Какие акции подготовили банки к рождественско-новогодним праздникам

В этом году большинство банков отказались от традиционных рождественско-новогодних акций. «Минфин» собрал специальные предложения, которые подготовили банки из нашего рейтингу устойчивости для украинцев «под елку-2024».

💰 Депозиты

Банки постепенно снижают депозитные ставки для частных клиентов. Так, на 1 декабря Украинский индекс ставок по 3-месячным депозитам физлиц в гривне составлял 14,41% годовых, по состоянию на 21 декабря — 14,2% годовых. Индекс на 6-месячные вклады «похудел» с 14,5% до 14,47% годовых. Только Индексы ставок для вкладов в евро и долларе показали едва заметный рост (в пределах десятых процентных пунктов).

Несмотря на это, люди продолжают нести деньги в банки: с начала года депозитные портфели физлиц выросли на 91 млрд грн. Несмотря на плавное снижение депозитных ставок, доходность вкладов остается выше инфляции.

Официально в годовом измерении она составляет 5,1%, при этом вкладчики все еще могут найти предложения для размещения гривны под 18% годовых (реальный заработок немного меньше, с учетом налогов).

Это позволяет банкам не слишком беспокоиться о привлечении новых клиентов, в том числе и благодаря традиционным новогодним акциям. Акционные предложения с повышенными ставками по оформлению вклада во время зимних праздников мы нашли всего в двух банках.

А-Банк В А-Банке в рамках акции «OneLove Депозит» вкладчики могут получить надбавку +0,5% к ставке по депозиту при оформлении нового вклада «Онлайн» на любой срок. Еще дополнительную надбавку +0,5% — при оформлении вклада на сумму от 150 тыс. грн на 6, 12, 15 месяцев. То есть, если стандартная ставка в банке, скажем, на депозит сроком на 12 месяцев составляет 15,35% годовых, то, разместив средства в размере от 150 тыс. грн сейчас, вкладчик получит доходность 15,85% годовых. «Это очень удобно для клиентов — оформлять депозит онлайн — не нужно стоять в очередях и беспокоиться о защите своих средств. Денежные средства клиентов на депозитном счете всегда в безопасности и защищены Фондом гарантирования вкладов», — говорит заместитель главы правления А-Банка, руководитель направления «Розничные продажи» Виктория Баканова. «Депозит „Онлайн“ может быть полезен широкой аудитории — всем, кто предпочитает онлайн-сервисы и хочет открывать депозит, и управлять своими средствами без посещения отделения банка», — отметила представитель банка. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, стоит поспешить. Акция будет действовать до 10 января 2024 года.



Агропросперис Банк

Возможность выиграть Apple iPhone 15 Pro или планшет iPad за оформление срочных депозитов предлагает Агропросперис Банк.

Акция предусматривает розыгрыш для клиентов, которые до 15 марта 2024 года откроют или автоматически продлят депозит на сумму от 50 тыс. грн на 9 или 12 месяцев.

Участником акции может стать любой частный вкладчик, количество вкладов не ограничено.

Банк инвестиций и сбережений

До 29 декабря можно разместить депозит «Новогодние проценты» в Банке инвестиций и сбережений. Срок акционного вклада составляет 93 дня, открыть депозит можно от 1 тыс. грн до 1 млн грн.

Процентная ставка в гривне составит до 19% годовых — 17% годовых основной базовой ставки и гарантированный дополнительный бонус 0,5%, 1%, 1,5% или 2%, который станет известен после стирания защитного поля скетч-карты.

Проценты по вкладу банк будет выплачивать в конце срока. Досрочное расторжение договора не предусмотрено.

Кроме акционных предложений банков, также можно воспользоваться бонусами от «Минфина». Преимуществом нашей программы является то, что дополнительный процент по ставке по депозиту можно получать весь год, не только в период праздников.

