НБУ сделал деньги дороже: что будет с доходностью депозитов и кредитными ставками

Рост цен в Украине набирает обороты. По данным Госстата, потребительская инфляция в феврале ускорилась с 12,9% до 13,4% в годовом исчислении, а базовая инфляция составила уже 2% с начала года.

Чтобы укротить рост цен, НБУ с 7 марта снова повысил учетную ставку — с 14,5% до 15,5% годовых. Кроме того, регулятор увеличил плату банкам по своим депозитным сертификатам «овернайт» до 15,5% годовых, и по 3-месячным — до 18% годовых. С 4 апреля ставка по 3-месячным сертификатам будет еще больше — 19% годовых.

Монетарные операции НБУ с банками: процентные ставки

Повышение этих ставок, по замыслу НБУ, даст возможность банкам поднять доходность гривневых депозитов, что давно уже назрело в условиях растущей инфляции. Ведь частичный отток гривневых средств последних месяцев стал реакцией населения именно на рост цен и снижение реальной привлекательности инструментов в нацвалюте.

Именно об этом говорили чиновники Нацбанка на последней встрече с первой «тридцаткой» банков в марте этого года. Подопечные НБУ будут вынуждены «прислушаться» к настоятельным рекомендациям регулятора.

На 1 февраля 2025 года (пока на 1 марта нет официальных данных) физлица держали в банках более 1,218 трлн грн в эквиваленте. Основная часть этих средств, около 70%, размещена на текущих счетах, то есть это т.н. «горячие» деньги, которые в любой момент могут хлынуть на рынок. Изъятие гражданами даже части этих ресурсов из банков на покупку товаров или валюты чревато ускорением инфляции и взлетом курса.

Приблизительно столько же средств размещено в банках и корпоративными клиентами, а в периоды активных расчетов бюджета с подрядчиками — даже значительно больше. Так что наличие привлекательного инструмента заработка на коротких гривневых депозитах для многих предприятий — тоже важная задача и неплохое дополнение к доходам от основной деятельности.

Своими последними решениями НБУ сейчас открывает финучреждениям возможность стерилизовать значительные суммы именно «горячих» денег, чтобы устранить угрозу сильной девальвации и дальнейшего роста цен.

Нужно учесть, что многие из причин текущего роста цен не являются сугубо монетарными, и данное решение регулятора о повышении учетной ставки лишь частично отразится на поведении ценников. Но зато подобные действия Нацбанка напрямую затронут интересы вкладчиков и заемщиков банков. Поговорим о перспективах для этих групп банковских клиентов более подробно.

Как изменится доходность депозитов бизнеса и вкладов граждан

Скажу сразу, что людям и бизнесу не стоит ожидать от банков значительного роста ставок по депозитам. Но как минимум на 0,25−2% годовых в гривне по разным депозитным продуктам финучреждения свои ставки постепенно поднимут.

Формально, порог максимальной ставки, которую банкиры могут давать по вкладам населения в гривне по модели «привлекли вклад в гривне — разместили в НБУ в депсертификаты», теперь достиг 18% годовых, а с 4 апреля будет 19% годовых.

Но на самом деле банк:

не может работать «в ноль» или в убыток;

несет затраты на привлечение средств клиентов — как минимум затраты на персонал, инкассацию, содержание отделений и т. д. ;

; должен зарабатывать на этих операциях прибыль, то есть должен иметь маржу между своей «себестоимостью» привлечения таких средств и их размещением.

Поэтому обычно эта разница между доходностью инструментов НБУ и банковских депозитов не может быть менее 1,5−2% годовых.

В итоге максимальные ставки по гривневым депозитам для граждан могут вырасти до 16−17,5% (с учетом того, что с 4 апреля по 3-месячным депсертификатам НБУ плата будет повышена до 19% годовых).

Сейчас по рынку депозитов физлиц у нас следующая картина:

С учетом налогообложения (18% НДФЛ) и военного сбора (5%), реальные ставки по гривне колеблются для вкладчика в пределах «чистыми»:

на 3 месяца — 10% годовых;

6 месяцев — 9,933%;

9 месяцев — 9,41%;

12 месяцев — 9,66% годовых.

И хотя указанный индекс — это «средняя температура по больнице», у ставок по гривневым вкладам населения явно есть потенциал к росту после последних решений Нацбанка.

Учитывая военную специфику и постоянное изменение ситуации, по моим расчетам, наиболее популярные по срокам вклады на 3 месяца могут вырасти до 16−17% годовых, а в некоторых банках — и до 17,5−18% годовых (с апреля этого года, после повышения платы по депсертификатам до 19% годовых). Доходность по вкладам на 6 месяцев может подняться до 15,8−16,5% годовых. На 9 и на 12 месяцев — до 16,6−18% годовых.

Наиболее оперативными тут будут небольшие и средние банки, для которых вклады населения — основная база фондирования. Они боятся потерять своих клиентов из-за того, что те перейдут к более щедрым конкурентам. Более прижимистыми, как всегда, будут банки-«дочки» иностранцев и госбанки. Тут уровень процентных ставок в основном не будет превышать даже уровня официальной инфляции, то есть на момент написания статьи это порядка 13,4% годовых.

Самыми популярными останутся гривневые вклады на 3 месяца и ставка по ним, чтобы удержать вкладчиков, будет не меньше, чем на «годовые» ресурсы. Хотя это и противоречит экономической логике мирного времени, когда чем дольше размещены деньги, тем выше процент.

