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30 мая 2024, 8:30 Читати українською

Сфера кибербезопасности: 3 акции для портфеля инвестора

В современном мире, где киберугрозы становятся все более распространенными и разрушительными, сектор кибербезопасности выступает ключевым бастионом защиты информационной безопасности корпораций, правительств и индивидуальных пользователей. Инвестиционный эксперт Никита Гуппал исследовал роль сектора в современном мире, проанализировал влияние киберугроз на рыночные тенденции и рассмотрел перспективные акции этого сектора.

В современном мире, где киберугрозы становятся все более распространенными и разрушительными, сектор кибербезопасности выступает ключевым бастионом защиты информационной безопасности корпораций, правительств и индивидуальных пользователей.

Влияние искусственного интеллекта на сектор кибербезопасности

Искусственный интеллект все чаще используется для обнаружения и нейтрализации кибератак благодаря его способности быстро анализировать большие объемы данных и реагировать на подозрительные действия. Согласно исследованию Zipdo, около 61% предприятий считают технологии AI незаменимыми для выявления попыток вмешательства в свои системы. Однако AI также может стать инструментом в руках киберпреступников, как показывает инцидент с Bitfinex, где хакеры использовали AI для обхода биометрической аутентификации, что привело к значительным финансовым убыткам.

Рынок AI в кибербезопасности растет с невероятной скоростью. По данным Zipdo, к 2026 году он достигнет $46,3 млрд, а Deloitte прогнозирует, что к 2032 году он может вырасти до $102,78 млрд. Это создает значительные возможности для инвесторов, особенно в таких компаниях, как SentinelOne, Palo Alto Networks и CrowdStrike, которые активно интегрируют AI в свои продукты и услуги.

Акции в сфере кибербезопасности предлагают значительный потенциал для инвесторов, учитывая увеличение киберугроз, правительственные инвестиции и расширение регуляторных рамок. У компаний в этой сфере есть все шансы на рост. Инвесторам следует обратить внимание на компании с сильными инновационными возможностями и стабильным доходом, такие как Palo Alto Networks, CrowdStrike и Fortinet.

Palo Alto Networks (PAWN)

Palo Alto Networks известна своим лидерством в области искусственного интеллекта и автоматизации в области кибербезопасности. Однако, несмотря на сильные операционные показатели, ее рост не оправдывает высокую оценку рыночной стоимости, по сравнению с другими компаниями в этом секторе. Это вызывает определенные вопросы среди инвесторов, которые ищут более выгодные инвестиционные возможности.

Операционный анализ

Компания выделяется благодаря своей инновационной платформе, которая включает в себя защиту в облаке, сетевую безопасность и защиту конечных точек. Palo Alto Networks использует искусственный интеллект, аналитику и автоматизацию для профилактики угроз и управления безопасностью. Однако акции PANW понесли существенные потери после снижения прибыли, что ставит под сомнение их аттрактивность, как инвестиции.

Рыночные драйверы и конкуренция

Развитие искусственного интеллекта значительно увеличивает возможности киберпреступников, поэтому адаптация и готовность к новым уровням киберугроз становится особенно важной. Palo Alto Networks столкнулась с сильной конкуренцией от компаний, таких как Zscaler, CrowdStrike и другие, которые также интегрируют искусственный интеллект в свои решения.

Финансовые показатели

Несмотря на стратегические изменения с целью долгосрочного роста, нынешняя высокая стоимость акций и конкурентное давление требуют от инвесторов осторожного подхода. Согласно аналитическим отчетам, стоимость акций PANW превышает среднее пятилетнее значение цены к денежному потоку, что может быть неоправданным.

Технологические риски

Быстрое развитие технологий и изменения в спросе могут сделать устаревшими существующие механизмы кибербезопасности, что создает риск для Palo Alto Networks, если компания не адаптируется к нововведениям.

Неопределенность стоимости акций и рисков, связанных со стратегическими изменениями, делают инвестиции в PANW менее привлекательными, по сравнению с другими игроками в отрасли. Это подчеркивает потребность в тщательном анализе и потенциальной переоценке акций компании, особенно в контексте быстро меняющегося технологического ландшафта.

Текущая цена составляет $308, возможен апсайд по среднему таргету от аналитиков +9,8%.

CrowdStrike Holdings (CRWD)

CrowdStrike Holdings закончила 2024 финансовый год с рекордными показателями, что свидетельствует о крепкой динамике бизнеса и дает уверенность в прогнозах на 2025 финансовый год. Основные сильные стороны CrowdStrike заключаются в широком портфолио интегрированных решений по кибербезопасности и их способности к быстрой адаптации к рыночным потребностям, что обеспечивает рост компании и повышение прибыльности.

CrowdStrike активно конкурирует на рынке кибербезопасности, часто опережая гигантов, таких как Palo Alto Networks. В частности, компания успешно реализовала крупные сделки, включая глобальные финансовые сервисы, где она заменила продукты Palo Alto, подчеркивая эффективность и интегрированность своего одноагентного решения.

