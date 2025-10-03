Почему НБУ боится ослабить гривну

Статистика прироста депозитов в украинских банках создает обманчивое впечатление, ведь на самом деле деньги концентрируются в руках небольшой группы самых состоятельных вкладчиков. Большинство населения не имеет значительных сбережений, а те, кто их имеет, держат средства преимущественно на текущих счетах, что создает значительные риски для финансовой стабильности в случае ослабления национальной валюты. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Иллюзия роста: где на самом деле деньги украинцев?

Когда говорят о приросте депозитов банков, кажется, что это о всех нас. Но это не совсем так, или совсем не так. Что происходит на самом деле? Деньги концентрируются в руках богатых людей, которых меньше 2%. И у 2% вкладчиков они кублятся и размножаются, а у большинства (98%) они не задерживаются. А еще 70,27% вкладов — это деньги под заказ, а простыми словами деньги на расчетном счете. И это самый высокий показатель (по крайней мере с начала года). Ну то есть большинство сидит в кэше, чтобы при необходимости очень быстро иметь «живые» деньги (с ограничением на снятие до 100 тыс. грн в день).

Но давайте по порядку. Возьмем статистику Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд в основном показывает данные в виде долей и процентов, что выглядит прилично. Но если перевести проценты в цифры, то картина несколько меняется.

Кто богатеет в украинских банках?

Итак, с начала 2025 года вклады украинцев и ФЛП в банках выросли почти на 100 млрд грн до 1492,0 млрд грн. Из них 65% — это гривна и 34% — валюта физических лиц, все остальное — гривна у ФЛП.

С начала 2025 года 98,1% вкладчиков банков с суммой до 200 тыс. грн увеличили вклады и депозиты в банках только на 1,3 млрд грн до 409 млрд грн. Этот прирост меньше, чем возможные проценты по вкладам, и указывает, что львиная доля этой суммы — это просто деньги на счете.

Еще 1,3% вкладчиков банков (имеющих на счетах и депозитах от 200 тыс. грн до 600 тыс. грн) увеличили вклады и депозиты на 19,3 млрд грн до 322,4 млрд грн. Здесь, кажется, есть и сумма реального прироста, и капитализированные проценты.

0,59% вкладчиков банков (с депозитом от 600 тыс. грн) увеличили свои вклады и депозиты на 79,1 млрд грн до 760,6 млрд грн. Здесь, похоже, в основном чистый прирост новых денег плюс проценты на вклад.

По данным ФГВФЛ

Риски для гривны и кредитования

Итак, большинство населения почти не имеет депозитов, и в основном это остатки на счетах. Люди с доходами активно наращивают свои вклады в банках, и получается, что система держится именно на них, но и они держат очень много просто на счетах для повседневной жизни или на всякий случай.

Учитывая это, понятно, почему НБУ боится ослабить гривну, потому что средства в основном не на срочных депозитах и в руках не широкого круга лиц, и при принятии соответствующего решения могут быстро пойти на покупку валюты. А это более 800 млрд грн (я не учитывал деньги ФЛП и валютные вклады).

Плюс, также такая раскладка объясняет, почему банки не могут наращивать кредитование активнее, чем хотелось бы. Потому что деньги львиная доля денег просто на счетах, и в любой момент средства могут быть востребованы клиентом или переведены на другой счет. И нужно держать много ликвидности, чтобы поддерживать это состояние.