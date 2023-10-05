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5 октября 2023, 18:32 Читати українською

НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройинвестбанк

Национальный банк Украины, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 5 октября 2023 г. № 350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Украинский строительно-инвестиционный банк». Об этом сообщает прессслужба НБУ.

Национальный банк Украины, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 5 октября 2023 г. № 350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Український будівельно-інвестиційний банк».
Фото: informator.ua

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Напомним

«Минфин» писал, что 7 сентября НБУ отнес Укрстройинвестбанк в категорию неплатежеспособных.

Нацбанк отметил, что доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023, следовательно, отнесение Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Читайте также: Фонд гарантирования начал процедуру вывода Укрстройинвестбанка с рынка

Причина решения

«Решение принято в связи с невыполнением АО „Укрстройинвестбанк“ письменного требования Национального банка Украины, неучета в полном объеме замечаний Национального банка к Плану мер, отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния и приведение Банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных, роста рисков по выполнению АО „Укрстройинвестбанк“ своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами», — заявил НБУ.

4 августа 2023 года правление Нацбанка, руководствуясь статьей 75 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести Укрстройинвестбанк в категорию проблемных.

Основанием такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Со дня отнесения Укрстройинвестбанка к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности.

Владелец банка

По состоянию на 1 января 2023 года ключевым владельцем Укрбудинвестбанка с долей 74,93% акций является гражданка Украины Светлана Демьяненко.

Возмещение вкладов

В НБУ заявили, что каждый вкладчик Укрстройинвестбанка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи 26 Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам Укрстройинвестбанка на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 октября 2023, 18:56
#
Это что, «первый пошел» ?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
5 октября 2023, 20:37
#
Да, седьмого сентября.
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