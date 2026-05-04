Страны ОПЕК+ согласовали незначительное повышение квот на добычу нефти

Страны ОПЕК+ договорились о незначительном повышении квот на добычу нефти в июне — на 188 тыс. баррелей в сутки. Соответствующее решение было принято во время онлайн-встречи 3 мая и носит скорее символический характер, сообщает Bloomberg.

Что предполагает решение

Инициативу поддержали семь стран-участниц, среди которых Саудовская Аравия и россия. Речь идет о продолжении политики постепенного возобновления добычи после предварительных ограничений.

Вырастет ли реальная добыча?

Несмотря на формальное увеличение квот, фактическое наращивание поставок остается под вопросом. Оно в значительной степени зависит от ситуации в Ормузском проливе, который сейчас заблокирован из-за конфликта вокруг Иран. Без возобновления экспорта по этому маршруту увеличить объемы будет сложно.

Планы ОАЭ

На этом фоне ОАЭ заявили о намерении нарастить добычу. Государственная компания ADNOC планирует ускорить инвестиции примерно на $55 млрд в проекты по добыче и переработке нефти.

Сигнал для рынка

Аналитики считают, что нынешнее решение — это, прежде всего, сигнал для рынка, а не существенное изменение баланса спроса и предложения. В то же время потенциальный выход ОАЭ из соглашения OПЕК+ может дать стране больше свободы в увеличении добычи после стабилизации поставок, что усилит конкуренцию и может повлечь за собой новые ценовые колебания.

Следующая встреча OПЕК+ запланирована на 7 июня.

Напомним

В конце апреля Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Это вряд ли сразу скажется на рынке, поскольку поставки уже ограничены из-за блокады Ормузского пролива — ключевого маршрута, по которому проходит около 20% мировой нефти, включая экспорт Эмиратов.