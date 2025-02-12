Банки начали повышать ставки на короткие депозиты

Крупные банки начали постепенно повышать доходность гривневых вкладов. Из 28 участников депозитного обзора за последние 2 недели это сделали 8 финучреждений. Хотя отдельные банки за этот период продолжали резать депозитные ставки. Сколько сейчас можно заработать частному клиенту на вкладах в банках с депозитным портфелем более 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

В условиях ограниченных инвестиционных возможностей украинцы продолжают вкладываться в депозиты. По данным Фонда гарантирования вкладов, на 1.01.2025 г. вклады в национальной валюте достигали 899,5 млрд грн, в иностранной — 492,7 млрд грн. По данным НБУ, без учета вкладов ФОПов, в декабре вклады в нацвалюте составили 795,6 млрд грн (+2,8% к ноябрю 2024 года), а валютные — 418,5 млрд в гривневом эквиваленте (+1,9 м/м). В долларовом эквиваленте они в декабре выросли на 0,8% м/м — до 9,95 млрд.

ФОПы составляют лишь 3,2% от всех вкладчиков по количеству, на них приходится 12,1% объемов денег на депозитах. Сумма их вкладов за год составила 168,9 млрд грн (+19 млрд г/г).

Самое интересное, что более 70% вкладчиков держат свои деньги на вкладах до востребования, на срочных — находится только примерно 30% средств украинцев в банках. Из этих 30% на вклады более года приходится лишь немногим больше 1%. Самыми популярными являются вклады на 3 месяца (около 17%).

НБУ признал, что депозиты не всегда гарантируют доход: что говорят банкиры

«Хотя в целом привлекательность сбережений в гривневых активах сохраняется, в отдельных крупных банках реальные ставки по депозитам, за вычетом текущей инфляции и повышенного военного сбора, уже перешли в отрицательную плоскость, а в некоторых — колеблются около нуля.

Следствием этого является определенное замедление темпов прироста срочных гривневых депозитов и переориентация части сбережений на валютные активы и потребление", — говорилось в релизе НБУ после принятия решения в конце января о повышении учетной ставки до 14,5%.

Мы спросили у банкиров, заметили ли они этот тренд в своих банках, и на какие срочные депозиты удалось привлечь больше всего за последние 3−4 месяца.

«Конечно, определенная часть клиентов традиционно конвертирует свои гривневые доходы в иностранную валюту, в частности, в доллары США и евро, однако это не новое явление и наблюдалось раньше.

В то же время общая привлекательность сбережений в гривневых активах в ПУМБ остается стабильной, что поддерживает постоянный уровень срочных депозитов в национальной валюте", — рассказывает директор департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Коваль.

Он также добавил, что удельный вес в депозитном портфеле ПУМБ приходится на срочные вклады сроком 3−6 месяцев — около двух третей гривневого депозитного портфеля банка. Процентная ставка по ним остается неизменной с лета 2024 г. и составляет 13% годовых.

«В валютном сегменте около 40% депозитного портфеля приходится на срочные вклады в иностранной валюте. Таким образом, банк не наблюдает кардинальных изменений в поведении вкладчиков», — добавил Дмитрий Коваль.

Существенного замедления прироста срочных гривневых депозитов не видят и в Сенс Банк. «Несмотря на общие тенденции на рынке, спрос на сбережения в национальной валюте сохраняется. Это свидетельствует о доверии клиентов к гривневым инструментам», — уверяет начальник отдела развития депозитных продуктов и процессов банка Наталья Лещук.

По ее словам, за последние 3 месяца в банке фиксируют заинтересованность вкладчиков в размещении гривны на 3 и 6 месяцев. Средняя ставка по таким депозитам в Сенс Банке составила около 11,7% годовых.

«Такое поведение клиентов вполне ожидаемо в условиях макроэкономической неопределенности, когда предпочтение отдается более гибким срокам. Можно также отметить, что часть клиентов, ориентированных на долгосрочные сбережения, дополнительно рассматривают валютные инструменты для диверсификации рисков, однако этот процесс не носит массового характера», — уверяет Наталья Лещук.

Так же не наблюдается замедление притока гривневых вкладов и в Укрсиббанке. При этом самые популярные — короткие и средние депозиты. «Около 75% всех вкладов привлекается на 3 месяца и примерно 25% - на 6 месяцев. Размер ставок вкладов в гривне — от 8,5% до 11,5%, в зависимости от срока, условий выплаты процентов и суммы вклада», — рассказал начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов банка Руслан Левчин.

Где увидели оттоки

Однако не во всех банках все происходило именно так.

«Собственно, переориентации на валютные активы в Кредобанке незаметны, как незаметен и отток срочной базы в национальной валюте. Однако определенный отток средств до востребования в национальной валюте имеет место», — рассказал директор департамента розничных клиентов банка Александр Супрунович.

Он также добавил, что в Кредобанке самыми популярными остаются депозиты на 4 месяца под ставку 14% и 15% годовых. Под такие проценты банк открывает вклады на новые средства клиента, которые не были на других депозитах в банке.

Определенные оттоки ощутили и в Правэкс Банке. «Тенденция к замедлению срочных гривневых депозитов наблюдалась, однако с начала декабря прошлого года валютный портфель оставался стабильным. В январе мы все же зафиксировали первый отток, который длился лишь до февраля.

В то же время февраль вернулся к показателям декабря даже с несколько большим приростом вкладов. Эта положительная динамика, собственно, и стала толчком к повышению депозитных ставок в гривне. Поэтому мы не фиксируем повышенного спроса на валютные вклады, а депозитный портфель в гривне остается стабильным", — рассказал начальник отдела работы с физическими лицами Главного управления бизнеса Олег Заяц.

Банк делает фокус на вкладах сроком от 3 месяцев, поэтому предлагает по ним довольно высокие ставки, рассказывает Олег Заяц. «В настоящее время Правэкс Банк повысил депозитные предложения до 14% годовых, но за последние 4 месяца ставка 13,5% и срок от 3 месяцев пользовались самым большим спросом. При этом вкладчики активно размещают на этот срок не только гривну, но и валюту. В то же время мы готовы предоставлять индивидуальные условия для больших сумм вложений» — добавляет он.

Иного мнения придерживается директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. Он убеждает, что интерес граждан к коротким депозитам существенно снизился, вырос вес вкладов в наличную валюту. «Имея в основном незначительные суммы, граждане принимали решение о покупке валюты, ведь в конце года рост курсов доллара и евро был достаточно „беспорядочным“», — говорит он.

«Январская коррекция учетной ставки со стороны НБУ и ставки по депозитным сертификатам дали «вторую жизнь» коротким депозитам. На данный момент банки получили инструмент для формирования интересного предложения клиентам на краткосрочные вклады (от 3 месяцев) и сейчас происходит определенная переориентация из долгосрочных депозитов на менее длинные.

Пока что самые низкие ставки по-прежнему зафиксированы на вклады от 3 до 6 месяцев — в среднем 11% годовых, но сейчас мы наблюдаем определенное повышение ставок именно в этом сегменте. Вклады на срок от 9 месяцев до 1 года могут дать доход в среднем 12% годовых. А средняя доходность вкладов от 1 года составляет 14% годовых", — говорит Дмитрий Замотаев.

Банкир ожидает, что, уже по итогам февраля, прирост новых вкладчиков, по сравнению с первым месяцем года, составит 1−3%, и более 50% новых вкладов будут открыты на срок от 1 года.

Кто снижал и повышал ставки

Укргазбанк снизил доходность всех срочных депозитов в гривне на 0,5 п.п. По вкладам на 3 и 6 месяцев банк платит теперь 11,25% годовых, на год — 12,25% годовых.

Таскомбанк порезал доходность всех срочных депозитов в гривне. После изменений самая высокая доходность остается по годовым вкладам (14,75% годовых), самая низкая — на 3 месяца (14% годовых).

Абанк снизил ставки по 3-месячным депозитам на 0,5 п.п. — до 15% годовых.

На 0,5 п.п. повысил ставки по гривневым вкладам на полгода Кредит Днепр и теперь платит по ним 14,5% годовых. Это самое лучшее предложение в линейке депозитов банка.

Коминбанк увеличил доходность годовых гривневых вкладов на 0,25 п.п. — до 15% годовых. Самая низкая доходность в линейке по 3-месячным вкладам (14% годовых).

Прокредит банк добавил сразу 1 п.п. к доходности вкладов на 3 и 6 месяцев и теперь платит по ним 15% годовых.

1 п.п. к вкладам на 3 месяца добавил Банк Восток. Ставка увеличилась до 14% годовых, и это самая высокая доходность, которую предлагает банк по срочным вкладам.

Банк Пивденный увеличил доходность вкладов в гривне на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 14,25% годовых, а также прибавил к ставке вкладов на 6 месяцев 0,75 п.п. Теперь на таких депозитах здесь можно заработать 14,5% годовых.

МТБ Банк добавил к доходности всех срочных вкладов в гривне 0,5 п.п. Самое лучшее предложение у банка сейчас на год (15% годовых), меньше всего платят здесь по вкладам на 3 месяца (14,5% годовых).

Глобус повысил ставки почти по всем своим срочным депозитам в гривне, за исключением 3-месячных. За ними банк платит меньше всего — 12% годовых. Больше всего банк прибавил к доходности вкладов на 9 месяцев и платит по ним больше всего (2 п.п. — до 15,5% годовых). Меньше всего прибавили к годовым вкладам (0,25 п.п. — до 14,75% годовых).

Увеличивал на этот раз ставки по гривневым вкладам Правэкс Банк. К доходности самых длинных и кратчайших вкладов банк прибавил 0,5 п.п. На 1 п.п. повышены ставки по вкладам на полгода и 9 месяцев. Больше всего сейчас можно заработать здесь на 3-месячных вкладах (14% годовых), меньше всего — на годовых (11,5% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.01.2025−10.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.01.2025−10.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.01.2025−10.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.