💸 Кредиты

Высокие риски заставили банки фактически поставить на паузу широкое кредитование. Особенно, если финучреждения могут безрисково зарабатывать 5% годовых по депсертификатам «овернайт», и 19% годовых — по трехмесячным депсертификатам НБУ.

Поэтому банкиры не слишком беспокоятся о расширении круга потенциальных заемщиков. Акционное кредитное предложение мы нашли только в одном банке.

Банк инвестиций и сбережений

До конца января 2024 года тем, кто воспользуется кредитом наличными «Акционный», банк предлагает не платить ежемесячную комиссию в размере 2% в течение первых двух месяцев.

Однако, разовую комиссию 2% придется оплатить в любом случае. Займ можно взять на сумму от 5 тыс. до 250 тыс. грн на срок от 12 до 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту составляет 40% годовых. Примерная реальная годовая процентная ставка, по информации банка, составляет от 97,08% до 105% годовых.

🤝 Партнерские программы для клиентов

Значительно более широкий перечень бонусов и подарков банки предлагают потребителям в партнерстве с платежными системами и торговыми сетями, производителями товаров, сервисными службами и т. д.

Банк Клиринговый Дом Крупная статья зимних расходов — подарки к празднику. Возможность выиграть iPhone 14 и 1000 призов по 200 грн дарит банк «Клиринговый Дом» и Visa участникам акции «Зимний вайб». Чтобы испытать свою удачу, нужно до 29 февраля 2024 года включительно рассчитываться за покупки картами банка «Клиринговый Дом» Visa Classic, Visa Gold, Свободная и Свободная мультивалютная на сумму от 4 000 грн в месяц. «Главный розыгрыш iPhone 14128GB состоится 15 марта 2024 года, между всеми участниками акции. Денежное поощрение в размере 200 грн за оплату товаров и услуг получат 333 клиента банка ежемесячно в период действия акции. Открыть карту Свободная мультивалютная можно за 1 минуту в приложении MyBank365», — сообщили в банке.



Часто похожие акции встречаются в нескольких банках одновременно, впрочем, также немало уникальных коллабораций.

Банк Кредит Днепр Банк Кредит Днепр запустил акцию «Зимний кураж с Visa Platinum и Visa Infinite». У владельцев этих карт есть шанс выиграть один из 15 сертификатов на 5 000 грн от одного из лучших винных магазинов Украины «Good Wine»! «Чтобы принять участие в акции, клиентам Банка достаточно проводить расчеты картой Visa Platinum или Visa Infinite на сумму от 60 000 грн в течение месяца в период ее проведения — с 01.12.2023 по 29.02.2024 года», — отметили в банке.



Акция «Зимний кураж с Visa Platinum и Visa Infinite» проходит в три этапа: 1 этап — с 01.12.2023 по 31.12.2023,

по 31.12.2023, 2 этап — с 01.01.2024 по 31.01.2024,

по 31.01.2024, 3 этап — с 01.02.2024 по 29.02.2024. На каждом этапе (5 января, 6 февраля, 6 марта 2024 соответственно) будут разыграны по 5 подарочных сертификатов от «Good Wine» номиналом 5 000 грн.



Подарки под елку

Выиграть сертификат Розетка на 10 000 грн или путешествие в сказочные Карпаты можно с Mastercard от Укргазбанка. Для этого необходимо до 5 февраля 2024 года проводить оплаты от 300 грн.

24 новогодних бокса с техникой Apple и сертификат на туристическую поездку на 100 тыс. грн разыгрывает Mastercard и Приватбанк. Чтобы принять участие в акции, нужно рассчитываться любой картой Visa от Приватбанка, кроме Корпоративной, и осуществить, минимум, 5 оплат через эквайринг Приватбанка (POS-терминал или приложение «Терминал») на сумму от 100 грн каждая. Победителей будут определять до 15 января 2024 года в ходе розыгрышей.

