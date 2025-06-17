Финансовые мошенники: как себя защитить, чтобы не попасть в скам-ловушку

Как не попасть на крючок финансовых мошенников, и как защитить себя, если вы все же стали жертвой мошенничества, ЗН рассказала адвокат Leshchenko & Partners Дарья Азовцева. «Минфин» выбрал главное.

Вы, наверняка, уже видели многочисленные инвестиционные предложения, вроде «вложите сегодня сто, заработайте завтра тысячу». Даже если вам кажется, что вы никогда бы не купились на такую приманку, не торопитесь закрывать этот текст. Коварство схемы в том, что «инвестировать» вам предлагают в самые разные финансовые инструменты с простым расчетом — найти тот, который точно заинтересует потенциального «клиента». Остальное — дело техники.

Финансовые инструменты горе-инвесторам предлагаются на любой вкус: акции, криптоактивы, бинарные опционы. Главное, чтобы названия выглядели солидно, а еще лучше — малопонятно рядовому человеку. Конечно, на то он и инвестор, чтобы инвестировать, поэтому, самое первое, что вас попросят сделать, это «вложить в управление вашими активами» на финансовом рынке. И, конечно же, «управляющие вашими активами» пообещают вам сверхприбыли в кратчайшие сроки. Все, что от вас требуется, — согласие и реальные деньги.

Обидно, но такие псевдоинвестиционные проекты открыто рекламируют в социальных сетях и мессенджерах, не гнушаются их рекламой и блогеры. Перейдя по одной из таких ссылок, вы попадаете на фейковые инвестиционные платформы, имитирующие реальные торговые терминалы. Там вы, конечно, оставляете свои данные, как инвестора, и уже через несколько минут получаете либо звонок от «оператора платформы», либо оповещение от него же в одном из мессенджеров. Приятный диалог, обещания быстрых и легких денег, гарантии полной безопасности и конфиденциальности. Ну, точно более убедительно, чем заезженная пластинка о «ваш счет в банке заблокирован».

Конечно, все совсем не так, как вам обещают.

Что предлагают скам-финансисты

На самом деле как только вы совершите первый транш, то оказываетесь в лабиринте бесконечных манипуляций. Сначала вам несколько дней показывают «ваш доход» на платформе. Просто цифры на экране, но некоторое время они поддерживают уверенность, что инвестиция была удачной и вы уже заработали.

Потом вам звонят снова и говорят, что на вашем счету уже 50, 100, 500 (желательное подчеркнуть) долларов заработка! Еще немного — и вы сможете вывести свои средства. Здесь ставка делается на жадность «инвесторов». Ибо если, вложив 100 долларов, вы за несколько дней «заработали» 500, хочется продолжать. Это вам не депозитные 13,5% в год, а «настоящий заработок».

Так что вам сразу предлагают вложить больше: не сто долларов, а тысячу, обещая «ускоренный рост» и/или «VIP-условия обслуживания». Если ставка на жадность сработала, вы снова «инвестируете» свои кровные в благосостояние мошенников. Но, так или иначе, время, когда вам захочется вывести заработок на экране в реальные средства, наступит. А ваши «управляющие активами» будут делать что угодно, лишь бы вы только вкладывали и никогда не выводили деньги.

Как вы уже догадались, вывести их вообще невозможно.

Платформа, которую вы видите на экране, — это просто большие привлекательные числа. Ваши деньги нигде не работают и никогда никуда не инвестировались. Они давно выведены на счета, которые контролируют ваши же «управляющие активами». В лучшем случае, вам некоторое время будут отвечать на звонки, рассеивать сомнения новыми обещаниями и фразами, вроде «ваш платеж еще не прошел», «система обновляется», «не сомневайтесь, вы все получите, — вы вложили средства в серьезные финансовые инструменты».

В худшем случае, ваш аккаунт просто заблокируют, на телефон невозможно будет дозвониться, а платформа, где еще несколько дней назад вы были обладателем счета со многими нулями, исчезнет. Конечно, вместе с вашими деньгами.

Кто такие финансовые мошенники

Ключевая проблема состоит в том, что у большинства таких псевдофинансовых проектов нет никакого официального статуса. Это преступники. Они не получают лицензии от Национального банка Украины или Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а потому не подпадают под регуляторный надзор.

Мошенничество в Интернете, или же скам, является преступлением и подпадает под квалификацию статьи 190 Уголовного кодекса Украины, регламентирующей завладение чужим имуществом или приобретение права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Обычно в «колл-центрах», или так называемых офисах, поддерживающих жизнь таких схем, работает по меньшей мере десяток людей:

«холодники» — те, кто находит потенциальную жертву;

«клоузеры» — те, кто заставляет внести первый вклад или убеждает инвестировать еще больше;

«финансовые аналитики» или «разведчики» — те, кто «сопровождает» клиента на этапе запроса на вывод средств, придумывая технические или бюрократические препятствия;

«техническая команда» — те, кто создает и поддерживает фейковые инвестиционные платформы, подделывает графики, аккаунты и коммуникации.

У них всех, как видим, свои роли, четко распределенные в пределах работающей преступной схемы, как хорошо отлаженный механизм систематического незаконного завладения чужими средствами. Действия этих лиц, кроме статьи 190 УКУ, могут квалифицироваться по статьям 28 и 255 УКУ. Однако механизм привлечения их к ответственности крайне непростой.

Так что, традиционно, самый лучший совет — не попадать на удочку мошенников.

Что делать, чтобы защитить себя от скама

Не переходите по фейковым ссылкам с «привлекательными предложениями». Если перешли, внимательно читайте условия и не поддавайтесь на громкие обещания легкой прибыли.

Анализируйте сайт: проверяйте юридические реквизиты и адрес, мошенники часто меняют одну букву в домене или добавляют несуществующий символ.

Никогда не устанавливайте по просьбе «менеджера» программы для удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer). Это прямой путь к воровству персональных данных.

Если к вам обратился «инвестиционный консультант», задайте вопрос, просите документы, проверяйте лицензии в реестрах НБУ/НКЦБФР.

Не переводите средств, если сомневаетесь. Чем дольше ведется разговор, тем сильнее на вас будут давить.

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Что делать, если вы все же стали жертвой мошенничества

Если вы раскрыли данные платежной карты, немедленно заблокируйте ее.

Подайте заявление о совершении преступления: укажите контактные данные, дату, описание события, предоставьте доказательства (переписки, скриншоты, историю транзакций).

Подайте заявление в киберполицию через сайт или в отделении полиции.

Сообщите банку или платежной системе: в случае недавней транзакции возможно инициировать ее возврат.

Обратитесь к адвокату для сопровождения дела.

Сообщите о мошенническом сайте регуляторам (НБУ, НКЦБФР) и рекламным платформам (Google, Meta, YouTube).

Псевдофинансовые проекты — не авантюра, а хорошо организованные преступные схемы, ежедневно выманивающие сотни тысяч гривен. Они играют на доверии, финансовой неграмотности и мечтах о скором обогащении. Хотя юридические механизмы защиты и есть, они часто действуют с опозданием. Поэтому самая эффективная защита — это осведомленность и осторожность.