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5 мая 2025, 12:10 Читати українською

Инвестпортфель по наследству: как передать наследнику акции

Инвестирование в акции компаний становится популярным, но далеко не все знают, что будет с этими активами в случае гибели владельца и как правильно передать их близким. Об особенностях этого юридического процесса и факторах, которые следует учитывать, «Минфину» рассказала старшая юрист MORIS Соломия Иосипенко.

Инвестирование в акции компаний становится популярным, но далеко не все знают, что будет с этими активами в случае гибели владельца и как правильно передать их близким.

Согласно Гражданскому кодексу, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти. Следовательно, по наследству переходят все гражданские права и обязанности наследодателя, за исключением тех, которые неотчуждаемые, неразрывно связаны с его лицом, а следовательно, не способны передаваться.

Согласно Закону «О рынках капитала и организованных товарных рынках»,
ценная бумага является самостоятельным объектом гражданских прав. В свою очередь, акции являются ценной бумагой, удостоверяющей имущественные права его владельца (акционера), касающиеся акционерного общества.

Речь идет о праве на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации, право на управление акционерным обществом, а также неимущественные права (ст. 9 упоминаемого Закона).

Учитывая вышеуказанное, акции, как объекты гражданских прав, подлежат наследованию на общих основаниях, которые определены действующим законодательством Украины.

Действующим законодательством Украины предусмотрены два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону.

Наследование по завещанию

Завещание является действенным механизмом реализации личной воли наследодателя по распоряжению своим имуществом, в частности, и акциями после смерти. Оформление завещания позволяет четко определить, кому и в какой части перейдут акции, поскольку завещатель может назначить наследником любое физическое или юридическое лицо, включая лиц, не имеющих права на наследство по закону.

Однако обращаю внимание: согласно ч.3 ст. 1235 Гражданского Кодекса, завещатель не может лишить права на наследование лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, в частности, это:

  • малолетние дети наследодателя;
  • несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;
  • нетрудоспособная вдова (вдовец);
  • нетрудоспособные родители наследодателя.

Составляя завещание, важно максимально точно определить, какое имущество передается, кому именно и в какой части. А особенно, когда речь идет об акциях, как объектах наследования. Следовательно, в завещании следует указать подробную информацию об акциях — их виде, полном наименовании эмитента, количестве. Также необходимо указать полные данные о наследниках, чтобы избежать дальнейших споров или путаницы при оформлении наследства. Четкость формулировок в завещании значительно облегчит процедуру принятия наследства и прав наследников.

Кроме того, в обязательном порядке завещание должно быть удостоверено нотариусом или отдельными должностными и должностными лицами, определенными законодательством.

Наследование по закону

Если наследодатель не оставил завещания, то наследование будет осуществляться по закону, и акции перейдут к ближайшим родственникам. Если среди них несколько лиц одной степени родства, акции распределяются между ними пропорционально.

Чтобы не потерять право на наследственное имущество после смерти наследодателя, наследнику важно соблюсти срок, установленный для принятия наследства. Закон предусматривает, что как в случае наследования по завещанию, так и по закону, наследство должно быть принято в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Для этого необходимо своевременно обратиться к нотариусу и подать заявление о вступлении в наследство.

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В то же время если человек не смог выполнить требование по сроку на принятие наследства по уважительным причинам, он имеет право обратиться в суд для определения дополнительного срока для принятия наследства.

Автор:
Йосипенко Соломия
Старшая юристка MORIS Йосипенко Соломия
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
5 мая 2025, 13:45
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Стаття звісно цікава, дякую, проте, хто тримає свої акції в українських броків або на українській біржі…а якщо тримаєш все в IBKR, то головне передати логін, пароль, ну і все інше що потрібно, та вирішити цю справу з брокером, за їх законами, бо країні брокера може бути не особливо цікаво, що якийсь петя пупкін з хацапетівки, щось там вирішив в себе на родині з місцевими царьками
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