

Комиссия фонда (TER) . В долгосрочной перспективе даже разница между 0,03% и 0,09% может заметно отразиться на итоговой прибыльности.

Ликвидность . Важно обращать внимание на этот показатель, особенно, если планируете периодически продавать часть активов.

Распределение ETF по отраслям. Даже если фонды отслеживают один индекс, их состав может отличаться: один с акцентом на технологии, другой — на финансы или медицину. Перед инвестированием следует проверить, какие секторы преобладают в фонде, и подходит ли вам их структура.

Юрисдикция, налоговые особенности, комиссия и соответствие фонда инвестиционной стратегии играет ключевую роль в портфеле.​

Секторные ETF: инвестирование с прицелом

Секторные ETF позволяют сфокусироваться на конкретной области. Это способ воспользоваться ростом и защитить капитал в периоды нестабильности. Одни сектора стабильно держат позиции даже в кризис, другие — стремительно взлетают во время экономического подъема.

Здравоохранение, потребительские товары первой необходимости и коммунальные услуги остаются актуальными, потому что спрос на них не исчезает. Энергетика балансирует между стабильностью и волатильностью цен. А технологии и финансы — для тех, кто готов рисковать ради более высокой прибыли: они растут вместе с экономикой, но и проседают вместе с ней.

Сравнение секторов и ETF в 2025 году

Тикер Сектор Доходность YTD Дивиденды Риски Перспективы XLE Энергетика -5,16% 3,3% Уязвимость к глобальным событиям Краткосрочная защита, которая зависит от спроса на нефть XLF Финансы -1,26% 1,5% Зависимость от кредитного рынка и ФРС Рост при благоприятных экономических условиях XLV Здравоохранение -1,34% 1,7% Ограничение регуляторами, контроль цен на лекарства Стабильность и долгосрочный рост XLK Технологии -14,83% 0,79% Высокая волатильность при коррекции Долгосрочный потенциал при рыночной стабильности XLP Потребительские товары +4,02% 2,5% Низкая динамика роста Защита в период нестабильности, надежный доход XLU Коммунальные услуги +3,49% 2,91% Давление высоких ставок из-за долговой нагрузки Защитный актив в кризис, умеренный рост

В 2025 году некоторые сектора сохраняют стабильность или умеренный рост, другие — под давлением. Именно поэтому важен баланс портфеля: добавить защитные сектора для надежности и дозировано — рисковые, чтобы сохранить потенциал роста. Распределение активов может выглядеть следующим образом:

40% — в защитные секторы (XLV, XLP, XLU). Это будет фундаментом портфеля.

Остальные 40% — в секторе роста (XLK, XLF).

И 20% — в энергетике (XLE). Это будет служить балансом между стабильностью и потенциалом роста.

Рынки меняются, поэтому портфель следует периодически пересматривать.

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Географические ETF: диверсификация по регионам

Географические ETF помогают снизить зависимость от одного рынка. Только в апреле иностранные инвесторы вывели из американских ценных бумаг более $22 млрд, а европейский рынок, наоборот, фиксирует активный приток капитала. В то же время азиатский рынок волатильный и привлекает своим потенциалом стремительного технологического роста.



Сравнение ETF международного рынка

Тикер Регион/ Сектор Доходность YTD Отрасль Риски Преимущества VGK Развитые страны Европы +12,07% Финансы (18%)

фармацевтика (15%), потребительские товары (12%), технологии (8,6%) Медленный экономический рост в ключевых странах Европы, демографическое давление (старение населения), энергетическая уязвимость и повышенное регуляторное давление в отдельных секторах. Низкая доля технологий, ставка на стабильные отрасли, широкая география присутствия VPL Азиатско-Тихоокеанский регион +4% Технологии, промышленность, потребительские товары — в зависимости от страны. Зависимость от локальных политических и экономических ситуаций, валютные риски Меньшая зависимость от США; фокус на Японии, Южной Корее, Австралии EMIM Развивающиеся рынки

(Индия, Тайвань, Бразилия и другие) -3,96% Более 3 000 компаний и широкая диверсификация по секторам Высокая волатильность, сырьевая зависимость, политические риски Высокий потенциал роста; слабая корреляция из США; широкая диверсификация

Географическая диверсификация — это не просто распределение активов между странами, а стратегическое сочетание рисков и возможностей. Именно поэтому следует рассматривать разные варианты диверсификации:

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI (EMIM) — фонд, инвестирующий в развивающиеся экономики. Он включает Китай, Индию, Тайвань, Южную Корею, Бразилию, Мексику, ЮАР и другие страны.

