Инфляция ниже прогнозов: почему это происходит, и продолжит ли она снижаться дальше

В марте 2024 года уровень годовой инфляции снизился до 3,2%, против 4,3% в феврале. Прогнозы НБУ не оправдались: в начале 2024 года НБУ ожидал, что, по итогам І квартала, инфляция ускорится до 5%. Почему рост цен оказался ниже прогнозов, рассказал заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

Почему инфляционные прогнозы не оправдались

Базовая инфляция в годовом исчислении снизилась до 4,2%, против 4,5% в феврале. Таким образом, общая инфляция уже находится ниже нижнего предела целевого диапазона НБУ, а базовая инфляция стремительно приближается к ней.

Еще в начале прошлого года НБУ ожидал вхождения в этот целевой диапазон, только начиная с 2026 года. Инфляционные прогнозы НБУ в очередной раз оказались неточными, в результате чего государственные финансы и реальный сектор понесли убытки от чрезмерных затрат на обслуживание заемных средств.

Ключевая причина погрешностей в инфляционных прогнозах НБУ — применение несовершенного модельного инструментария, не учитывающего всю полноту факторов, влияющих на инфляцию, отсутствие моделей по прогнозированию структурной инфляции, а также другие ошибочные предположения.

Почему же сокращалась инфляция

Основным фактором, обусловившим стремительное падение инфляции, было сокращение совокупного спроса (на 25% по отношению к довоенному уровню).

Ключевые факторы сокращения спроса:

война,

выезд беженцев за границу (более 6 млн человек),

мобилизация мужчин в ряды ВСУ,

высокий уровень безработицы (около 20% рабочей силы),

а также жесткая монетарная политика НБУ, ограничившая поступление заемных средств в экономику (уровень кредитования за год сократился с 20% ВВП до 14% ВВП).

Также на снижение уровня инфляции повлияло перенасыщение внутреннего рынка аграрной продукцией после рекордного урожая. В годовом исчислении упали цены на такие категории товаров, как хлебопродукты, растительное масло, сахар, яйца, овощи.

Что сдерживало рост цен

Весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37−39 грн за $1, что способствует стабилизации цен на импортные товары. С начала войны Украина получила около $85 млрд внешней финансовой помощи (в т.ч. от МВФ — $8,1 млрд), что позволило не только покрыть дефицит платежного баланса, но и нарастить валютные резервы. Дальнейшая стабилизация валютной позиции зависит от достаточности и ритмичности поступления внешней помощи.

Сдерживающим фактором роста инфляции является сохранение Правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако, данный фактор следует рассматривать, как отсрочку прироста цен, поскольку будущая рыночная коррекция этих административных тарифов будет неизбежна.

Какие риски остаются

Потенциально значительные инфляционные риски сохраняются со стороны фискального дефицита, уровень которого достигает 23% ВВП за текущий год (без учета грантов). Однако, в настоящее время влияние фискального дефицита на рост цен ограничено, поскольку его размер составляет лишь 2/3 от потерь номинального ВВП, по сравнению с довоенным периодом.

Также «фискальную инфляцию» сдерживает тот факт, что более 50% государственных расходов направляются на оборонные нужды, которые, в основном, не влияют на активизацию спроса.

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Последующие перспективы инфляции будут определяться как проинфляционными, так и контринфляционными факторами. Низкий потребительский спрос и структурный характер инфляции будут сдерживать раскрутку ценовой спирали. В то же время, повышение тарифов на электроэнергию, значительный фискальный дефицит, потенциальные риски девальвации гривны остаются значимыми проинфляционными факторами.