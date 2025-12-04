Когда начнутся выплаты вкладчикам РВС Банка и кто получит деньги первым

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выводу с рынка РВС Банка. Фонд обеспечивает физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям гарантию 100-процентного возмещения их средств в банках, признанных неплатежеспособными, причем не только по депозитам, но и по остаткам на текущих счетах. О порядке выплат и «кухне» системы гарантирования «Минфину» рассказал Роман Козий, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

От признания неплатежеспособности до начала выплат

Согласно Закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» между датами признания банка неплатежеспособным и началом выплат Фондом проходит несколько процедурных этапов.

Сначала Фонд вводит в банке временную администрацию: это происходит не позже следующего рабочего дня после официального решения Нацбанка об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Временная администрация от Фонда работает в банке в течение месяца, но ее работа может быть продлена до двух месяцев. В этот период Фонд приобретает все полномочия органов управления банка и органов контроля: проводится инвентаризация и оценка активов, объявляется конкурс на поиск инвестора для банка и проверяется база данных вкладчиков.

Именно из этой базы формируется перечень лиц, имеющих право на получение гарантированного возмещения Фонда. Выплаты Фонд должен начать не позднее 20 рабочих дней после начала процедуры вывода банка с рынка. Но, учитывая автоматизацию процессов и наработанный годами опыт коллег, это происходит обычно на 13−15-й день.

В частности, после признания АО «Мегабанк» неплатежеспособным в июне 2022 года Фонд приступил к выплатам уже через 13 дней. За первый месяц выплата гарантированного возмещения составила около 55%. В настоящее время вкладчикам банка выплачено более 3,96 млрд грн или 96,4% гарантированного возмещения.

Выплаты вкладчикам АО «Коминвестбанк» начались через 20 рабочих дней после введения в нем временной администрации: выплаты стартовали 2 января 2025 года, и в течение того же месяца все вкладчики, имевшие право на гарантированное возмещение, получили свои деньги (215,1 млн грн).

Кому гарантированные суммы выплачиваются в первую очередь

В первую очередь тем, у кого срок действия депозитных договоров истек накануне начала вывода банка с рынка, а также имеющим средства (остатки средств) на текущих счетах.

Если срок депозитного договора физлица с банком еще не истек, дальнейшая доля средств будет зависеть от плана урегулирования неплатежеспособности банка, а также эффективности его реализации.

В случае появления инвестора вкладчики перейдут на обслуживание в другой банк. В случае ликвидации банка действие депозитных договоров прекратится и Фонд выплатит людям деньги напрямую.

Так, в случае с Коминвестбанком обязательство перед вкладчиками на сумму 303,7 млн грн было передано в принимающее АО «Асвио банк», и 80% вкладчиков в дальнейшем решили стать вкладчиками именно этого банка.

Сумма гарантированного возмещения вкладчикам РВС Банка составляет около 300 млн. грн. Независимо от того, как будут развиваться события, в том числе найдется ли заинтересованный в приобретении банка инвестор, Фонд располагает достаточными финансовыми ресурсами для стопроцентного возмещения средств всем вкладчикам банка.

Выплаты возмещения могут быть получены одним из способов по собственному выбору клиента банка:

· с помощью мобильного приложения «Дія»;

· с помощью онлайн-сервисов банков-агентов;

· лично — в отделении одного из банков, сотрудничающих с Фондом.

Все, что нужно при этом, — обратиться за выплатами и предоставить удостоверяющие личность документы. Достигнутый Фондом показатель возмещения составляет более 96% от числа обратившихся за деньгами. Кстати, за последние два года, с появлением в «Дії» опции «Возвращение вкладов», процесс пошел быстрее: всего через мобильное приложение обеспечено 48,3 млн грн выплат по вкладам в банках физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям.

Кто вне гарантии?

Те, кому по профильному закону возмещение средств не гарантировано. Речь идет о средствах:

· переданы банку в доверительное управление;

· по вкладу в размере менее 10 гривен;

· размещенные связанным с банком лицом, его аудитором или оценщиком, владельцем существенного участия банка;

· по вкладам, размещенным на льготных условиях;

· по вкладам в банковских металлах;

· размещены подсанкционными лицами и т. д.

