Инфляция в Германии может вырасти до 4,6% к концу 2026 года: по данным института немецкой экономики (IW), цены вырастут еще заметнее. Уже в апреле 2026 года инфляция составила 2,9%. К концу года, по прогнозам, она может подняться до 4,6%. А в среднем за год — до 3,5%, пишет Ausnews.de.

Цены идут вверх

Из-за кризиса на Ближнем Востоке в Германии дорожают топливо и отопление. Бензин и дизель дорожают сразу. А цены на отопление подтягиваются чуть позже.

Но есть и косвенные последствия. Например, для производства удобрений нужны нефть и газ. Удобрения дорожают — следом дорожают продукты. А продукты, топливо и отопление вместе составляют пятую часть всех расходов немцев.

Прогноз IW сделан на основе прошлого энергокризиса во время войны в Украине. Инфляция уже выросла с 2,7% в марте до 2,9% в апреле. Эксперты говорят о «надвигающемся инфляционном давлении». Поэтому они считают, что Европейский центральный банк, скорее всего, снова начнёт повышать ставки, как это было в 2022 году, чтобы сдержать рост цен.

Инфляция растёт, и это могло бы заставить Европейский центральный банк поднять ставки. Но есть проблема: экономика Германии сейчас слабая и кризисная. Если поднять ставки, это ещё сильнее ударит по бизнесу и инвестициям

Поэтому ЕЦБ, как и американский Федрезерв, пока не торопится повышать ставки. Они не хотят убить хрупкое оживление экономики. Пока они готовы мириться с растущей инфляцией.

Помощи от правительства недостаточно. Доктор Маркус Демари из IW считает, что меры правительства Германии недостаточны. Особенно страдают бедные семьи.

Что уже сделано:

Скидка на бензин — 17 центов за литр.

Премия 1000 евро (не облагается налогом), которую компании могут дать сотрудникам.

Это важно, но мало. Демари предлагает, например, повысить налоговую льготу на проезд на работу, чтобы помочь бедным семьям.

Как отмечает IW, нынешние прогнозы по инфляции до конца года пока не очень надёжные. Энергетический кризис может развиваться по-разному из-за факторов, которые сейчас невозможно предсказать.

Например, если война в Иране затянется, дефицит нефти и газа сохранится дольше, и инфляция из-за этого станет ещё выше.

А если правительство примет новые меры поддержки граждан, это, наоборот, может ослабить рост цен.