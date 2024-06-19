Автогражданка по-новому: двойной ценник и большие компенсации

Президент подписал закон, который предусматривает большую реформу страхования гражданско-правовой ответственности собственников транспортных средств. Оформлять страховки по-новому автовладельцы начнут уже со следующего года.

Полисы ОСАГО обязаны быть у всех автовладельцев. Поэтому нововведения коснутся многих украинцев. Будут изменения и для страхового рынка: законодатели намерены кардинально изменить работу Моторно-транспортного страхового бюро, который курирует ОСАГО.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики и один из инициаторов законопроекта Даниил Гетманцев объяснил «Минфину», что такая большая системная реформа является одним из требований ЕС. Но для украинских водителей и пассажиров она — «абсолютный позитив». Правда, при этом существенно вырастут цены на полисы.

«Минфин» разбирался, как изменятся условия страхования гражданской ответственности и сколько придется платить за полисы.

Пять революционных изменений для участников ДТП

Законопроект № 8300 был подан в Раду еще в декабре 2022 года. Спустя несколько месяцев его приняли за основу, после чего продвижение документа застопорилось. И только в конце прошлого месяца у депутатов дошли до него руки — закон приняли в целом и направили на подпись Президенту.

В пояснительной записке к проекту необходимость его принятия аргументируют устаревшим профильным законодательством, которое уже не отвечает реалиям рынка.

Кроме того, оно не отвечает директивам ЕС и европейской практике автострахования. В частности, авторы проекта указывали на слишком запутанную процедуру страховых выплат и возмещения ущерба пострадавшим в ДТП, а также низкие размеры самих компенсаций. В пояснительной записке говорится также о необходимости изменить механизм ценообразования на полисы и работу МТСБУ, которую депутаты признали «неэффективной».

Все это требует комплексной реформы страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев, — резюмировали авторы законопроекта. В документе содержится несколько основных нововведений, которые касаются как автовладельцев, так и страховщиков.

Для владельцев транспортных средств и пострадавших в ДТП пассажиров новации следующие:

Во-первых, постепенное повышение размера страховых сумм до размеров, действующих в ЕС.

Сейчас лимиты, к примеру, по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП составляют 320 тысяч гривен на человека, а по имуществу— 160 тысяч гривен на потерпевшего. При этом максимальная сумма выплат по одному страховому случаю не может превышать 800 тысяч гривен.

В течение двух лет после вступления в силу нового закона лимиты по ущербу жизни и здоровью увеличатся до миллиона гривен на пострадавшего, и до 20 млн — на один страховой случай (если пострадавших было много). Лимит по поврежденному имуществу вырастет до 2 млн гривен.

В дальнейшем планку лимитов продолжат повышать. Так, в течение четырех лет после вступления Украины в ЕС, выплаты за ущерб жизни и здоровью вырастут до 52 млн гривен на человека, а максимальная сумма по одному страховому случаю — до 258 млн. За поврежденное в ДТП имущество также будут выплачивать до 52 млн гривен.

То есть речь идет об увеличении страховых выплат в разы — и для собственников авто, и для пассажиров, пострадавших в ДТП.

Во-вторых, запустят оперативные гарантийные выплаты потерпевшим из фонда Моторно-транспортного страхового бюро, если, скажем, страховщик, продавший ОСАГО автовладельцу, окажется неплатежеспособным. Сейчас пострадавшие могут рассчитывать на компенсации лишь после того, как несостоятельный страховщик пройдет процедуру банкротства, а на это может уйти много времени.

В-третьих, расширят оформление ДТП по европротоколу (без вызова полиции). На сегодняшний день так можно фиксировать лишь происшествия, в которых авто нанесены минимальные повреждения. Зачастую водители не могут определить «на глаз», является ли ущерб действительно небольшим, поэтому предпочитают вызывать полицию, опасаясь, что страховщики попросту откажут в выплатах. Ожидание патрульной службы и выполнение всех формальностей может занять несколько часов. Поэтому послабления по европротоколу как минимум сэкономят время участникам ДТП.

В-четвертых, при расчете страховых выплат на авто не будут учитывать износ транспортного средства. Сейчас страховщики часто занижают выплаты, ссылаясь, скажем, на то, что поврежденные детали авто уже были в ремонте. При этом сумму могут снижать в несколько раз, и автовладельцу, чтобы восстановить авто, приходится доплачивать из своего кармана.

По новому закону сумма компенсации должна быть такой, чтобы за нее можно было восстановить машину до прежнего состояния.

«Действующая методика расчета материального ущерба учитывает износ авто, если оно старше 5−7 лет. То есть для машины, которая эксплуатируется дольше, размер ущерба за запчасти оценивается в меньшую сумму, чем для аналогичной новой. Такой порядок не отвечает реалиям. Ведь, если авто попало в ДТП и нуждается в замене определенных запчастей, то они стоят одинаково и для новой, и для старой машины. Отказ от „износа“ — революционное изменение всей концепции ОСАГО. Компенсации будут такими, чтобы полностью покрыть затраты на ремонт», — говорит глава Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

В-пятых, действие полиса ОСАГО будет распространяться не только на ремонт авто пострадавшей стороны, но и на восстановление транспортного средства «виновника» ДТП (сейчас он оплачивает ремонт самостоятельно). В целом вводится прямое урегулирование — то есть, чтобы получить компенсацию, пострадавшему автовладельцу достаточно будет обратиться в свою страховую компанию, а не обивать пороги страховщика виновника ДТП.

