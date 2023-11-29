Небольшие банки пока не спешат резать доходность депозитов. Хотя часть экспертов прогнозировали такое развитие событий после очередного снижения ключевой ставки НБУ. Какие условия предлагают вкладчикам финансовые учреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Депозиты для физлиц: 6 мелких банков с самими высокими ставками гривневых вкладов
Оценивая итоги третьего квартала, глава Нацбанка Андрей Пышный сказал, что приток денег в банки был стабильным. По его словам, остатки на счетах в банках физлиц растут, так же, как и размещение их гривневых средств на сроки от трех месяцев. По данным ФГВФЛ, общая сумма средств на счетах физических лиц по состоянию на 1 ноября составила 1,14 трлн грн. С начала года их вклады приросли на 8,66%, или 91 млрд грн.
«Сработали дополнительные меры Нацбанка по поддержанию привлекательности гривневых сбережений: привязка возможностей банков покупать высокодоходные трехмесячные депозитные сертификаты НБУ к динамике гривневых срочных депозитов населения и повышенные требования к резервам по средствам до востребования», — пояснил глава НБУ.
Он также добавил, что объемы гривневых средств физлиц по итогам квартала выросли почти на 5%. И это при том, что средняя доходность за июль-сентябрь снизилась на 0,7 п.п. (до 14,5% годовых). Дальнейшая динамика депозитных ставок будет зависеть от решений НБУ по ключевой ставке, уровня инфляции и ситуации с ресурсами в конкретном банке. Также свою роль сыграют новые правила налогообложения банков (принятый недавно парламентом закон об обложении налогом так называемых сверхдоходов).
При ускорении инфляции до 8−10% в следующем году и учетной ставке НБУ в пределах 14−16%, полагает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас, ставки по депозитам существенно не изменятся, причем в течение всего 2024 года. А вот ретроспективный windfall tax может заставить банки, которые будут стремиться свою доходность сохранить, повысить ставки по кредитам и снизить — по депозитам.
Напомним, что закон о повышении ставки налога на прибыль банков был принят Верховной Радой 21 ноября и предусматривает уплату налога задним числом по результатам 2023 года по ставке 50%, а на 2024 год базовая ставка составит 25% от прибыли. По данным НБУ, только в октябре чистая прибыль банков составила 12,846 млрд грн, по итогам 10 мес. она достигла 122,701 млрд грн.
Как небольшие банки меняли ставки
В этот раз только четыре банка меняли уровень ставок в трех валютах.
РВС Банк на 0,35 п.п. снизил ставку по гривневым вкладам на 12 месяцев (до 16,15% годовых). Банк также отнял по 0,2 п.п. от доходности вкладов на 6 месяцев в долларе и евро (до 1,35% годовых каждый), при этом добавил по 0,05 п.п. к ставкам вкладов в СКВ на 3 месяца (до 0,5% годовых).
Юнекс Банк в этот раз ограничился снижением на 0,5 п.п. ставок на гривневые вклады на 3 месяца.
Банк Клиринговый Дом повысил доходность вкладов в гривне на 6 мес: на 0,35 п.п. — до 15,35% годовых. В долларе банк увеличил доходность всех вкладов, кроме годовых. Так, вклады на 3 мес подросли на 0,3 п.п., на 9 мес — на 0,8 п.п., на 6 мес — на 1 п.п. После этих изменений банк платит по этим вкладам 1,5%, 2,6% и 2,5% годовых соответственно.
Кристалбанк в этот раз повысил ставки в долларе по всем срочным вкладам. Банк добавил 0,4 п.п. к доходности вкладов на 3 мес, 0,65 п.п. — к вкладам на 12 мес и 0,8 п.п. достались вкладам на 6 мес. Ставки теперь составляют 2,55%, 3,3% и 3,1% соответственно.
Наиболее высокий уровень ставок по гривневым вкладам на 9 месяцев держит Агропросперис (17% годовых), на 6 месяцев — банки Пиреус и Кристалбанк (по 17% годовых). По ставкам на 3 месяца выбор более привлекательный:
Радабанк предлагает 19% годовых, Клиринговый Дом — 18% годовых, Кристалбанк — 17,5% годовых.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперис
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Глобус*
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|6,00%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|РВС Банк
|16,15%
|0,35%
|-
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|Коминвестбанк
|16,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|15,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|17,20%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|17,00%
|0,50%
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Пиреус
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|15,35%
|0,35%
|18,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.11.2023−27.11.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Радабанк — для 3 мес срок от 94 дней
— Банки-победители премии FinAwards 2023
Доллар США
Программа БОНУС к депозитам
Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:
Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, Пиреус Банк.
Выберите банк и получите бонус!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,30%
|0,65%
|-
|-
|3,10%
|0,80%
|2,55%
|0,40%
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,02%
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|0,10%
|-
|-
|1,35%
|0,20%
|0,50%
|0,05%
|0,15%
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|1,63%
|-
|2,60%
|0,80%
|2,50%
|1,00%
|1,50%
|0,30%
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.11.2023−27.11.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|0,10%
|-
|-
|1,35%
|0,20%
|0,50%
|0,05%
|0,15%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.11.2023−27.11.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Комментарии - 1