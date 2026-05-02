Акции eBay взлетели на фоне новости о возможном поглощении со стороны GameStop

Акции eBay Inc. подскочили более чем на 15% во время внебиржевых торгов в пятницу, 1 мая, после того, как The Wall Street Journal сообщила: ритейлер видеоигр GameStop Corp. готовит предложение по покупке компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Подробности

Компания GameStop под руководством предпринимателя в сфере электронной коммерции Райана Коэна постепенно наращивает свою долю в eBay и может сделать официальное предложение уже в этом месяце. Если руководство eBay откажется от сделки, Коэн может обратиться непосредственно к акционерам.

Компании пока не комментировали информацию. В то же время, акции GameStop также выросли после новости.

Разница в масштабах

До появления новости рыночная капитализация GameStop составила около $11,8 млрд, в то время как eBay оценивался значительно дороже — примерно в $46 млрд.

Коэн имеет амбициозные планы: в январе компания представила пакет вознаграждения, предусматривающий опционы более чем на 171 млн акций в случае, если капитализация GameStop вырастет до $100 млрд.

Ставка на коллекционные товары

Обе компании пытаются адаптироваться к изменениям в поведении потребителей. GameStop закрывает часть магазинов и делает ставку на коллекционные игрушки и карты, ведь все больше видеоигр покупают онлайн.

В то же время eBay активно развивает сегмент коллекционных и б/у товаров — категорий, популярных среди геймеров и близких к аудитории GameStop. Ограниченные серии и редкие предметы часто продаются на платформе с наценкой из-за высокого спроса и их ограниченной доступности.

Напомним

В феврале «Минфин» писал, что eBay покупает маркетплейс подержанной одежды Depop у Etsy за $1,2 миллиарда.