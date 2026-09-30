Депозиты до 18% годовых: где искать максимальную доходность в октябре

За последние два месяца Нацбанк дважды увеличил учетную ставку, что делает деньги более дорогими. Однако банки не спешат массово увеличивать доходность депозитов. Разбираемся, почему на рынке происходит такой диссонанс, и какую доходность вкладов предложат финансисты своим частным клиентам в октябре.

НБУ увеличивает процентную ставку — банки режут доходность депозитов

В сентябре банковский сектор постепенно резал доходность гривневых сбережений. Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц зафиксировал снижение процентов почти по всем срокам, подтверждая тренд по удешевлению ресурса.

Наиболее ощутимая коррекция затронула вклады на 9 месяцев: за период с 1 по 29 сентября средняя ставка здесь просела на 0,18 п.п. — с 14,70% до 14,52% годовых. Чуть мягче, но так же синхронно, пошли вниз индексы по полугодовым и годовым депозитам. В частности, вклады на 6 месяцев потеряли 0,09 п.п., опустившись до 14,21% годовых, в то время как доходность самых длинных размещений (на 12 месяцев) снизилась на 0,08 п.п., упав ниже психологической отметки в 14% и закрепившись на уровне 13,99% годовых.

Единственным исключением из общего тренда стали самые короткие трехмесячные депозиты. Их средняя доходность за месяц символически выросла на 0,06 п.п., достигнув 13,78% годовых.

Несмотря на сентябрьское проседание ставок, общая иерархия доходности для вкладчиков остается неизменной. Самым выгодным инструментом для фиксации гривневой доходности в конце месяца остаются депозиты сроком 9 месяцев со средней ставкой 14,52% годовых. При этом меньше всего банки готовы платить за «короткие» деньги на 3 месяца — 13,78% годовых.

Почему финансисты игнорируют сигналы Нацбанка

Такая динамика депозитных ставок ломает предварительные тренды, когда после повышения ключевой ставки НБУ рынок постепенно начинал увеличивать и доходность вкладов. За последние два месяца Нацбанк в ответ на высокую инфляцию дважды повышал учетную ставку, а в своих комментариях регулятор отмечал, что такая политика поддерживает привлекательность гривневых активов, в том числе и депозитов.

Однако массового пересмотра ставок по гривневым депозитам не последовало.

Финансисты называют несколько причин, по которым доходность депозитов не растет автоматически вслед за усилением монетарной политики, а рынок демонстрирует разнонаправленную динамику.

«В сентябре мы наблюдали, скорее, точечные корректировки, нежели массовое повышение депозитных ставок. Отдельные банки увеличивали доходность по акционным или более длинным вкладам, другие — оставляли базовые предложения без изменений, или пересматривали ставки только по отдельным срокам.

Основная причина — разная потребность банков в гривневой ликвидности. Если у банка есть достаточный запас средств и он не демонстрирует значительного роста кредитного портфеля, потребность активно конкурировать за новые депозиты из-за существенного повышения ставок меньше. В то же время банки, которые более активно наращивают кредитование, стремятся улучшить срочную структуру ресурсной базы или сталкиваются с более высокой конкуренцией за клиента, могут предлагать более привлекательные условия", — объясняет Сергей Кравченко, руководитель управления продуктов накопления ПУМБ.

Также следует учитывать и существенные изменения условий, по которым банки теперь могут размещать свободную гривну в депозитные сертификаты НБУ. Ведь именно они долгое время оставались для банков безопасным инструментом заработка.

Ранее финансисты могли размещать свободную гривну в депозитные сертификаты НБУ без ограничений. Теперь же должны соревноваться за право вложить средства в депсертификаты. Это привело к обратному эффекту: НБУ повышает учетную ставку, а доходность депозитных сертификатов, наоборот, снижается.

«После изменения условий размещения доходность 3-месячных депозитных сертификатов действительно маржинально несколько снизилась: спред между учетной ставкой и 3-месячными депсертификатами сократился с 3,5 п.п., который был до изменения условий, до 2,8 п.п. Однако для банка важна не только ставка по трехмесячным депсертификатам, но и определенность в том, какой объем и по какой доходности банк сможет в нем разместить, ведь это влияет на возможности оптимального использования привлеченных средств», — говорит Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Сергей Кравченко из ПУМБ предполагает, что Нацбанк может постепенно снижать привлекательность своих депозитных сертификатов, даже при условии повышения учетной ставки.

«Это может быть одним из элементов стимулирования банков больше фокусироваться на кредитовании экономики и населения, а не на размещении свободной ликвидности в низкорисковых инструментах НБУ», — объясняет он.

Как банки будут определяться по ставкам в октябре

Опрошенные «Минфином» финансисты назвали несколько факторов, которые будут влиять на формирование депозитной политики банков в октябре.

По их словам, в октябре депозитную политику банков будут определять в первую очередь их ликвидность и планы по кредитованию. Именно от этих факторов зависит, сколько средств физических лиц банку нужно привлечь и по какой цене. Поэтому значительных колебаний ставок по депозитам населения не ожидаем, но общая тенденция к их повышению сохранится.

Сергей Кравченко согласен с коллегами и называет другие важные факторы, от которых будут отталкиваться банки при определении депозитных ставок:

Во-первых, дальнейшие сигналы НБУ по поводу монетарной политики, инфляции и ситуации на валютном рынке. Во-вторых, доходность депозитных сертификатов и ОВГЗ, как альтернативных инструментов для размещения банковской ликвидности.

«Также будет иметь значение сезонность ликвидности — расходы домохозяйств, бюджетные выплаты и деловая активность. Отдельный фактор — курсовые ожидания населения. В периоды повышенной неопределенности часть клиентов традиционно предпочитают валюту или более короткие сроки размещения средств. И, конечно, важной будет оставаться конкуренция между банками, в частности, с помощью акционных предложений для новых средств, онлайн-депозитов или привлечения больших сумм», — добавляет он.

По мнению Сергея Новошицкого из банка «Пивденный», ключевыми для каждого банка будут оставаться собственная потребность в ресурсе, уровень ликвидности, структура и стоимость фондирования, а также планы по кредитованию. Именно эти факторы будут определять, насколько активно банк будет конкурировать за деньги населения, и будет ли экономический смысл в повышении ставок.

Сколько можно будет заработать на депозите в октябре

В октябре банкиры не ожидают фундаментальных изменений на депозитном рынке: основные изменения в ставках, которые банки планировали на начало «высокого сезона», к этому времени уже в значительной степени проявились в реальных предложениях, поэтому на рубеже месяцев можно ожидать не нового масштабного пересмотра доходности, а постепенного закрепления сложившихся условий.

«Средние ставки по гривневым депозитам, в зависимости от срока размещения денег, вероятнее всего, будут оставаться в пределах 14−15% годовых, в то время как самые привлекательные акционные, бонусные и специальные предложения могут достигать 17−17,5%.

При этом максимальная доходность и дальше будет характерна не для всего рынка, а в основном для отдельных депозитных программ. Более высокая ставка может зависеть, например, от срока вклада, статуса нового клиента, пролонгации депозита, определенной минимальной суммы или открытия депозита через мобильное приложение. Понимаем, что пространство для постоянного повышения ставок ограничено, и поэтому борьба за вкладчика будет все больше смещаться в плоскость самой конструкции депозитного продукта", — прогнозирует Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Базовый сценарий аналитиков ПУМБ предполагает повышение ставок в среднем примерно на 0,5−1,0% по самым конкурентным срочным программам.

«В то же время, это не означает аналогичную динамику во всех банках. Скорее всего, банки и дальше будут фокусироваться на ставках по вкладам на 3−6 месяцев, а также на предложениях для привлечения „новых денег“. За короткими сроками изменения могут быть более сдержанными. Банкам менее интересно переплачивать за ликвидность, которую клиент может забрать уже через один месяц», — комментирует этот прогноз Сергей Кравченко.

В банке «Пивденный» в течение октября ожидают более активное увеличение ставок в диапазоне 0,25−0,5%.

«Особенно среди участников рынка, которые не пересмотрели ставки по результатам прошлого пересмотра. В частности, Банк „Пивденный“ повышает ставки по гривневым депозитам на 0,5 п.п., адаптируя депозитное предложение к текущим рыночным условиям.

Более выраженное движение рынка возможно в случае новых решений НБУ или существенного изменения инфляционных и курсовых ожиданий», — добавляет Сергей Новошицкий.

По прогнозу Дмитрия Замотаева, одни банки могут делать ставку на более короткие вклады сроком 3−6 месяцев, другие — стимулировать приток новых средств бонусными надбавками, а часть финучреждений будут пытаться удерживать клиентов благодаря удобной пролонгации, дистанционному оформлению и возможности полностью управлять депозитом в мобильном приложении.

«По факту, на рынке постепенно сформировалась конкуренция не только ставок, но и „депозитных условий“. И именно этот тренд может стать одним из самых заметных в начале октября: банк будет бороться уже не просто за факт размещения средств, а за то, чтобы клиент оставил их в системе на нужный срок и в дальнейшем пользовался депозитными продуктами», — констатирует он.

Как за последние две недели изменилась доходность депозитов в небольших банках

Юнекс банк увеличил доходность депозитов в гривне на 3 месяца на 0,2 п.п. — до 17,2% годовых.

Кредитвест Банк повысил ставки всей линейки вкладов в гривне. Заработки частных клиентов на депозитах в нацвалюте на 12 и 6 месяцев выросли на 1,5 п.п. — до 16,75% и 17% годовых соответственно. По депозитам на 9 и 3 месяца банк теперь платит больше на 1,25 п.п. — 16,75% и 17% годовых соответственно.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.09.2026−28.09.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.09.2026−28.09.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.09.2026−28.09.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь