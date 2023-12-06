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6 декабря 2023, 14:30 Читати українською

Вкладчики ищут лучшую доходность: топ-5 крупных банков с самым большим оттоком клиентов

Вслед за мелкими банками паузу в изменении депозитных ставок взяли и крупные финансовые учреждения. Под какой процент в них может разместить свободные средства частный клиент, и откуда уходили вкладчики в октябре — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 28 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Аккордбанк 17,00% - - - 17,50% - 19,00% - 5,00% - КоминБанк* 16,75% - 16,50% - 16,50% - 16,25% - - - Банк Львов 16,00% - 16,00% - 16,00% - 15,00% - 5,00% - А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% - Идея Банк 15,75% - 15,75% - 15,75% - - - - - Кредит Днепр Банк 15,50% - - - 16,50% - 17,00% - - - МТБ Банк 15,00% - 15,20% - 16,00% - 16,80% - - - Прокредит Банк 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% - Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 4,00% - Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - - monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - - Сенс Банк 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 4,00% - Укргазбанк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 5,50% - - - Укрэксимбанк 14,50% 1,15% 14,50% 1,15% 15,25% 0,40% 15,25% 0,40% - - Альянс Банк 14,00% - 14,50% - 16,50% - 16,00% - 6,00% 2,00% Восток Банк 14,00% - - - 14,00% - 14,00% - - - ПУМБ 14,00% - 13,00% - 15,00% - 15,00% - - - Ощадбанк 13,25% - - - 14,00% - - - - - Кредобанк 13,00% - - - 14,00% - - - - - Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% - Райффайзен Банк 12,50% - - - 12,50% - 11,50% - - - Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% - Правэкс Банк 10,00% - 11,00% - 11,00% - 13,00% - - - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 11,00% - 12,00% - 3,00% - Пивденный - - - - 15,00% - 14,50% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 11,50% - 10,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, Пиреус Банк.

За последние две недели ставки снижали всего два банка с депозитным портфелем от 2 млрд грн, из числа отслеживаемых «Минфином». Причем Альянс банк порезал доходность только по бессрочным вкладам в гривне и СКВ. В нацвалюте доходность этого вида вклада уменьшена на 2 п.п. — до 6% годовых, в долларе — на 0,3 п.п. — до 0,2% годовых, в евро — на 0,05 п.п. — до 0,2% годовых.

Укрэксимбанк снизил доходность всех срочных вкладов в гривне, больше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев. Ставку срезали на 1,15 п.п. — до 14,5% годовых. Сравнялись после снижения на 0,4 п.п. и ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев: теперь банк платит по ним 15,25% годовых.

Самые высокие ставки в гривне на 9 месяцев сейчас предлагает КоминБанк (16,5% годовых), на 6 месяцев — Аккордбанк (17,5% годовых), на 3 месяца — тот же Аккордбанк со ставкой 19% годовых.

Что изменилось за месяц

На 1 ноября 2023 года в Украине работало 63 финучреждения — в последней депозитной статистике за октябрь из списка уже был удален Укрстройинвестбанк. Напомним, что лицензия у него была отозвана в начале октября, а сам банк поставлен на ликвидацию.

Большинство финучреждений по итогам октября столкнулись с уменьшением числа вкладчиков. Топ-оттоки подчас выражались в тысячах и десятках тысяч клиентов.

Банк Число вкладчиков на 1.11.2023 Изменение
1 Универсал Банк 7 762 048 -100 231
2 ПУМБ 2 731 002 -55 096
3 Приватбанк 24 261 671 -24 974
4 А-Банк 3 249 838 -19 510
5 Укрсиббанк 2 083 860 -16 041

У большинства из тех банков, которые зафиксировали приток вкладчиков, число новых клиентов измерялось десятками и сотнями. Правда, были и исключения. Банк Креди Агриколь за месяц нарастил количество вкладчиков на 27,4 тыс. человек, а в Райффайзене их стало больше на 9,32 тыс. человек. В Банке Альянс прибавилось за месяц 2,4 тыс., а в КоминБанке — 2,09 тыс.

Стоимость таких перетеканий, или суммы вкладов за октябрь, видна на примере топ-10 банков по изменениям.

Банк Суммы вкладов на 1.11.2023 (грн) Изменение (грн)
Универсалбанк 75 162 531 -1 714 872
Приватбанк 428 070 792 -1 312 693
Райффайзен Банк 64 497 041 -528 883
Акордбанк 5 600 318 -431 404
А-Банк 15 296 979 -371 894
Ощадбанк 182 222 723 +1 061 678
Укрсиббанк 53 164 141 +840 424
Укргазбанк 33 447 394 +132 783
Международный инвестиционный банк 821 42 +114 555
Банк Креди Агриколь 17 752 386 +107 342

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 17,00% - - - 17,50% - 19,00% - 5,00% -
КоминБанк* 16,75% - 16,50% - 16,50% - 16,25% - - -
Банк Львов* 16,00% - 16,00% - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
Идея Банк 15,75% - 15,75% - 15,75% - - - - -
Кредит Днепр Банк 15,50% - - - 16,50% - 17,00% - - -
МТБ Банк 15,00% - 15,20% - 16,00% - 16,80% - - -
Прокредит Банк* 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% -
Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 4,00% -
Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Сенс Банк* 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 4,00% -
Укргазбанк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 5,50% - - -
Укрэксимбанк* 14,50% 1,15% 14,50% 1,15% 15,25% 0,40% 15,25% 0,40% - -
Альянс Банк 14,00% - 14,50% - 16,50% - 16,00% - 6,00% 2,00%
Восток Банк 14,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
ПУМБ 14,00% - 13,00% - 15,00% - 15,00% - - -
Ощадбанк 13,25% - - - 14,00% - - - - -
Кредобанк 13,00% - - - 14,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 12,50% - - - 12,50% - 11,50% - - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Правэкс Банк 10,00% - 11,00% - 11,00% - 13,00% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 11,00% - 12,00% - 3,00% -
Пивденный - - - - 15,00% - 14,50% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 11,50% - 10,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.11.2023−04.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

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Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, Пиреус Банк.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
МТБ Банк 2,00% - 2,15% - 2,10% - 1,90% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
Сенс Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,75% - 1,75% - 1,45% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% 0,30%
Аккордбанк 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 2,25% - 1,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.11.2023−04.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% 0,05%
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% - 1,10% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,50% - 1,45% - 1,40% - 1,15% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 0,75% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 0,25% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Аккордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.11.2023−04.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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