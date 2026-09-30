Как погасить кредит CreditKasa: онлайн, через терминал или в кассе банка

Своевременная оплата кредита помогает избежать просрочки и дополнительной финансовой нагрузки. В CreditKasa погасить ссуду можно несколькими способами: онлайн банковской картой, в личном кабинете, через платежный терминал или по реквизитам через банк.

В компании рассказывают, как выбрать удобный способ оплаты кредита, на что обратить внимание перед платежом и обязательно проверить после его проведения.

Оплата кредита онлайн на сайте CreditKasa

Один из самых простых способов — погасить кредит банковской картой непосредственно на сайте CreditKasa. Для этого даже не обязательно входить в личный кабинет.

Требуется:

перейти в раздел «Погасить»;

указать номер кредитного договора;

ввести сумму платежа;

указать реквизиты банковской карты;

подтвердить оплату.

После платежа клиент получает SMS с подтверждением и информацией о внесенной сумме. По информации, указанной на странице оплаты CreditKasa, комиссия за такой платеж не взимается.

Перед подтверждением сделки следует еще раз проверить номер договора и сумму платежа. Особо внимательными следует быть, если вы платите кредит не за себя, а за другого человека.

Оплата в личном кабинете

Еще один удобный вариант — совершить платеж через личный кабинет CreditKasa.

Его преимущество в том, что клиент сразу видит информацию по своему действующему кредиту и актуальную сумму к оплате. Не следует отдельно вводить номер договора или искать банковские реквизиты.

Для входа в личный кабинет необходимо указать номер телефона и подтвердить авторизацию с помощью SMS-кода. Перед оплатой проверьте, какой именно платеж вы желаете осуществить: очередной, частичный или полное досрочное погашение кредита. Сумма будет зависеть от выбранного варианта.

Такой способ особенно удобен, если вы хотите не только совершить платеж, но и сразу проверить актуальную информацию о кредите.

Погашение через платежные терминалы

Если удобнее внести деньги через терминал, погасить кредит CreditKasa можно с помощью:

терминалов ПриватБанка;

EasyPay;

City24.

В меню терминала нужно найти CreditKasa среди банковских или финансовых услуг, указать номер кредитного договора и сумму платежа. Перед подтверждением сделки обратите внимание на комиссию платежного сервиса. Ее размер зависит от конкретного оператора и суммы платежа.

После внесения средств обязательно заберите и сохраните чек, по меньшей мере, до тех пор, пока платеж не будет отображен по вашему кредиту.

Оплата по реквизитам через кассу банка

Погасить кредит CreditKasa можно и традиционным способом осуществить банковский перевод в кассе любого банка Украины.

Для этого понадобятся:

номер кредитного контракта;

актуальные реквизиты ООО «Укр Кредит Финанс»;

сумма, которую необходимо уплатить.

Актуальные реквизиты для погашения следует брать только с официального сайта CreditKasa.

При оформлении платежа тщательно проверяйте введенные данные и информацию в назначении платежа. После перечисления обязательно сохраните банковскую квитанцию.

Важно также учитывать срок зачисления. Платеж по банковским реквизитам может засчитываться до трех банковских дней, поэтому этот способ лучше не оставлять на последний день перед запланированной датой платежа.

Можно ли погасить кредит досрочно

Да. Кредит CreditKasa можно погасить досрочно в хоть какой день. Но перед переводом средств важно проверить актуальную сумму полного погашения, поскольку она зависит от фактического периода использования кредитных средств.

Поэтому не стоит самостоятельно рассчитывать приблизительную сумму и переводить ее наугад. Актуальную сумму можно просмотреть в личном кабинете или уточнить у службы поддержки CreditKasa.

Это поможет избежать ситуации, когда для полного закрытия кредита не хватает маленькой суммы.

Что проверить после оплаты кредита

Независимо от того, какой способ оплаты вы выбрали, после проведения платежа следует убедиться в том, что средства были успешно зачислены.

Для этого:

сохраните чек или электронную квитанцию;

дождитесь подтверждения платежа;

проверьте информацию в личном кабинете и Email, которые указывали при регистрации кабинета;

убедитесь, что денежные средства зачислены именно по нужному кредитному договору.

Не торопитесь удалять квитанцию сразу после оплаты. Она является подтверждением проведенной операции и может потребоваться, если возникнут вопросы зачисления средств.

Если деньги с карты уже списались, но платеж не отображается, обратитесь в службу поддержки CreditKasa по номеру 0 800 20 02 21 и подготовьте квитанцию или другое подтверждение платежа.