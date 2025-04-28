Доллар падает: как изменить свою стратегию на фондовом рынке

Падение курса доллара США является одним из ключевых факторов, влияющих на глобальные финансовые рынки, в частности на рынок ценных бумаг. В 2025 году валюта снизилась на 8%, и это вызвало беспокойство среди инвесторов и аналитиков по поводу ее влияния на стоимость акций. О причинах и последствиях этого падения рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

Как курс доллара влияет на акции

Курс доллара США — один из ключевых факторов, влияющих на рынок акций, поскольку он формирует процессы на макро- и микроэкономических уровнях. Изменения курса могут оказать как положительное, так и негативное влияние на акции компаний. Это зависит от их бизнес-профиля, структуры доходов и расходов, а также от более широкого экономического контекста. В частности, курс доллара влияет на эти сферы:

международные компании. Слабый доллар увеличивает доходы компаний, получающих доходы за границей. При конвертации иностранной валюты в доллары эти компании фиксируют более высокие показатели. Microsoft получает значительные доходы от продаж программного обеспечения и облачных сервисов (Azure) за пределами США, в частности, в Европе и Азии. В 2020 году, когда доллар временно ослаб, компания сообщила о положительном влиянии валютного курса на свои доходы. Экспорт. Снижение доллара стимулирует экспорт и создает выгодные условия для глобальных производителей. В 2002—2008 годах индекс доллара упал на 40%, и это помогло компаниям Caterpillar и Boeing нарастить прибыль и рыночную капитализацию. Инфляция и процентные ставки. Слабый доллар повышает риск инфляции. В ответ центральные банки могут поднять процентные ставки. Это увеличивает стоимость заимствований для компаний и создает давление на акции. В 2022 году Федеральная резервная система США повысила процентную ставку с 0,25 до 5,5%. Это решение повлекло за собой падение фондового рынка, а индекс Nasdaq снизился на 37%.

Почему доллар снизился

Администрация Трампа активно влияет на курс доллара и пытается сделать экспорт более конкурентным. Еще во время предвыборной кампании Трамп объявил о намерении ослабить валюту. Этот курс поддержали и рыночные аналитики. Его пробы вмешаться в деятельность ФРС вызвали волну недоверия посреди инвесторов. Одно из последствий — снижение курса доллара на 8% в 2025 году.

Одновременно растет обеспокоенность государственным долгом США, который, по данным МВФ, превысил 120% ВВП. Чрезмерная долговая нагрузка повышает риск того, что правительство или ФРС прибегнут к монетизации долга — эмиссии денег для обслуживания обязательств. Это подпитывает инфляционные ожидания и подрывает доверие к доллару как резервной валюте.

Из-за падения покупательной способности иностранные инвесторы и центробанки становятся более осторожными во вложениях в долларовые активы. Они опасаются девальвации доллара и возможного понижения кредитного рейтинга США.

Кто выиграет от падения доллара

Снижение доллара положительно повлияет на компании, ориентированные на экспорт. Это делает американские товары и услуги дешевле для иностранных покупателей, что стимулирует экспорт и увеличивает доходы. Среди компаний, которые могут вырасти на этом фоне:

Caterpillar (CAT). Компания специализируется на производстве строительной и горной техники и энергетике. Снижение доллара повышает спрос на их продукцию за рубежом, что способствует росту продаж.

Boeing (BA). Это американская аэрокосмическая компания. Более слабый доллар делает самолеты более конкурентоспособными на мировом рынке, что способствует росту заказов.

Johnson & Johnson (JNJ). Глобальное присутствие в фармацевтике и медицинских изделиях позволяет компании получать дополнительные доходы. В 2004—2006 годах компания сообщала о положительном влиянии валютного курса.

Компании с большим объемом зарубежных доходов также получают выгоды. При конвертации валюты они фиксируют более высокие прибыли. Среди них:

Apple (AAPL), у которой значительная часть доходов поступает из-за рубежа, и более слабый доллар повышает их финансовые показатели.

Procter & Gamble (PG). Международное присутствие компании означает большую прибыль при переводе валюты в доллары.

Microsoft (MSFT) получает значительные доходы от глобальных продаж программного обеспечения и облачных сервисов (Azure), в частности, в Европе и Азии. В 2020 году временное ослабление доллара положительно повлияло на доходы Microsoft от зарубежных рынков.

Какие компании могут пострадать

Падение курса доллара создает риски для компаний, ориентирующихся на импорт. Более слабая валюта делает товары дороже, увеличивает расходы на сырье и готовую продукцию, а также сокращает маржу прибыли. К зоне риска относятся:

Walmart (WMT). Импорт товаров из-за границы становится дороже, что повышает затраты.

Nike (NKE). Компания производит продукцию за пределами США. Рост затрат на производство влияет на конечные цены и доходы.

General Motors Company (GM). Компания зависит от импорта деталей и имеет глобальные операции. Более слабый доллар повышает затраты на закупку материалов и снижает ценность доходов с зарубежных рынков.

Кроме того, пострадать может и финансовый сектор. Падение доллара приведет к инфляции и повышению процентных ставок, что затрудняет финансирование и снижает спрос на кредиты. В этот список входят:

JPMorgan Chase (JPM). Повышение ставок увеличивает стоимость заимствований и может снизить кредитную активность.

Goldman Sachs (GS). Волатильность валютного рынка оказывает негативное влияние на торговые операции и портфели.

Bank of America (BAC). Доходы зависят от кредитной активности и стабильности финансовых рынков.

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Корректировка инвестиционной стратегии

Падение доллара может быть как возможностью, так и угрозой для акций. Исторические примеры показывают, что более слабый доллар часто способствует росту акций экспортных компаний, но инфляция и повышение ставок могут нивелировать этот эффект. В 2025 году падение доллара обусловлено комбинацией монетарной политики, долговых проблем и геополитических напряжений. Для эффективного управления портфелем в имеющихся условиях инвесторам важно: