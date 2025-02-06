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6 февраля 2025, 15:30 Читати українською

Три еще не задействованных внутренних резерва для покрытия дефицита бюджета Украины

О том, какие внутренние ресурсы может использовать Украина для победы и роста, размышляет бывший министр экономического развития и торговли Украины (2014 г.) Павел Шеремета. «Минфин» выбрал главное.

О том, какие внутренние ресурсы может использовать Украина для победы и роста, размышляет бывший министр экономического развития и торговли Украины (2014 г.) Павел Шеремета.

В условиях, когда внешняя помощь Украины снижается, есть ли достаточные внутренние резервы (кроме редких металлов), чтобы покрыть дефицит? Я вижу как минимум три таких огромных резерва, которые за 33 года независимости и 40 лет реформ мы еще не почерпнули. Начну с самой обсуждаемой идеи и буду двигаться к наименее обсуждаемой (и я бы сказал, к самой ненавистной в обществе) идее.

1. Экономическая свобода

В 1985 году СССР вместе со всем «Восточным Блоком» начала двигаться от политического и экономического ГУЛАГа к свободе. Политический путь Украина прошла неплохо. Экономический — остановился.

В то же время Эстония в 1985 году, как ЭССР, начинала свой путь вместе с УССР точно с той же несвободной позиции и достигла 8-го места. Польша — 42-го. ВВП на душу населения Эстонии сейчас почти 30 тыс. долларов, Южной Кореи — 33 тыс. долл., Польши — 22 тыс. долл., Тайваня (4-е место по экономической свободе) — 33 тыс. долл., Сингапура (1-е место по экономической свободе) — 85 тыс. дол. В Украине в 2021 году — неполных 5 тыс. дол.

В 1990 году ВВП Польши и Украины был одинаковым — около 80 млрд долл. В 2023 г. ВВП свободной Польши достиг 800 млрд долл. Рекорд экономически несвободной Украины — 200 млрд в 2021 году. Конечно, двигаясь по ускоренным темпам, выйти на 1 млрд ВВП займет у Украины 20−25 лет.

Но попробуем представить себе украинское государство, которое развивает предпринимательство.

Представим себе, как расцветут сотни тысяч малых и средних ныне запуганных, зажатых, «отжатых» предприятий, которые, вместо того, чтобы тратить время на налоговые, контролирующие и силовые органы, сосредоточатся исключительно на разработке и продаже на мировых рынках конкурентной, инновационной продукции, привлекая на это миллиарды частных инвестиций как из Украины (об этом позже), так и из-за границы, как это делают их эстонские, польские, тайваньские и сингапурские коллеги-предприниматели?

2. Повышение производительности

Украина (как и в конце концов многие другие монополизированные, заолигархизированные страны с низко-средним доходом) показывает ОЧЕНЬ низкую производительность труда и капитала, по сравнению с развитыми странами.

Исследования Всемирного Банка говорят, что пропорционально к ВВП США человеческий и физический капитал Украины составлял до войны 133%, но совокупная факторная производительность этого же капитала составляла лишь 17%.

Если производительность украинского работника удвоить (и выйти, таким образом, на уровень Польши), это и должно дать 85% (столько весит производительность в экономическом росте) от вышеупомянутых дополнительных 600 млрд долл. за 20−25 лет.

Как это сделать? Тот же Всемирный Банк предлагает в Отчете о Мировом Развитии 2024 г. стратегию 3и — инвестиции (в первую очередь частные и внутренние, об этом — дальше), инфузия передовых технологий (в т.ч. управленческих) и инновации.

И тот же Всемирный Банк отмечает, что все это невозможно без экономической свободы (пункт 1 выше), потому что именно она создает конкурентное поле, стимулирующее повышение производительности путем выхода из рынка низкопроизводительных предприятий (извините) и замену их на более высокопроизводительные стартапы.

3. Увеличение сбережений

Этот резерв почти не упоминается ни украинскими должностными лицами, ни даже украинскими экономистами.

На самом деле уровень сбережений в Украине фатально низкий (10% от ВВП, в Чехии — 30%, в Сингапуре — 40%, в Китае — 45%).

Поскольку абсолютное большинство инвестиций в мире (и в Украине) финансируется именно внутренними, а не внешними сбережениями, этот очень низкий уровень сбережений приводит к очень низкому уровню валовых инвестиций в стране (15% от ВВП, по сравнению с 32% в Чехии и 43% в Китае в 2022 году).

Увеличение сбережений в три раза в Украине (выход только на уровень Чехии) — это дополнительные 36 млрд инвестиционных долларов в экономику ЕЖЕГОДНО.

Если мечтать о китайском уровне сбережений (между прочим, у нас война на выживание!), это дополнительные 63 млрд долларов (сколько млрд американской помощи зависло в прошлом году в Конгрессе США?).

Далее, если пойти свежим британским опытом и достичь договоренности между крупнейшими пенсионными фондами Британии, что 5% своего портфеля они тратят на стартапы — вот нам 4 млрд долл. украинских денег ежегодно на финансирование малого бизнеса (вместо, например, потерянного финансирования USAID).

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Что делать дальше

Что нужно, чтобы мобилизовать этот финансовый ресурс, который находится здесь, в стране?

В первую очередь завершить пенсионную, образовательную и медицинскую (такие ненавистные в украинском обществе) реформы с переходом от государственного патернализма к самостоятельной инициативе и личной ответственности.

Вот здесь и заключается основная проблема — в коренном изменении общественных ценностей. Нереально раскрыть эти огромные внутренние резервы без глубочайшей внутренней публичной трансформации.

И, несмотря на то, что мы смогли за 40 лет достичь и защитить независимость, создать неплохо функционирующее государство с армией, нам еще не удалось достичь экономической свободы, высокого уровня производительности и должного уровня сбережений.

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Комментарии - 4

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Я_ __
Я_ __
6 февраля 2025, 16:26
#
1. Економічна свобода
«Уявімо собі, як розцвітуть сотні тисяч малих і середніх нині заляканих, затиснених, „віджатих“ підприємств, які, замість витрачати час на податкові, контролюючі і силові органи, зосередяться виключно на розробці і продажі на світових ринках конкурентної, інноваційної продукції, залучаючи на це мільярди приватних інвестицій як із України (про це пізніше), так і з-за кордону, як це роблять їхні естонські, польські, тайванські та сингапурські колеги-підприємці?»

Як ідея — супер, правда, хотілося б, АЛЕ, в Україні є такі речі, як рекет, націоналізація, корумпованість контролюючих органів і купа всього іншого, в розрізі великих корпорацій — це не можливо, в розрізі малого та середнього бізнесу — легко.

2. Підвищення продуктивності
Україна (як і врешті багато інших замонополізованих, заолігархізованих країн із низько-середнім доходом) показує ДУЖЕ низьку продуктивність праці і капіталу, порівнюючи з розвинутими країнами.

Тут в принципі в самому тексті і розкривається причина неможливості цього пункту)) монополісту простіше підняти ціну, ніж збільшити продуктивність, ПЛЮС, так званий «бізнес по українськи» це коли працівнику платять купу зарплату, але вимагають як за трьох, і договори часто підписуються заднім числом, навіть якщо суми серйозні, тому маловірогідно.

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0
Я_ __
Я_ __
6 февраля 2025, 16:28
#
3. Збільшення заощаджень
«Оскільки абсолютна більшість інвестицій у світі (і в Україні) фінансується саме внутрішніми, а не зовнішніми заощадженнями, цей дуже низький рівень заощаджень призводить до дуже низького рівня валових інвестицій у країні (15% від ВВП, порівнюючи з 32% у Чехії і 43% у Китаї у 2022 році).»

В принципі, з другого пункту витікає чого в нас так мало іноземних інвестицій, порівняно з країнами переліченими в тексті.
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KValera
KValera
6 февраля 2025, 16:37
#
Вам бы фантастические романы писать…
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Бедный папа
Бедный папа
6 февраля 2025, 16:54
#
> Представим себе, как расцветут сотни тысяч малых и средних ныне запуганных, зажатых, «отжатых» предприятий

Так и запишем, чтобы предприятия расцвели, их нужно зажать и «отжать».
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