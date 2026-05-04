Инфляция в Германии может вырасти до 4,6% к концу 2026 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 мая 2026, 8:24 Читати українською

Инфляция в Германии может вырасти до 4,6% к концу 2026 года

Инфляция в Германии может вырасти до 4,6% к концу 2026 года: по данным института немецкой экономики (IW), цены вырастут еще заметнее. Уже в апреле 2026 года инфляция составила 2,9%. К концу года, по прогнозам, она может подняться до 4,6%. А в среднем за год — до 3,5%, пишет Ausnews.de.

Инфляция в Германии может вырасти до 4,6% к концу 2026 года: по данным института немецкой экономики (IW), цены вырастут еще заметнее.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цены идут вверх

Из-за кризиса на Ближнем Востоке в Германии дорожают топливо и отопление. Бензин и дизель дорожают сразу. А цены на отопление подтягиваются чуть позже.

Но есть и косвенные последствия. Например, для производства удобрений нужны нефть и газ. Удобрения дорожают — следом дорожают продукты. А продукты, топливо и отопление вместе составляют пятую часть всех расходов немцев.

Прогноз IW сделан на основе прошлого энергокризиса во время войны в Украине. Инфляция уже выросла с 2,7% в марте до 2,9% в апреле. Эксперты говорят о «надвигающемся инфляционном давлении». Поэтому они считают, что Европейский центральный банк, скорее всего, снова начнёт повышать ставки, как это было в 2022 году, чтобы сдержать рост цен.

Инфляция растёт, и это могло бы заставить Европейский центральный банк поднять ставки. Но есть проблема: экономика Германии сейчас слабая и кризисная. Если поднять ставки, это ещё сильнее ударит по бизнесу и инвестициям

Поэтому ЕЦБ, как и американский Федрезерв, пока не торопится повышать ставки. Они не хотят убить хрупкое оживление экономики. Пока они готовы мириться с растущей инфляцией.

Помощи от правительства недостаточно. Доктор Маркус Демари из IW считает, что меры правительства Германии недостаточны. Особенно страдают бедные семьи.

Что уже сделано:

  • Скидка на бензин — 17 центов за литр.
  • Премия 1000 евро (не облагается налогом), которую компании могут дать сотрудникам.

Это важно, но мало. Демари предлагает, например, повысить налоговую льготу на проезд на работу, чтобы помочь бедным семьям.

Как отмечает IW, нынешние прогнозы по инфляции до конца года пока не очень надёжные. Энергетический кризис может развиваться по-разному из-за факторов, которые сейчас невозможно предсказать.

Например, если война в Иране затянется, дефицит нефти и газа сохранится дольше, и инфляция из-за этого станет ещё выше.

А если правительство примет новые меры поддержки граждан, это, наоборот, может ослабить рост цен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами