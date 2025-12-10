Топ-3 мелких банка с самой высокой доходностью депозитов в гривне на 3 месяца

За истекшие две недели свои ставки по депозитам для частных клиентов откорректировал только один небольшой банк: Кредитвест Банк срезал ставки всей линейки вкладов в гривне: доходность депозитов на 12 и 9 месяцев уменьшена на 0,5 п.п. — до 15,75% годовых и 16% годовых соответственно, на 6 месяцев — на 1 п.п. — до 16% годовых, и на 3 месяца — на 0,95 п.п. — до 16,25% годовых. Когда и как финансисты могут начать массово пересматривать свои депозитные предложения для частных вкладчиков и в каком из банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн можно заработать больше, расскажем в свежем депозитном обзоре «Минфина».

Когда и почему начнет меняться доходность депозитов

Долгое затишье на депозитном рынке фиксируют и в НБУ. В Макроэкономическом и монетарном обзоре за декабрь 2025 года регулятор указывает, что «номинальная доходность гривневых инструментов в ноябре почти не изменилась, в сравнении с предыдущими месяцами, а незначительные колебания средневзвешенных процентных ставок были обусловлены преимущественно структурными изменениями».

Застывший уровень доходности депозитов обеспечивает стабильный уровень учетной ставки НБУ. Именно ее размер является для банков одним из главных ориентиров при определении доходности вкладов. С начала марта учетная ставка НБУ держится на уровне 15,5% годовых. Ужесточение монетарной политики стало ответом НБУ на высокий уровень инфляции. С начала года потребительские цены стабильно росли и достигли своего пика в мае, когда инфляция в годовом измерении взлетела до 15,9%.

Сейчас она вышла снова на однозначные значения: по результатам ноября, годовая инфляция составила 9,3%. А значит, в теории, у НБУ есть возможность начать цикл смягчения монетарной политики. Решение по учетной ставке регулятор вынесет уже завтра.

Однако Нацбанк точно не станет спешить с ее снижением. Поскольку риски нового витка инфляции еще довольно высокие. Также тут нужно учитывать, что в декабре на рынок традиционно выбрасываются большие объемы гривны — бюджет перед началом следующего года закрывает расчеты, в том числе и по своим социальным обязательствам. Высокие депозитные ставки обеспечивают привлекательность вкладов. Так что часть полученных населением средств может осесть на срочных депозитах и таким образом снизить давление на курс и инфляцию.

Однако уже в начале следующего года Нацбанк может начать снижать учетную ставку, а после этого станут дешеветь и гривневые депозиты.

«Для нас было главной целью сделать так, чтобы произошел перелом инфляционный, и инфляция начала направляться к устойчивому снижению. Четыре месяца подряд мы фиксируем, что инфляция снижается. На конец года Национальный банк планирует, что инфляция достигнет уже однозначных показателей. Но мы в то же время видим и проинфляционные риски, и эти проинфляционные риски для нас сигнализируют, что опасность не миновала, и мы должны быть очень устойчивыми в своем убеждении, что пришло время для того, чтобы смягчить монетарную политику. Цикл смягчения монетарной политики запланирован Национальным банком на январь месяц, если базовый сценарий будет сохранен», — сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время мероприятия «Диалоги с NV. Бизнес и инвестиции».

Как правило, депозитный рынок реагирует на изменение учетной савки в течении нескольких месяцев. Так что при базовом сценарии регулятора снижение доходности вкладов может начаться ближе к весне 2026 года.

На сайте центрального банка опубликован прогнозный уровень учетной ставки, согласно которому в первом квартале она ожидается на уровне 15,1%, во втором — 14,1%, в третьем — 13,2%, и в четвертом — 12,7%.

Где искать лучшие предложения по ставкам в небольших банках

Самую привлекательную доходность по депозитам в нацвалюте на 12 месяцев среди небольших банков предлагают Агропросперис (17% годовых), Асвио банк (16,9% годовых) и Украинский капитал (16,5% годовых).

Лучшие ставки по гривневым депозитам на 9 месяцев у этой тройки финучреждений: Асвио банк (16,85% годовых), Альтбанк (16,5% годовых) и Международный Инвестиционный Банк (16,2% годовых).

Больше всего на вкладах на 6 месяцев можно заработать здесь: Альтбанк (17% годовых), Кристалбанк (16,9% годовых), Асвио банк (16,8% годовых).

Самые интересные ставки по 3-месячным гривневым депозитам предлагают: Юнекс банк (17% годовых), Асвио банк и Кристалбанк (16,75% годовых).

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.11.2025−08.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.11.2025−08.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.11.2025−08.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