Кроме того, значительная часть банков проведет различные акции по привлечению вкладов граждан, чтобы «точечно» закрыть разрывы по ликвидности по уже своим индивидуальным планам и возможностям.

По вкладам физлиц в валюте: на фоне цикла снижения ставок ЕЦБ и потенциального снижения ставки ФРС особого увеличения роста доходности для наших вкладчиков ожидать не стоит. По доллару эти ставки вряд ли превысят 2,5−3% годовых, а по евро — 1,6−2,3% годовых.

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По юридическим лицам: депозитные ставки в гривне будут «привязаны» к ставке по гривневым ресурсам на межбанке, динамике учетной ставки Нацбанка и плате по депсертификатам «овернайт».

Поэтому на текущем этапе по коротким (до 1−3 месяцев) гривневым депозитам банки будут платить компаниям, в зависимости от сроков, от 2,5% до 12% годовых, а при больших сроках или больших суммах (от 1−5 млн гривен и выше) — до 13,5−15% годовых.

Самыми «скупыми» тут будут опять-таки госбанки, у которых достаточно ресурсов за счет остатков на счетах как физлиц — получателей бюджетных выплат, так и средств компаний, завязанных на госпрограммах. Наиболее «щедрыми» будут небольшие финучреждения, для которых такие клиенты на вес золота. Учитывая войну и специфику бизнес-процессов, самыми популярными у компаний будут короткие депозиты на срок от 3 до 14 дней.

По валютным вкладам юрлиц: учитывая нюансы норматива резервирования банками на корсчете в Нацбанке по валютным ресурсам в Украине и мировой тренд по снижению ключевых ставок ЕЦБ и ФРС, особого роста ставок ожидать вообще не стоит. И в долларе, и в евро они вряд ли превысят 1−1,5% годовых.

Почему банки все же будут вынуждены поднимать свои ставки по депозитам и вкладам в гривне, даже если у них сейчас «все хорошо» и без таких изменений?

Дело в том, что на фоне ускорения инфляции отсутствие реакции на этот процесс чревато для финучреждений потерей клиентов или переходом этих вкладчиков в более «щедрые» банки. Вкладчики (особенно физлица) — консервативные, поэтому потеряв их один раз, будет очень сложно их вернуть. Даже если ставки будут повышены, но после того, как это сделают более расторопные конкуренты.

Поэтому финансисты не станут рисковать клиентской базой для получения кратковременного выигрыша. При этом все же вкладчикам стоит учесть, что по старым (еще действующим вкладам) никто из банков ставку менять до конца срока действия договоров не станет.

Что будет с ценами на кредиты

По коммерческим кредитам банков после повышения НБУ учетной ставки до 15,5% годовых глобальных изменений ставок не будет.

Причина простая: сейчас у банков наблюдается большой дефицит платежеспособных клиентов-заемщиков. В жесткой конкуренции за таких клиентов, особенно крупных компаний с оборотами в десятки миллионов гривен и внешнеэкономической деятельностью с хорошими ликвидными залогами и безупречной деловой репутацией, повышать ставку по кредиту на 1−2% годовых чревато уходом такого клиента в другой банк с более лояльными условиями.

А на это не один уважающий себя банк не пойдет. В итоге крупная компания со всеми вышеперечисленными плюсами, с точки зрения банка, может иметь кредитные продукты даже на уровне ставок в 13,5−15,5% годовых, то есть по факту на уровне официального уровня инфляции или учетной ставки Нацбанка. Банку гораздо более выгодно, чтобы такой клиент комплексно обслуживался именно у него и он зарабатывал на нем по всей линейке своих продуктов.

По ставкам госпрограмм формата «5−7−9» и «єОселя» изменений не произойдет вообще, даже после повышения ставки НБУ до 15,5% годовых. Причина в том, что эти программы «не привязаны» к учетной ставке Нацбанка, а зависят от объемов средств, выделенных государством для компенсаций разницы банкам рыночной ставки и ставки по таким договорам.

Но стоит учесть, что государство достаточно часто меняет условия своих госпрограмм, так что советую внимательно читать кредитный договор в части привязок ставок по таким кредитам к учетной ставке НБУ. Потому что, если все же в вашем кредитном договоре появится пункт о пересмотре банком платы за кредит при изменении учетной ставки НБУ, это будет банком обязательно сделано, что принесет заемщику дополнительные затраты автоматически, согласно данного пункта договора.

По потребительским кредитам заемщикам стоит ожидать роста процентных ставок. Дело в том, что практически во всех подобных кредитных договорах с населением данный пункт о возможности повышения платы за кредит в случае увеличения учетной ставки Нацбанка присутствует. Обычно это прямо оговаривается в договоре, как автоматическое изменение платы за кредит в определенной пропорции к размеру повышения учетной ставки НБУ.

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Но учитывая, что конкуренция между банками за платежеспособного клиента на рынке потребительского кредитования сейчас тоже значительная, особо повышать ставки при росте учетной ставки НБУ большинство банков все же не будет. Ведь нужно помнить, что ставки в данном сегменте кредитования физлиц и так значительные. Основная часть ставок потребительских кредитов останется в пределах от 18% до 45% годовых, в зависимости от вида кредитного продукта и условий договора.