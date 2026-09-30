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30 сентября 2026, 11:15 Читати українською

50 копеек 1992 могут стоить до 11 тыс. грн: какие монеты ищут коллекционеры

Среди украинских 50 копеек 1992 года есть редкие разновидности, которые могут стоить значительно дороже номинала. По данным каталога «Монеты-Ягодки», цена отдельных монет может доходить до 11 тысяч гривен.

Среди украинских 50 копеек 1992 года есть редкие разновидности, которые могут стоить значительно дороже номинала.
50 копеек 1992 года

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Как распознать редкие 50 копеек 1992 года

Одна из дорогих разновидностей — 50 копеек 3ВАг с гладким гуртом. В каталоге «Монеты-Ягодки» такие монеты оценивают в 4 000−11 000 грн.

Определить эту разновидность можно по нескольким признакам:

  • средний зуб трезубца — толстый;

  • размер изображения — 17,7 мм;

  • кисть № 1 имеет четыре ягоды, а пятая ягода сливается с венком;

  • гурт — гладкий.

По информации каталога, 50 копеек с гладкой группой принадлежат к одним из первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Для их изготовления использовали матрицы без рифлений, поэтому на гурте нет насечек.

Какие еще 50 копеек 1992 года могут стоить тысячи

Кроме 3ВАг, в каталоге приведены и другие разновидности 50 копеек 1992 года, стоимость которых может достигать нескольких тысяч гривен:

  • 2.1БАм — 9 000−11 000 грн;

  • 3(1)ВАг — 3 800−5 000 грн;

  • 4ААм, отчеканенный английскими штемпелями, — 2 500−6 000 грн;

  • 1АГс — 900−2 000 грн.

В то же время в каталоге представлены и разновидности 50 копеек 1992 года с гораздо более низкой стоимостью. Цена монеты зависит от ее конкретной разновидности и характеристик.

Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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