В НБУ рассказали о новых правилах автогражданки и других изменениях на страховом рынке

Украинский страховой рынок должен приблизиться к стандартам ЕС, считает первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Что планирует регулятор в этом направлении уже в начале следующего года, она рассказала ЭП. «Минфин» выбрал главное.

Наш рынок страхования недоразвит. Об этом свидетельствует показатель проникновения услуг страхования в экономику (Insurance Penetration ratio), который является соотношением объема привлеченных страховщиками премий к ВВП. В Украине этот показатель составляет всего 0,7%, в Польше — 2,3% ВВП.

Почему в Украине нет культуры добровольного страхования

Ключевая причина таких показателей — отсутствие в Украине, в широком понимании, культуры добровольного страхования. Причин несколько:

1. Ментальное советское наследие в форме бесплатного лечения, государственных программ страхования и систем субсидий. В результате сформировалась привычка, в случае непредвиденных ситуаций, полагаться исключительно на государство.

2. Экономические факторы. Многие десятилетия экономика находилась в состоянии перманентной турбулентности, непрогнозируемой инфляции, непрозрачного курсообразования и нестабильной банковской системы. Поэтому самым лучшим способом отложить деньги на черный день было не страхование, а покупка валюты.

3. Недоверие к страховым компаниям, которое сформировалось из-за непрозрачности рынка, многочисленных случаев нарушения прав потребителей и даже мошенничества, факты привлечения страховщиков к схемам по уклонению от уплаты налогов.

Конечно, на рынке достаточно финансово устойчивых компаний, которые оказывают качественные услуги. Однако конкуренцию им создают недобросовестные игроки, которые уклоняются от выполнения своих обязательств и искажают восприятие рынка потребителями.

Развитие общества, отход от советской практики, макрофинансовая стабильность и предсказуемость экономики создали основу для развития страхового рынка. В то же время сам рынок нуждался в коренном изменении правил игры.

Как работают страховщики и сколько их сейчас

1 июля 2020 года, когда Национальный банк стал регулятором страхового рынка, на нем работали 215 страховых компаний. За четыре года количество игроков сократилось в два раза в основном из-за добровольного выхода компаний с рынка.

При этом объем активов этого сегмента, несмотря на ковидный кризис и большую войну, не снизился, а повысился. С июля 2020 года по июль 2024 года страховщики нарастили активы на 9,2% (данные регуляторной отчетности отражают объемы активов и обязательств страховщика с отражением объемов отдельных составляющих по пруденциальным требованиям, прежде всего резервов).

Объем валовых премий в сфере страхования жизни во втором квартале 2024 года превысил аналогичный показатель за второй квартал 2020 года на 25%, в сфере рискового страхования — на 35%.

В первом полугодии 2024 года страховщики жизни и рисковые страховщики были прибыльными и прибыль в обоих сегментах выросла, по сравнению с первым полугодием 2023 года.

В первом полугодии 34 компании нарушали хотя бы одно требование НБУ: к капиталу платежеспособности (SCR) и минимальному капиталу (MCR). Однако две трети нарушителей соответствующих нормативов уже предоставили НБУ планы возобновления деятельности и/или финансирования и в дальнейшем будут работать над их выполнением.

Читайте также: Бизнес улучшил оценки деловой активности, но ожидает роста инфляции и девальвации гривны — опрос НБУ

Как на перемены повлияла война

Страховщики попали в особый фокус внимания, поскольку работают с деньгами физлиц и бизнеса. Несовершенное регулирование не согласовывалось с принципами страхового надзора (Insurance Core Principles) Международной ассоциации наблюдателей за рынком страхования (IAIS) и евросоюзовским законодательством Solvency.

НБУ инициировал изменение этих правил и базового законодательства, чтобы постепенно имплементировать требования законодательства ЕС, дать импульс гармоничному развитию рынка и восполнить пробелы в регулировании. Каждая наша новая регуляция стала ответом на проблемы рынка.

Страховщики постепенно выполняли обновленные требования, но в условиях военного положения пришлось взять паузу. Мы предоставили ряд регуляторных послаблений, чтобы поддержать рынок. В частности, не применяли меры воздействия за несоблюдение нормативов из-за военных действий и продлили сроки для приведения деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Сейчас процесс имплементации евросоюзовских норм возобновлен. С 2024 года начали действовать законы «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и «О страховании», разработанные с участием Нацбанка. В ключевые новации входят необходимость раскрытия информации по аналогии с банками, риск-ориентированный подход, требования к платежеспособности и т. п.

Впереди изменения в ОСАГО и увеличение сумм возмещений

Важное новшество, которое должно приблизить страховой рынок к евросоюзовским стандартам, — закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который вступит в силу с января 2025 года. Он также разработан с участием НБУ и предусматривает:

переход на электронный формат договоров ОСАГО с регистрацией в единой централизованной базе;

отмена коэффициента износа и введение принципа, что страховщик должен обеспечить приведение автомобиля к состоянию до ДТП;

введение прямого урегулирования ущерба или возможности потерпевшего обратиться за выплатой к своему страховщику;

ограничение предельного срока решения о страховой выплате 90 днями;

право страховщика определять «справедливую цену» полиса, учитывая персональную историю страхователя;

отмена ограничения максимальной суммы страхового возмещения по европротоколу;

постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения.

Следующий этап — завершение внедрения новых требований к платежеспособности и техническим резервам страховщиков, в соответствии с директивой Solvency II. Для имплементации количественных требований директивы предусмотрен переходный период до 1 января 2027 года. До этого для страховщиков будут действовать действующие требования, предусматривающие лишь частичную имплементацию Solvency II.

Также в планах:

разработка новой модели регулирования актуарной деятельности с целью повышения количества актуариев в Украине и развития актуарной профессии;

обновление регулирования ядерного страхования;

введение с 1 января 2025 года нового регулирования деятельности и регистрации страховых посредников, в соответствии с директивой IDD.

Появится ли «коммерческий» соцстрах

После завершения военного положения начнется работа по развитию системы гарантирования выплат по договорам долгосрочного страхования жизни. Это позволит существенно усилить защиту прав потребителей и обезопасить страхователей от банкротства и неплатежеспособности страховщиков.

Еще одна задача для мирного времени — передача части функций социального страхования коммерческому страховому рынку, учитывая сходство страховых продуктов и практику ведения бизнеса.