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) — сосредоточен на Японии, Южной Корее, Австралии, Гонконге и Сингапуре. Имеет меньшую зависимость от США, что позволило ему вырасти более чем на 4% в год.

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) — фонд, охватывающий более 1 200 компаний Европы: от крупных корпораций до малого бизнеса. Фонд фокусируется на стабильности, а компании, такие как Nestlé и Roche, придают надежности. Его структура превышает ожидания на 3−4%, что отличает VGK среди конкурентов.

Сочетание VGK, VPL и EMIM позволяет сбалансировать портфель между стабильностью, азиатской динамикой и растущим потенциалом рынков. Географическая диверсификация снижает риски и открывает новые источники прибыли.​

Товарные ETF

Золото, нефть и металлы — классический инструмент защиты от инфляции и «черных лебедей». Самое популярное из них — золото. Это не просто ресурс, а финансовая страховка, которой пользуются как крупные инвесторы, так и центральные банки. В периоды кризиса этот металл обычно растет в цене. А инвестировать в него можно двумя способами:

Через ETF, обеспеченные реальными слитками. Среди самых лучших фондов на физическое золото — GLD, IAU и SGOL.

Из-за акций золотодобывающих компаний. Они растут быстрее самого металла, но и проседают глубже. Среди ETF этих компаний — GDX (VanEck Gold Miners ETF) или RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF). При росте цены на золото и прибыльность растет, расходы остаются неизменными, а маржа расширяется.

Добыча золота зависит не только от рыночной цены металла, но и от стоимости энергоносителей, геополитических рисков и экологических ограничений. Именно поэтому ETF на компании, добывающие золото, обычно более волатильные, чем фонды на сами слитки.

Дивидендные ETF для пассивного дохода

Стабильный доход сейчас — особенно ценный, а дивидендные ETF позволяют регулярно его получать без необходимости постоянного слежения за котировками. Они хорошо работают, как элемент защиты портфеля, и сочетают доходность с относительной предсказуемостью.

Дивидендные фонды инвестируют в компании, которые системно выплачивают дивиденды, и позволяют инвестору получать пассивный доход. Этот подход особенно привлекателен в периоды рыночной волатильности. Среди популярных вариантов:

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) — инвестирует в американские компании с высокой дивидендной доходностью, избежав чрезмерного риска. В начале 2025 года доходность составляла 2,8−3%. В портфеле — Johnson & Johnson, Exxon Mobil, JPMorgan Chase.

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) — ориентируется на компании с десятилетней историей роста дивидендов. Доходность — около 4%. Включает PepsiCo, Verizon, Home Depot. Фонд не только выплачивает дивиденды, но и растет в цене, что делает его идеальным для пассивного дохода и умеренного роста капитала.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (IDVY.EU) имеет доходность 5,3% в евро и ориентируется на восстановление европейской экономики. В портфеле — Nestlé, TotalEnergies, Unilever. Валютные колебания могут повлиять на доходность для инвесторов вне еврозоны.

В 2025 году ETF остаются опорой для тех, кто стремится инвестировать с «холодным разумом». Они не дают защиты от всех рисков, но предлагают гибкость, прозрачность и выбор — а это уже большое преимущество.​​

Когда фиксировать прибыль

Выбор ETF — это не только о былой доходности. Следует оценивать состав фонда: секторы, долю отдельных компаний, валюту, регион. За хорошим графиком может скрываться сложная структура, которая определяет поведение актива в кризис.

А фиксировать прибыль — это парадоксальный момент. Это нужно делать тогда, когда меняется ваша стратегия, финансовые цели, горизонт, или же вы понимаете, что достигли желаемого. Но не тогда, когда рынок упал на несколько процентов, или вышло громкое заявление политика. Важно доверять фактам, а не информационному шуму.

ETF — это о дисциплине. Они не гарантируют большой прибыли, но дают контроль, гибкость и стойкость. Главное — действовать сознательно и в соответствии со своей стратегией.