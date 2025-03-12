Какие задачи будут стоять перед банками в этом году

Банковский сектор Украины демонстрирует способность адаптироваться к экономическим вызовам и показывает рост всех ключевых показателей. На каких задачах банки будут сосредоточены в этом году и какие вызовы все еще стоят перед ними, рассказал глава правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Стабильное звено экономики

Просмотрев последние отчеты по отрасли, у меня есть несколько мнений, которыми хотел бы поделиться. Прежде всего хочу отметить, что банковская система остается самым стабильным звеном экономики Украины. Это не маленький островок безопасности, это — базис, основание, на котором держится большая конструкция и усиливает ее.

Даже при условии самой большой за всю историю налоговой нагрузки на банки в 50% налога на прибыль (самой большой не только исторически, но и по сравнению с другими отраслями экономики, которые уплачивают базовые 18% налога), несмотря на войну и огромный букет рисков, банки не стоят на месте, они не просто выживают, а достаточно активно развиваются, о чем свидетельствует динамика прошлого года.

Если проанализировать изменение ключевых показателей в 2024 году, то по всем можно зафиксировать рост:

общие активы — на 14% (до 3,8 трлн грн);

общий кредитный портфель — на 20% (до 823,8 млрд грн);

портфель ОВГЗ — на 35,2% (до 884,1 млрд грн);

средства клиентов — на 15,9% (до 2,8 трлн грн);

чистая прибыль — на 25,4% (до 103,7 млрд грн);

собственный капитал — на 29,2% (до 382 млрд грн).

Очень важной для стабильности банковской системы стала последняя составляющая — в части собственного капитала, где после активных реструктуризаций кредитов и соответствующего формирования резервов в начале полномасштабного вторжения наблюдалось уменьшение: с 255,5 млрд до 215,8 млрд грн, по итогам 2022 года. Но в последующие военные годы рынок смог восстановиться и повысить капитализацию в 1,8 раз.

Недавно Нацбанк подтвердил, что банковская система успешно перешла на новую структуру капитала, что доказывают текущие показатели достаточности капитала: средневзвешенный для регулятивного капитала в 2024 году — 17,5%, для капитала 1 уровня — 17%. А на 1 января 2025 года мы пришли по этим показателям с уровнями — 17,35% и 16,92% соответственно, то есть со значительным превышением действующих нормативов (9,25% и 7,5%). То есть сформировали запас прочности, при этом в начале этого года (на 1 февраля 2025) система показала рентабельность капитала на уровне 50,23%, что значительно лучше, чем перед большой войной, когда в начале 2022 года держался показатель в 35%.

Банковская система вновь смогла подставить крепкое и надежное плечо правительству, поддерживая государство в непростое военное время. За 2023 год нарастила инвестиции в облигации внутреннего государственного займа на 35,4% (до 654 млрд грн), а за 2024 год — еще на 35,2% (до 884,1 млрд грн). Благодаря взаимопониманию и взвешенной политике по постепенному расширению бенчмарка-облигаций ОВГЗ, государство стало стабильным заемщиком. Думаю, что им и останется, при условии рыночной ценовой политики — сопоставимой с последними монетарными изменениями со стороны Национального банка.

Вызовы текущего года

Если говорить об основных вызовах и планах банков на 2025 год, то я бы выделил пять ключевых направлений.

Во-первых, относительно ресурсной политики, направленной на увеличение доли срочных депозитов от 3 месяцев, по крайней мере в портфеле физлиц. Из последних изменений относительно повышения учетной ставки до 15,5% и доходности 3-месячных депозитных сертификатов регулятора до 19% годовых (с 4 апреля) мы видим стимулирующие шаги НБУ по этому поводу. Я уверен, что банковская система на них отзовется. Надеюсь, что, по итогам 2025 года, банки смогут повысить срочную долю во вкладах населения с текущих 34,2% (на 1 января этого года) хотя бы до довоенного показателя, который в начале 2022 года составлял 43,2%.

Во-вторых, отрасль продолжит курс на дальнейшую диджитализацию банковских сервисов. От открытия счетов и переводов к выдаче кредитов. Также должны увидеть первые пробы Open Banking в Украине, которые Нацбанк анонсировал на этот год.

В третьих, в приоритете многих банков останется кредитование населения. Акцент будет делаться не только на уже классические продукты — кредиты наличными и карточные кредиты, которые понятные, удобные и пользуются стабильным спросом. Или на автокредиты с ипотекой, давно известные людям. Но и на совместные с торговыми сетями проекты, гарантирующие потребителям интересные условия и цены.

В-четвертых, новый толчок может получить корпоративное кредитование. Не только в виде финансирования крупных корпораций, но и малого и среднего бизнеса, который приобрел особую популярность в последние годы. Все более распространенной становится концепция выращивания банками предпринимателей чуть ли не с уровня ФОПа в большую компанию. Если в первые годы войны ставки делались прежде всего на государственный Фонд развития предпринимательства и его «5−7−9%», то теперь к кредитованию бизнеса все чаще присоединяются местные власти со своими программами поддержки и международными финансовыми организациями. После завершения войны это направление может развиваться еще более активно. Энергетика, вероятно, еще долго будет оставаться одним из приоритетов. Но потом начнется восстановление, в которое будут входить не только инфраструктурные объекты, но и промышленные и даже военно-промышленные комплексы на всех уровнях. От крупных производств до небольших подрядчиков-поставщиков.

В-пятых, что не менее важно, банки будут делать все для сбалансирования рисков. Кредитование в разных формах и направлениях — ключевая цель финучреждений, и все должно быть взвешено, чтобы со временем иметь взвешенный портфель, который будет стабильно обслуживаться. «Бросаться в омут с головой» — не лучшая стратегия. Поэтому риски должны быть четко просчитаны, в соответствии с текущей рыночной ситуацией.

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Это все может обеспечить взвешенное и уверенное продвижение на отечественном финансовом рынке. Стабильный финансовый результат не должен расслаблять, постоянно нужно искать новые ниши и подстраиваться под новые требования клиентов. Тогда банковская система и дальше будет обеспечивать развитие украинской экономике.