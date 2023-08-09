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9 августа 2023, 14:30 Читати українською

НБУ снизил учетную ставку: какие банки продолжают повышать доходность вкладов

Мелкие банки уже начали реагировать на снижение учетной ставки НБУ с 25% до 22% годовых. Как за последние две недели изменились ставки финучреждений с депозитными портфелями до 2 млрд грн и какие условия сейчас они могут предложить частным вкладчикам, расскажет «Минфин».

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Небольшие банки начали снижать ставки по гривневым депозитам. Причина простая: одновременно с пересмотром ключевой ставки, Нацбанк также уменьшил заработки своих подопечных. Ставки по депозитным сертификатам овернайт были снижены с 20% до 18%, а трехмесячным — с 25% до 22%.

Правда, в отличие от своих коллег калибром покрупнее, мелким банкам приходится бороться за вкладчика, чтобы уменьшить ресурсный голод. Поэтому небольшие финучреждения будут не так активно, как крупные, снижать доходность вкладов. Пока большинство из отслеживаемых «Минфином» финучреждений пытаются удержать высокий уровень ставок. Более того, некоторые даже в этих условиях повышают доходность вкладов.

Как банки меняли ставки

В этот раз единственным среди небольших банков, кто увеличивал ставки по вкладам в долларе и евро, стал банк Украинский капитал. К доходности всех срочных депозитов в долларе банк добавил по 0,5 п.п., и по 0,25 п.п. — ко всем вкладам в евро.

Что касается гривневых депозитов, то повышение по ним провел только один банк — Глобус. Доходность вкладов в гривне на 3 и 6 месяцев банк увеличил до 19% и 16,5% годовых соответственно. А вот заработки на депозитах на 9 и 12 месяцев стали меньше. Сильнее «похудели» ставки на вклады на 9 месяцев — на 4 п.п. — до 17% годовых, доходность вкладов на год уменьшились на 0,5 п.п. — до 17,5% годовых.

Радабанк снизил ставку на гривневые вклады на 6 месяцев на 1,5 п.п., но даже при этом доходность на них составляет сейчас 19% годовых. По 1 п.п. банк отминусовал от ставок вкладов на 9 и 12 месяцев и платит сейчас по ним 15,5% годовых.

Юнекс банк снизил ставки по всем гривневым срочным депозитам на 2 п.п., тем не менее, удержав ставку на 3 месяца на уровне 18% годовых.

Банк инвестиций и сбережений также уменьшил доходность всех своих гривневых депозитов. Больше всего пострадали депозиты сроком на 3 месяца, ставка по которым снижена на 2 п.п. — до 18% годовых.

Ставки под вклады на 3 месяца в гривне уменьшал и Агропросперис банк — на 3,5 п.п. — до 16,75% годовых.

Банк Клиринговый Дом снизил доходность гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев — до 17% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал* 18,50% - 18,50% - 19,00% - 19,00% - 0,50% -
Мотор-Банк 18,50% - 17,50% - 17,50% - 14,00% - - -
Асвио банк 18,00% - - - 18,50% - 19,00% - - -
Агропросперис 18,00% - 18,25% - 17,25% - 16,75% 3,50% - -
РВС Банк 17,95% - - - 16,50% - 15,35% - 6,00% -
Глобус 17,50% 0,50% 17,00% 4,00% 16,50% 0,75% 19,00% 2,75% - -
Банк инвестиций и сбережений
 17,50% 0,50% 17,50% 0,50% 17,50% 0,50% 18,00% 2,00% - -
Кристалбанк* 17,50% - 17,50% - 15,30% - 15,30% - 1,20% -
Коминвестбанк 17,25% - - - - - - - - -
Полтава-Банк 17,00% - 16,50% - 16,50% - - - 0,01% -
Поликомбанк 16,40% - 15,90% - 15,20% - 8,20% - - -
Юнекс банк 16,00% 2,00% 15,75% 2,00% 15,75% 2,00% 18,00% 2,00% - -
Пиреус 16,00% - - - 16,00% - 15,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Радабанк 15,50% 1,00% 15,50% 1,00% 19,00% 1,50% 20,50% - - -
Клиринговый Дом 14,13% - 15,40% - 17,00% 3,00% 17,00% 3,00% - -
Грант 13,00% - - - 11,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 6,00% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.07.2023−07.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 3,25% 0,50% 3,00% 0,50% 3,00% 0,50% 2,50% 0,50% 0,02% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Асвио банк 2,75% - - - 2,75% - - - - -
Глобус 2,50% - 1,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Коминвестбанк 2,30% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,30% - - - 1,00% - 0,55% - 0,15% -
Радабанк 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Агропросперис 2,00% - 2,00% - 1,75% - 1,50% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Клиринговый Дом 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Кристалбанк* 1,50% - - - 0,50% - 0,40% - 0,02% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,75% - 0,35% - 0,55% - 0,50% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - - - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.07.2023−07.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,30% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,30% - - - 1,00% - 0,55% - 0,15% -
Украинский капитал*
 2,25% 0,25% 2,00% 0,25% 1,75% 0,25% 1,25% 0,25% 0,01% -
Глобус 2,00% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Радабанк 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Клиринговый Дом 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Кристалбанк* 0,85% - - - 0,40% - 0,30% - 0,01% -
Мотор-Банк 0,50% - 0,25% - 0,35% - 0,25% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 25.07.2023−07.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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