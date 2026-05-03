Гетманцев считает целесообразным ослабить налоговую нагрузку для работодателей, нанимающих пенсионеров: что предлагается

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 мая 2026, 16:50 Читати українською

Гетманцев считает целесообразным ослабить налоговую нагрузку для работодателей, нанимающих пенсионеров: что предлагается

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своей колонке для издания «Главком» отметил необходимость привлечения людей преклонных лет к активному восстановлению экономики. По его словам, в условиях войны и острого дефицита кадров опыт граждан в возрасте 60+ не является обузой, а стратегическим внутренним ресурсом.

Гетманцев считает целесообразным ослабить налоговую нагрузку для работодателей, нанимающих пенсионеров: что предлагается
Фото: magnific

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Гетманцева, в Украине сейчас более 10 млн. пенсионеров, и значительная часть из них получает пенсию до 5 тыс. грн. Это, подчеркивает он, уровень, фактически не обеспечивающий достойной жизни. В то же время страна сталкивается с острой нехваткой рабочей силы из-за войны, миграции и мобилизации, что делает привлечение опытных работников особенно актуальным.

Проблема эйджизма на рынке труда

Глава комитета отмечает, что люди старшего возраста часто сталкиваются с предубеждениями со стороны работодателей — из-за возраста, якобы низкой технологичности или состояния здоровья. Он считает это ошибочным подходом, ведь опытные специалисты сохраняют знания, профессиональную этику и могут являться важной опорой для экономики.

Что предлагает Гетманцев

Среди ключевых инициатив:

Налоговые рычаги. Предлагается рассмотреть механизмы стимулирования работодателей, которые трудоустраивают лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Это может быть частичная компенсация ЕСВ или налоговые вычеты. Труд должен быть выгодным и работнику, и нанимателю.

Обучение на протяжении жизни (Lifelong learning). Государство через центры занятости должно финансировать переквалификацию. По словам Гетманцева, нет ничего невозможного в том, чтобы научить 60-летнему специалисту работе с новым программным обеспечением, если у него есть база и желание.

Достоинство вместо «тени». Огромной проблемой является нелегальная работа пенсионеров, потому что они боятся потерять индексацию или определенные выплаты. Мы должны вычистить эти законодательные ловушки. Человек, уплачивающий налоги, должен получать от государства поддержку и выполнение всех социальных обязательств, а не ограничения и преграды.

«Я часто говорю о борьбе с „тенью“. Так вот, легальное трудоустройство людей преклонных лет — это тоже детенизация. Это наполнение Пенсионного фонда сегодня, чтобы обеспечить выплаты тем, кто уже не может работать», — заявил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bosyak
bosyak
3 мая 2026, 18:45
#
Якщо є дефіцит то візьмуть пенса і без податкових пом’ягшень. Імітація бурхливої діяльності.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами