Вслед за мелкими банками паузу в изменении депозитных ставок взяли и крупные финансовые учреждения. Под какой процент в них может разместить свободные средства частный клиент, и откуда уходили вкладчики в октябре — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Вкладчики ищут лучшую доходность: топ-5 крупных банков с самым большим оттоком клиентов
За последние две недели ставки снижали всего два банка с депозитным портфелем от 2 млрд грн, из числа отслеживаемых «Минфином». Причем Альянс банк порезал доходность только по бессрочным вкладам в гривне и СКВ. В нацвалюте доходность этого вида вклада уменьшена на 2 п.п. — до 6% годовых, в долларе — на 0,3 п.п. — до 0,2% годовых, в евро — на 0,05 п.п. — до 0,2% годовых.
Укрэксимбанк снизил доходность всех срочных вкладов в гривне, больше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев. Ставку срезали на 1,15 п.п. — до 14,5% годовых. Сравнялись после снижения на 0,4 п.п. и ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев: теперь банк платит по ним 15,25% годовых.
Самые высокие ставки в гривне на 9 месяцев сейчас предлагает КоминБанк (16,5% годовых), на 6 месяцев — Аккордбанк (17,5% годовых), на 3 месяца — тот же Аккордбанк со ставкой 19% годовых.
Что изменилось за месяц
На 1 ноября 2023 года в Украине работало 63 финучреждения — в последней депозитной статистике за октябрь из списка уже был удален Укрстройинвестбанк. Напомним, что лицензия у него была отозвана в начале октября, а сам банк поставлен на ликвидацию.
Большинство финучреждений по итогам октября столкнулись с уменьшением числа вкладчиков. Топ-оттоки подчас выражались в тысячах и десятках тысяч клиентов.
|Банк
|Число вкладчиков на 1.11.2023
|Изменение
|1
|Универсал Банк
|7 762 048
|-100 231
|2
|ПУМБ
|2 731 002
|-55 096
|3
|Приватбанк
|24 261 671
|-24 974
|4
|А-Банк
|3 249 838
|-19 510
|5
|Укрсиббанк
|2 083 860
|-16 041
У большинства из тех банков, которые зафиксировали приток вкладчиков, число новых клиентов измерялось десятками и сотнями. Правда, были и исключения. Банк Креди Агриколь за месяц нарастил количество вкладчиков на 27,4 тыс. человек, а в Райффайзене их стало больше на 9,32 тыс. человек. В Банке Альянс прибавилось за месяц 2,4 тыс., а в КоминБанке — 2,09 тыс.
Стоимость таких перетеканий, или суммы вкладов за октябрь, видна на примере топ-10 банков по изменениям.
|Банк
|Суммы вкладов на 1.11.2023 (грн)
|Изменение (грн)
|Универсалбанк
|75 162 531
|-1 714 872
|Приватбанк
|428 070 792
|-1 312 693
|Райффайзен Банк
|64 497 041
|-528 883
|Акордбанк
|5 600 318
|-431 404
|А-Банк
|15 296 979
|-371 894
|Ощадбанк
|182 222 723
|+1 061 678
|Укрсиббанк
|53 164 141
|+840 424
|Укргазбанк
|33 447 394
|+132 783
|Международный инвестиционный банк
|821 42
|+114 555
|Банк Креди Агриколь
|17 752 386
|+107 342
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,50%
|-
|19,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|15,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|15,00%
|-
|15,20%
|-
|16,00%
|-
|16,80%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|14,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|14,50%
|1,15%
|14,50%
|1,15%
|15,25%
|0,40%
|15,25%
|0,40%
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|2,00%
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Правэкс Банк
|10,00%
|-
|11,00%
|-
|11,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.11.2023−04.12.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|2,00%
|-
|2,15%
|-
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,45%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|0,30%
|Аккордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.11.2023−04.12.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|0,05%
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,25%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.11.2023−04.12.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
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