Полный список этих ограничений приведен в ст. 26 Закона о системе гарантирования. Эти законодательно предусмотренные ограничения часто становятся причиной недоразумений, жалоб и даже судебных споров.

Самая распространенная категория таких исключений касается связанных с банком лиц — владельцев существенного участия, руководителей, аудиторов, членов наблюдательного совета и их близких родственников.

Заложенная здесь идея проста: те, кто влиял на управление банком или имел доступ к внутренней информации, не могут пользоваться государственной гарантией на уровне с обычными клиентами, ведь именно их действия или бездействие часто приводят к неплатежеспособности банка.

Другая группа касается вкладов, размещенных на особых условиях, например, когда банк предлагает значительно более высокую ставку по договоренности или без заключения типового договора. Для обычного вкладчика это часто выглядит бонусом: банк пошел навстречу, дал лучшие условия, оценил лояльность. Но в действительности это может быть попытка удержать клиента хоть какой ценой в то время, когда сам банк уже быстро скатывается в неплатежеспособность.

Так что размещение вкладов на таких привилегированных условиях может быть квалифицировано как нарушение стандартных условий банковских продуктов. Фонд в подобных случаях не обязан компенсировать средства, ведь риск был сознательным и выше среднего. В то же время, система гарантирования — это не об индивидуальных историях, а об общих правилах, которые защищают средства миллионов украинцев.

Многие вкладчики, не получившие возмещение, обращаются также в суд, стремясь изменить ситуацию в собственную пользу: через доказательство, что они не были связанными лицами или не могли знать о нарушении условий договора. Однако судебная практика свидетельствует: позиция Фонда соответствует законодательству и имеет целью предотвратить риски неравного отношения к вкладчикам и подрыв финансовой устойчивости системы.

Кто в очереди?

Выплаты средств, не подпадающих под гарантии, производятся в очередности, определенной ст. 52 Закона о системе гарантирования. Таких очередей предусмотрено 11.

Сначала компенсируется вред жизни и здоровью граждан, причиненный из-за неправомерных действий, мошенничества или халатности со стороны банка, затем задолженность по заработной плате работникам банка.

В третью очередь удовлетворению подлежат требования по вкладам физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в пределах предельного размера возмещения средств. Следующими в очереди стоят кредиторы, суммы вкладов которых превышают гарантированный предел. Это касается клиентов банков, ликвидация которых была начата до 13 апреля 2022 года, то есть до введения полной гарантии, когда максимальный порог возмещения равнялся 200 тыс. грн. Все остальные кредиторские требования, включая связанных лиц, которые имели потенциальные выгоды от деятельности банка, погашаются после расчетов с физическими лицами и ФЛП.

В отличие от гарантированного возмещения, для получения которого клиенту банка нужно только обратиться в банк-агент, кредиторы вправе заявить Фонду о своих требованиях к банку в течение всего срока его ликвидации, отправив в Фонд соответствующее письмо или заявление с указанием банковских реквизитов.

Физические и юридические лица, средства которых не подпадают под гарантию, могут вернуть их в результате управления и продажи активов неплатежеспособного банка. Выплата средств кредиторам зависит от качества активов банка. Удовлетворение требований кредиторов каждой следующей очереди начинается только после полного погашения требований предыдущей очереди, а если средств от продажи имущества банка недостаточно, требования каждого кредитора одной очереди удовлетворяются пропорционально сумме требований. В конце концов, требования к банку, не удовлетворенные в результате ликвидационной процедуры и продажи его имущества на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.

Как вкладчику уменьшить риски

Система гарантирования вкладов — один из самых успешных страховых механизмов в государстве, призванный защищать деньги украинцев в банках. Эта система выдержала два банковских кризиса и остается устойчивой в период полномасштабной войны. Однако стабильная работа банковской сферы не снимает ответственности и с вкладчиков.

Взвешенно принимайте решение о том, какому банку, сколько и на каких условиях доверять свои средства, не покупайтесь на существенно выше среднерыночных, ставки по депозитам, доверяйте, но проверяйте репутацию финучреждения и в общем будьте осведомлены о своих правах как вкладчиках и границах, на которые распространяются гарантии.