Сертификат Giftmall номиналом 500 грн обещает Райффайзен Банк за расчеты кредитной карты Mastercard. При этом первые 120 участников, которые выполнят условия акции, получат сертификат гарантированно. Акция действует до конца декабря 2023 года.

Сделать праздничные покупки выгодными предлагает ПУМБ. За покупку товаров в 17 партнерских сетях, среди которых Цитрус, MOYO, КнигоЛенд, Proizd ua, страхование и многие другие, предусматривается кешбек от 3% до 10%.

Также потребителям финуслуг предлагается закупить подарки с солидным дисконтом. Например, при заказе товаров на Makeup на сумму от 1 000 грн и оплате картой Visa от Укргазбанк, ОТП Банк, МТБ Банк предоставляется скидка 10%. Но с этим следует поспешить, поскольку предложение действует только до 30 декабря 2023 года.

Вкусный стол не за все деньги

Цены на продукты сегодня «кусаются», но праздничного стола с вкусняшками никто не отменял. Нанести удар по бюджету менее ощутимым можно, воспользовавшись специальными предложениями, например, от Mastercard и Фора в партнерстве с Укрсиббанком, Укрэксимбанком, ОТП Банком.

До 31 декабря для потребителей увеличены кешбеки бонусами до 100% в Форе. Подобная акция также есть и в коллаборации с Сильпо. Здесь доступна скидка 50% на выбранные товары.

Выбирая что-нибудь вкусненькое к столу, можно пополнить коллекцию праздничных стикеров «Різдзвоники». С картой Mastercard от Кредобанк, Идея Банк, Аккордбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и др. есть возможность собрать их еще больше. Для этого нужно что-то купить на сумму от 99 грн в одном из супермаркетов «Сільпо», Le Silpo.

Доставить быстро и дешево

Доставить все покупки на дом тоже можно по акционной цене. Скажем, заказав любимые продукты к праздничному столу у АТБ и рассчитавшись картой Visa от Укрэксимбанка, можно получить бесплатную доставку. Главное, чтобы сумма заказа превысила 1 000 гривен, а вес не был больше 20 кг. Предложение действует до 31 декабря 2023 года.

Bolt в Киеве предлагает скидку 20% на все поездки, оплаченные картой Visa от Таскомбанка, Укргазбанка, ОТП, Укрэксимбанка. Впрочем, следует иметь в виду, что в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, действие предложения заканчивается.

Праздничный досуг

Посетить «Резиденцию Санты» до 7 января 2024 года киевляне и гости столицы могут на 10% дешевле. Для этого нужно купить билеты онлайн или в кассе Концерт-холла ВДНХ, и рассчитаться картой Mastercard Таскомбанка, Кредобанка, ОТП, Райффайзена, Укргазбанка и т. д.

Для владельцев карт Visa тоже предусмотрена скидка 5% на праздничный каток, новогодний фудкорт, паркинг на территории выставочного комплекса ВДНХ. Воспользоваться предложением можно до 17 марта 2024 года.

Не забыли финучреждения и о ценителях более экстремального зимнего отдыха. Так, до 1 марта 2024 года за скипасы на подъемники на более чем 10 горнолыжных курортах Украины можно вернуть до 50% стоимости. Это доступно благодаря премиальным картам Visa, в частности, от Ощадбанка и Укргазбанка.

Для тех, кто откроет горнолыжный сезон с Visa от Укрэксимбанка, есть возможность получить скидку 10% на туры SNIGTRAVEL. Кроме того, 10-процентный дисконт предусмотрен также в 20 заведениях на курорте Драгобрат (есть специальные отметки об участии в этом предложении) при расчете картой Visa. Предложение будет действовать до 10 апреля 2024 года.

«Минфин» подготовил подборку самых интересных праздничных акций. Со всем спектром актуальных предложений, а также с их условиями можно ознакомиться непосредственно на официальных сайтах финучреждений или на сайте «Минфина».