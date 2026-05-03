Гетманцев считает целесообразным ослабить налоговую нагрузку для работодателей, нанимающих пенсионеров: что предлагается

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своей колонке для издания «Главком» отметил необходимость привлечения людей преклонных лет к активному восстановлению экономики. По его словам, в условиях войны и острого дефицита кадров опыт граждан в возрасте 60+ не является обузой, а стратегическим внутренним ресурсом.

По словам Гетманцева, в Украине сейчас более 10 млн. пенсионеров, и значительная часть из них получает пенсию до 5 тыс. грн. Это, подчеркивает он, уровень, фактически не обеспечивающий достойной жизни. В то же время страна сталкивается с острой нехваткой рабочей силы из-за войны, миграции и мобилизации, что делает привлечение опытных работников особенно актуальным.

Проблема эйджизма на рынке труда

Глава комитета отмечает, что люди старшего возраста часто сталкиваются с предубеждениями со стороны работодателей — из-за возраста, якобы низкой технологичности или состояния здоровья. Он считает это ошибочным подходом, ведь опытные специалисты сохраняют знания, профессиональную этику и могут являться важной опорой для экономики.

Что предлагает Гетманцев

Среди ключевых инициатив:

Налоговые рычаги. Предлагается рассмотреть механизмы стимулирования работодателей, которые трудоустраивают лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Это может быть частичная компенсация ЕСВ или налоговые вычеты. Труд должен быть выгодным и работнику, и нанимателю.

Обучение на протяжении жизни (Lifelong learning). Государство через центры занятости должно финансировать переквалификацию. По словам Гетманцева, нет ничего невозможного в том, чтобы научить 60-летнему специалисту работе с новым программным обеспечением, если у него есть база и желание.

Достоинство вместо «тени». Огромной проблемой является нелегальная работа пенсионеров, потому что они боятся потерять индексацию или определенные выплаты. Мы должны вычистить эти законодательные ловушки. Человек, уплачивающий налоги, должен получать от государства поддержку и выполнение всех социальных обязательств, а не ограничения и преграды.

«Я часто говорю о борьбе с „тенью“. Так вот, легальное трудоустройство людей преклонных лет — это тоже детенизация. Это наполнение Пенсионного фонда сегодня, чтобы обеспечить выплаты тем, кто уже не может работать», — заявил Гетманцев.