Рост и показатели

CrowdStrike демонстрирует хорошие финансовые результаты с годовым приростом доходов и значительным ростом грубой прибыли. Прогнозируется, что уровень доходов будет расти на 24% ежегодно в течение следующих трех лет, что подкрепляет рейтинг «покупать». Компания нацеливается на достижение GAAP-прибыльности к 2025 году, что свидетельствует о прочном финансовом состоянии и эффективном управлении.

Инновации и расширение продуктов

CrowdStrike продолжает расширять свои решения в области облачной безопасности, защиты идентичности и SIEM (решение, которое помогает организациям выявлять, анализировать и устранять угрозы для безопасности, прежде чем они смогут навредить бизнес-операциям), показывая впечатляющий рост ARR (ежегодно повторяющиеся доходы) для этих сегментов.

Прогнозируется, что доход будет расти на 24% ежегодно в течение следующих трех лет, что поддерживает рейтинг «покупать».

CrowdStrike эффективно использует гибкую модель лицензирования и стратегию продаж через AWS Marketplace, обеспечивая широкое принятие среди SMB (малых и средних предприятий) и крупных корпораций. Это укрепляет их позицию на рынке и увеличивает доходы.

Риски и вызовы

Несмотря на крепкое финансовое положение и растущую репутацию, существуют риски, связанные с высоким уровнем конкуренции и потенциальными изменениями в экономической среде. Зависимость от новых технологических инноваций может также повлиять на их конкурентоспособность.

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CrowdStrike показывает впечатляющие результаты и сильную позицию на рынке, что делает ее привлекательным выбором для инвесторов. Однако, учитывая динамику рынка и возможные риски, инвесторам следует соблюдать осторожность и внимательно следить за развитием компании.

Текущая цена составляет $346 (на апрель 2024 года), возможен апсайд по среднему таргету от аналитиков +14,8%.

Fortinet (FTNT)

Fortinet, Inc. показал положительные результаты в своем последнем отчете о прибыли, превысив ожидания аналитиков как по доходам, так и по прибыли на акцию. Это стало возможным благодаря фокусу компании на безопасных сетях — SASE и SecOps, что должно стать ключом к росту доходов в будущем. Изменение стратегии Fortinet может привлечь инвесторов и улучшить конкурентное положение компании на рынке кибербезопасности.

Компания является лидером в тренде конвергенции сетевых технологий и безопасности. В 2022 году она запустила свой первый продукт FortiGate, являющийся объединенным решением, которое включает антивирусные и антиспам-функции. Fortinet постоянно расширяет свой ассортимент продуктов, включая SD-WAN, SIEM и другие решения.

Изменение стратегии SASE и SecOps является ответом на изменение трендов, таких как рост дистанционной работы и IoT, которые смещают потребности с фокусом на защиту местных данных к защите в облачных решениях. SASE, которая составляет около 20% бизнеса Fortinet, использует SD-WAN для безопасного соединения и контроля доступа к корпоративным сетям.

Финансовые результаты

В 4-м квартале 2023 года Fortinet продемонстрировала удивительные показатели, в частности, рост доходности от SecOps на 44%, что составляет 11% общего дохода, и увеличение сегмента SASE на 19%. Это свидетельствует об успешной реализации новой стратегии и может возобновить рост доходов в следующих кварталах.

Прогнозируется, что рынок продуктов компании вырастет со $150 млрд в 2024 году до $208 млрд в 2027 году, что дает значительный потенциал для дальнейшего роста.

Риски для Fortinet включают увеличенную конкуренцию и потенциальные изменения в экономических условиях, которые могут усложнить привлечение новых клиентов и увеличить время продажи. Однако, учитывая сильные финансовые показатели и стратегическую переориентацию, Fortinet заслуживает внимания инвесторов, как потенциально привлекательный актив для долгосрочных инвестиций.

Текущая цена составляет 59,4$ (на апрель 2024 года), возможен апсайд по среднему таргету от аналитиков +20,8%.

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Стратегический рост в области кибербезопасности, вызванный повышенным спросом на соответствующие решения, дает значительный потенциал для развития компаний в этом секторе. Эти акции могут быть привлекательными для инвесторов, которые ищут устойчивость и рост своих портфелей в высокотехнологичной и высокорискованной среде.

Автор:
Гуппал Никита
Инвестиционный аналитик Гуппал Никита
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Комментарии - 1

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Микита Гуппал
Микита Гуппал
30 мая 2024, 11:51
#
‼️ Враховуючи досить ризиковий сектор цих компаній та волатильність то наврядчи вони підійдуть у портфель до консервативних інвесторів. Але, якщо ви схильні до ризику, і після власного повторного аналізу зрозумієте, що це непогана ідея на майбутнє - то welcome)
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