Полисы могут подорожать в 2 раза

Новый закон прописывает кардинальные изменения и для самой системы страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев.

К примеру, изменится механизм ценообразования на полисы.

Планируется запустить «свободное ценообразование»: страховщики сами станут определять тарифную политику и выставлять «справедливые цены», с учетом персональной истории каждого клиента. Скажем, если ранее он ездил без аварий, ценник на ОСАГО будет ниже, и наоборот. То есть станут применять формулы, которые сейчас используют при формировании цены на другие полисы, в частности, добровольного страхования (КАСКО).

Для водителей такие нововведения означают лишь одно — цены на полисы ОСАГО будут меняться, и далеко не в сторону снижения. По прогнозам страховщиков, речь может идти о подорожании полисов в два раза. Тот факт, что платить за полисы придется дороже, «Минфину» подтвердил и Даниил Гетманцев.

«Есть вопрос увеличения стоимости страхового полиса, но, если сейчас он стоит, в зависимости от авто, образно говоря, бак бензина, то будет два бака. Но за эти два бака ты реально получаешь намного больше, ведь покрытие увеличится в разы», — говорит Гетманцев.

То есть если сейчас для столичных автовладельцев полис стоит порядка 1 700 — 2 000 гривен, то будет стоить до 4 000 гривен в год.

Но, по словам Вячеслава Черняховского, большинство страховых компаний пока точно не знают, насколько существенным будет подорожание: они проводили только примерные расчеты, тогда как сейчас из-за инфляции и дефицита кадров на СТО услуги на ремонт авто значительно подорожали.

«По моим оценкам, стоимость полисов увеличится ориентировочно в 2−2,2 раза, и это достаточно существенно в условиях войны и экономического кризиса. Но пострадавшие в ДТП сразу почувствуют положительный эффект новых полисов, ведь выплаты резко вырастут», — говорит Черняховский.

Также по новому закону запретят устанавливать франшизы по полисам ОСАГО.

Еще одно нововведение — уменьшат сроки рассмотрения заявок на страховые выплаты с 90 до 60 дней.

Саму систему страхования хотят максимально цифровизировать, вплоть до того, что со временем вообще отказаться от договоров ОСАГО в бумажной форме.

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Страховщики увидели потенциальные проблемы

Большие изменения ожидают Моторно-транспортное страховое бюро. Его переведут на двухуровневую систему корпоративного управления, сократят число органов управления, пересмотрят распределение полномочий. Отдельные функции МТСБУ могут даже передать на аутсорсинг.

Моторно-транспортное страховое бюро должно будет отчитываться по использованию средств перед НБУ, ежегодно проводить аудит и пр.

«Сейчас есть вопросы к тому, как управляют МТСБУ. Эта организация стала „вещью в себе“, работает больше для себя, чем для рынка. Мы ее демократизируем, введем в руководство мелких страховщиков и сделаем так, чтобы она работала, согласно требованиям Нацбанка, так как это происходит в ЕС», — пояснил Гетманцев.

Пока непонятно, как новый закон будет работать на практике, но страховщики уже увидели потенциальные проблемы.

Вячеслав Черняховский обращает внимание на нововведения по прямому урегулированию, когда пострадавшему достаточно обратиться в свою компанию, а не идти к страховщику виновника ДТП.

«Это удобная опция для пострадавших — иди за выплатой туда, где покупал полис, а страховые компании потом сами проведут расчеты. По сути, такая система уже работает в Украине, другое дело, что не все страховщики гражданско-правовой ответственности к ней присоединились.

Но в новом законе не определен механизм взаимных расчетов между страховщиками. Действующая сейчас система нуждается в доработке. Если новая система будет такой, что «раздувает убытки», то это только приведет к подорожанию страхования", — говорит Черняховский.

Также он обращает внимание на расширение оформлений ДТП по европротоколу.

«Это удобно для автовладельцев, снижает нагрузку на полицию и пробки на дорогах. Но норма очень рискованная, если ее распространят на все убытки, а не только на небольшие и средние (до 80 тысяч гривен), как сейчас. В новом законе указано, что максимальный размер убытков, которые можно оформлять по европротоколу, позже установит НБУ. Если этого не сделать, могут стать массовыми случаи мошенничеств на ДТП, а страховщики будут вынуждены переложить выросшие затраты по выплатам на карманы честных автовладельцев», — пояснил Черняховский.

Страховщики опасаются и последствий реформы МТСБУ, в частности, вмешательства в его работу Нацбанка.

«Бюро является объединением страховых компаний, финансируется за счет их взносов. НБУ будет пытаться управлять политикой независимого профессионального объединения, хотя деньги в его гарантийных фондах — исключительно от частных страховых компаний. Чрезмерная зарегулированность рынка и уменьшение количества страховых компаний может привести к снижению конкуренции и росту стоимости полисов», — подытожил Черняховский.