Вкладчики ищут лучшую доходность: топ-5 крупных банков с самым большим оттоком клиентов

Вслед за мелкими банками паузу в изменении депозитных ставок взяли и крупные финансовые учреждения. Под какой процент в них может разместить свободные средства частный клиент, и откуда уходили вкладчики в октябре — читайте в свежем обзоре «Минфина».

За последние две недели ставки снижали всего два банка с депозитным портфелем от 2 млрд грн, из числа отслеживаемых «Минфином». Причем Альянс банк порезал доходность только по бессрочным вкладам в гривне и СКВ. В нацвалюте доходность этого вида вклада уменьшена на 2 п.п. — до 6% годовых, в долларе — на 0,3 п.п. — до 0,2% годовых, в евро — на 0,05 п.п. — до 0,2% годовых.

Укрэксимбанк снизил доходность всех срочных вкладов в гривне, больше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев. Ставку срезали на 1,15 п.п. — до 14,5% годовых. Сравнялись после снижения на 0,4 п.п. и ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев: теперь банк платит по ним 15,25% годовых.

Самые высокие ставки в гривне на 9 месяцев сейчас предлагает КоминБанк (16,5% годовых), на 6 месяцев — Аккордбанк (17,5% годовых), на 3 месяца — тот же Аккордбанк со ставкой 19% годовых.

Что изменилось за месяц

На 1 ноября 2023 года в Украине работало 63 финучреждения — в последней депозитной статистике за октябрь из списка уже был удален Укрстройинвестбанк. Напомним, что лицензия у него была отозвана в начале октября, а сам банк поставлен на ликвидацию.

Большинство финучреждений по итогам октября столкнулись с уменьшением числа вкладчиков. Топ-оттоки подчас выражались в тысячах и десятках тысяч клиентов.

Банк Число вкладчиков на 1.11.2023 Изменение 1 Универсал Банк 7 762 048 -100 231 2 ПУМБ 2 731 002 -55 096 3 Приватбанк 24 261 671 -24 974 4 А-Банк 3 249 838 -19 510 5 Укрсиббанк 2 083 860 -16 041

У большинства из тех банков, которые зафиксировали приток вкладчиков, число новых клиентов измерялось десятками и сотнями. Правда, были и исключения. Банк Креди Агриколь за месяц нарастил количество вкладчиков на 27,4 тыс. человек, а в Райффайзене их стало больше на 9,32 тыс. человек. В Банке Альянс прибавилось за месяц 2,4 тыс., а в КоминБанке — 2,09 тыс.

Стоимость таких перетеканий, или суммы вкладов за октябрь, видна на примере топ-10 банков по изменениям.

Банк Суммы вкладов на 1.11.2023 (грн) Изменение (грн) Универсалбанк 75 162 531 -1 714 872 Приватбанк 428 070 792 -1 312 693 Райффайзен Банк 64 497 041 -528 883 Акордбанк 5 600 318 -431 404 А-Банк 15 296 979 -371 894 Ощадбанк 182 222 723 +1 061 678 Укрсиббанк 53 164 141 +840 424 Укргазбанк 33 447 394 +132 783 Международный инвестиционный банк 821 42 +114 555 Банк Креди Агриколь 17 752 386 +107 342

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.11.2023−04.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.11.2023−04.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.11.2023−04.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.