Бизнес улучшил оценки деловой активности, но ожидает роста инфляции и девальвации гривны — опрос НБУ

Бизнес несколько улучшил оценки своей деловой активности в следующие 12 месяцев, сохранил положительные прогнозы по привлечению инвестиций, в то же время ожидает умеренного роста инфляции и обменного курса. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, сообщает пресс-служба НБУ .

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Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 100,6% против 99,5% во втором квартале 2024 года.

Участники опроса улучшили положительные оценки общих объемов реализации продукции, инвестиционных затрат на оборудование и инвентарь, а также смягчили негативные оценки инвестиционных расходов на проведение строительных работ.

В то же время респонденты ухудшили оценки будущего финансово-экономического состояния предприятий и количества работников. Военные деяния и их последствия остаются, несмотря на определенное ослабление, доминирующим фактором, влияющим на способность компаний увеличивать объемы производства.

Существенно усилилось влияние таких факторов как налоговые изменения, курс гривны к иностранным валютам, а также затраты на производство.

Ожидание бизнеса по макроэкономической ситуации

Бизнес возобновил положительные оценки объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 3.7% (во втором квартале 2024 года — «минус» 0.3%).

Роста ожидали предприятия энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и связи; респонденты из десяти областей; крупные и средние предприятия; предприятия, осуществляющие экспортные операции, экспортно-импортные операции и не осуществляющие экспортно-импортные операции

Ухудшение инфляционных ожиданий произошло впервые за восемь кварталов: в третьем квартале 2024 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 9.7% по сравнению с 9.0% в предыдущем квартале. Доля респондентов, ожидавших инфляции не выше 10.0%, уменьшилась за квартал с 62.8% до 54.4%.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 81.1% респондентов. Существенно усилилось влияние курсового фактора — на 7.1 п. п. до 75.4%, а также затрат на производство — на 4.9 п. п. до 68.5%. Более всего усилилось влияние налогового фактора — в 2.5 раза до 37.9%.

Ожидания девальвации национальной валюты в очередной раз усилились: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 43,72 грн/$ (в предыдущем квартале — 41,61 грн/$).

Доля респондентов, прогнозирующих, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42,1 — 44 грн/$, составляет 44,1%.

Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию

Оценки текущего финансово-экономического состояния предприятий ухудшились: баланс ответов составлял «минус» 6% по сравнению с «минус» 4.3% в первом квартале.

Респонденты несколько ухудшили ожидания финансово-экономического развития собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 0.9% (во втором квартале — «минус» 0.2%).

Ухудшение оценок произошло у предприятий добывающей промышленности, энерго- и водоснабжения, строительства, транспорта и связи, а также других видов деятельности.

В то же время у респондентов торговли, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были оптимистичные ожидания.

Участники опроса и дальше ожидали увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 10.5% и 11.2% соответственно (во втором квартале — 8.7% и 11.0% соответственно).

Рост общих объемов реализации продукции ожидали респонденты подавляющего большинства видов экономической деятельности, за исключением предприятий добывающей промышленности, больше всего сельского хозяйства, транспорта и связи, а также перерабатывающей промышленности (балансы ответов 17.9%, 15.7% и 14.5% соответственно).

Рост объемов реализации продукции на внешнем рынке также ожидают респонденты большинства видов экономической деятельности, больше всего сельского хозяйства, транспорта и связи.

Респонденты усилили положительные оценки изменения уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 7.5% (во втором квартале — 5.4%). Одновременно ослабились негативные оценки по инвестиционным расходам на строительные работы: баланс ответов «минус» 3.2% (во втором квартале — «минус» 5.5%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, продолжают ожидать увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 15.6% (во втором квартале — 19.4%). Высокие ожидания имели предприятия строительства, энерго- и водоснабжения, а также добывающей промышленности. В то же время предприятия торговли ожидают уменьшения объемов иностранных инвестиций в последующие 12 месяцев.

Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составила 18.8% по сравнению с 21.9% в предварительном опросе.

Участники опроса сохранили низкие ожидания по количеству работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 10.9% (во втором квартале — «минус» 10.7%). Негативные прогнозы предоставили респонденты всех видов экономической деятельности. Самыми пессимистическими в своих оценках были респонденты отраслей и добывающей промышленности.

Респонденты ожидали более низкие темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов — 52.9% по сравнению с 54.8% во втором квартале.

На фоне уменьшения потребности в заемных средствах в ближайшее время (до 30.4% опрошенных в третьем квартале по сравнению с 37.7% во втором квартале) доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, уменьшилась до 34.8% (во втором квартале — 36.4%).

Предприятия, планирующие привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте — 81.9% (во втором квартале — 81.6%).

Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки — 45.5% ответов. Значительной была доля респондентов, отмечавших наличие других источников финансирования, — 40.0% (в предыдущем опросе — 41.1%), одновременно усилилось влияние курсовых колебаний — на 4.4 п. п. до 32.8% и чрезмерных требований к залогу — на 3.4 п. п. до 19.7%. Условия доступа к банковским кредитам, по оценкам респондентов, в последнее время остаются жесткими.

Доля компаний, планирующих привлекать средства за границей, выросла до 8.2% с 7.7% во втором квартале.

Опрос

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2024 года. В опросе приняло участие 655 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

В числе опрошенных предприятий 21.1% - компании оптовой и розничной торговли, 19.1% - перерабатывающей промышленности, 14.5% - сельского хозяйства, 13.6% - транспорта и связи, 6.6% - добывающей промышленности, 4.7% - энерго- и водоснабжения, 3.1% - строительства, 17.4% - другие; 30.2% респондентов — крупные предприятия, 35.1% - средние, 34.7% - малые.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — отметил регулятор.