Как клиенты обанкротившегося банка могут получить деньги в мобильном приложении

На прошлой неделе информационное пространство всколыхнули две новости: о ликвидации обанкротившегося Коминвестбанка и частичной передачи его активов и обязательств Асвио Банку. О том, как такая сделка скажется на клиентах обанкротившегося банка, рассказывает Виктория Степанец, заместитель директора департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно условиям договора, Асвио Банку переданы ⁠все права и обязанности должника по вкладам физических лиц и ФОП в Коминвестбанке и часть его обязательств перед другими кредиторами, в том числе по требованиям юридических лиц, относящихся к седьмой очереди. ⁠Это что касается обязательств неплатежеспособного Коминвестбанка.

Что касается активов, то переданы права требования по части кредитов, выданных Коминвестбанком юридическим лицам, часть недвижимости, основных средств и других активов неплатежеспособного банка. Общая сумма сделки составляет 303,7 млн грн. Это означает, что были переданы активы на 303,7 млн грн и обязательств на эту же сумму.

Чего ждать вкладчикам

Среди преимуществ передачи неплатежеспособного банка принимающему — обеспечение непрерывности обслуживания клиентов банка, который выводится с рынка. Депозиты вкладчиков также переходят из одного банка в другой, то есть Фонд производит выплату гарантированного возмещения исключительно из собственных ресурсов, но до тех пор, пока принимающий банк не «наследует» такие обязательства.

Причем, независимо от того, полностью или частично активы и обязательства передаются от неплатежеспособного принимающему банку, обязательства банка по вкладам физических лиц, гарантированными Фондом, имеют самый высокий приоритет и не могут быть отчуждены частично.

Так, общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам Коминвестбанка составляла 477,6 млн грн, из которых принимающему банку осталось вернуть людям чуть больше половины, ведь во время временной администрации в банке за счет средств Фонда вкладчикам уже было выплачено 215,1 млн грн.

Пока в банке работает временная администрация, под гарантированное возмещение подпадают средства по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала вывода банка с рынка (в нашем случае, это 5 декабря 2024 года). Но далеко не все вкладчики в период так называемой турбулентности (когда дальнейшая судьба банка-банкрота еще не решена) озабочены тем, как забрать из него собственные средства.

Такие клиенты-физлица продолжают обслуживаться в принимающем банке и получат размещенные на депозитах средства, как и положено, — в конце оговоренного договором срока.

Не лишне напомнить, что средства на текущих счетах граждан также подпадают под гарантии, поэтому гражданам, которые получают зарплаты, пенсии, стипендии на банковские карты, не стоит спешить опустошать такие счета: они просто становятся клиентами другого банка и продолжают пользоваться полным спектром банковских услуг, что, собственно, и произошло после передачи Асвио Банку остатка гарантированной суммы, ведь это в том числе и текущие счета.

Учитывая, что в Асвио Банке доступна опция онлайн-онбординга для физических и юридических лиц, клиентам даже не нужно идти в отделение. Переданные средства уже доступны в мобильных приложениях принимающего банка, конечно, после онлайн-идентификации и верификации, в соответствии с требованиями законодательства.

Для клиентов, желающих обслуживаться онлайн, у Асвио Банка есть мобильное приложение amobank для физических лиц со всеми базовыми финансовыми услугами, Asvio Business — приложение и веб-кабинет для ФОП и юридических лиц. Для клиентов, желающих получить традиционное офлайн-обслуживание, есть достаточно развитая сеть отделений.

Что со средствами юридических лиц

Принимающий банк является правопреемником и приобретает все права на имущество (активы) и обязательства неплатежеспособного банка, права и обязанности по которым передаются, согласно заключенным договорам. Такие договоры выполняются на тех же условиях, на которых они были заключены с банком до момента признания его неплатежеспособным.

Для таких кредиторов сохраняются все условия договоров (вид вклада, валюта, процентная ставка, срок возврата и т. п. ), изменится только название банка. Удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособного банка по обязательствам, которые не передаются победителю конкурса, будет происходить в порядке очередности, по мере поступления средств от реализации активов Коминвеста.

Быстрая передача активов принимающему банку во временной администрации позволяет нивелировать фактор времени, который всегда является отрицательным для качества активов, и, соответственно, позволяет спасти и средства юридических лиц, хотя бы частично, как и произошло в случае Коминвестбанка. Так, та часть средств юридических лиц, которая была передана в Асвио Банк, уже доступна, в том числе через приложение и веб-кабинет для ФОП и юридических лиц Asvio Business.

Указанное позволяет клиенту — юридическому лицу получить возможность обслуживания в новом банке, а принимающему банку — предложить свои финансовые услуги новому клиенту.

Следовательно, речь идет и о снижении рисков для финансовой системы Украины в целом, ведь средства остаются в банковской системе. О том, что она прошла испытание на прочность и оказалась устойчивой, в частности, перед внешними вызовами, свидетельствует и факт, что Коминвест — лишь десятый банк, выводимый Фондом с рынка с начала полномасштабного вторжения рф. Причем только четыре банка из этого количества — из-за неплатежеспособности, два — за принадлежность к российской федерации, два — за нарушение законодательства о финансовом мониторинге. С 2012 года, когда были получены полномочия по выводу банков с рынка, ФГВФЛ сопровождал вывод с рынка 110 банков (включая Коминвест).

Стабильность банковской системы

Инструмент вывода банка с рынка путем отчуждения активов и обязательств в пользу принимающего банка Фонд применил уже в шестой раз. Ранее он был задействован при выводе с рынка обанкротившихся Промэкономбанка, Банка Золотые ворота, Киев, Диамантбанка и АКБ Новый. Нынешний кейс с Коминвестом является первым с начала полномасштабной войны.

К способам урегулирования, которые есть в арсенале Фонда, также относятся:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору, а также «стандартная ликвидация» — ликвидация банка с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц.

Начиная с 2012 года Фонд реализовал планы урегулирования с использованием всех вышеуказанных способов.

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Используя разные инструменты урегулирования, Фонд помогает сохранить стабильность банковской системы и создает условия для защиты интересов вкладчиков и кредиторов. Успех любого из перечисленных способов урегулирования зависит от своевременного реагирования. Чем раньше Фонд начинает работать с проблемным банком, тем более качественными остаются его активы, и тем выше шансы на удачную реализацию плана урегулирования со способом, отличным от исключительной ликвидации.