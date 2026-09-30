Компенсация военного ущерба бизнесу: Кабмин расширил программу на Киев и область

Правительство расширило действующую программу компенсации военного ущерба бизнесу на Киев и Киевскую область. В список имущества добавили горючее, грузовики массой более 7,5 тонны, сельхозтехнику и бензовозы. В то же время из процедуры получения компенсации убрали несколько этапов, которые раньше могли затягивать подготовку документов на 3−4 месяца.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Предприятиям больше не нужно вносить данные в Реестр поврежденного/уничтоженного имущества и проходить осмотр комиссиями органов местного самоуправления. По данным Минэкономики, ранее эти процедуры могли затягивать сбор необходимых документов на 3−4 месяца.

Изменения касаются программы, предусмотренной постановлением № 1541. Ее условия расширили постановлением № 1157. В то же время, предельный размер компенсации остался без изменений — до 30 млн грн. По данным РБК-Украина, очереди на рассмотрение заявок уже достигают 270 пакетов.

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Компенсация страховых премий

Отдельно правительство изменило второй компонент программы, предусматривающий компенсацию страховых премий. Лимит такой компенсации увеличили с 3 до 5 млн грн на один договор.

Требования к типу имущества в данном компоненте фактически были сняты. Теперь можно страховать товарные запасы и грузы, если это согласует страховщик.

Механизм компенсации страховых премий также был распространен на арендованное имущество. Единоразовый взнос составляет 0,5% от суммы предполагаемого ущерба, но не может превышать 150 тыс. грн.

Отдельная программа на 58,7 млрд грн

Расширение действующей программы происходит на фоне подготовки правительством отдельной более масштабной программы страхования бизнеса от военных рисков. В проекте госбюджета на 2027 год на нее предусмотрено 58,7 млрд. грн.

Ее планируют запустить с января 2027 года. В то же время, по данным источника, для этого нужно найти источники финансирования и принять необходимые решения. Основным источником средств правительство рассматривает повышение НДС с 20% до 21%, однако соответствующего законопроекта пока нет.

По предложенной модели First-loss государство и доноры должны покрывать первый слой убытков, а компенсация для одной компании может достигать 10 млн долларов.