Депозиты для физлиц: 6 мелких банков с самими высокими ставками гривневых вкладов

Небольшие банки пока не спешат резать доходность депозитов. Хотя часть экспертов прогнозировали такое развитие событий после очередного снижения ключевой ставки НБУ. Какие условия предлагают вкладчикам финансовые учреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Оценивая итоги третьего квартала, глава Нацбанка Андрей Пышный сказал, что приток денег в банки был стабильным. По его словам, остатки на счетах в банках физлиц растут, так же, как и размещение их гривневых средств на сроки от трех месяцев. По данным ФГВФЛ, общая сумма средств на счетах физических лиц по состоянию на 1 ноября составила 1,14 трлн грн. С начала года их вклады приросли на 8,66%, или 91 млрд грн.

«Сработали дополнительные меры Нацбанка по поддержанию привлекательности гривневых сбережений: привязка возможностей банков покупать высокодоходные трехмесячные депозитные сертификаты НБУ к динамике гривневых срочных депозитов населения и повышенные требования к резервам по средствам до востребования», — пояснил глава НБУ.

Он также добавил, что объемы гривневых средств физлиц по итогам квартала выросли почти на 5%. И это при том, что средняя доходность за июль-сентябрь снизилась на 0,7 п.п. (до 14,5% годовых). Дальнейшая динамика депозитных ставок будет зависеть от решений НБУ по ключевой ставке, уровня инфляции и ситуации с ресурсами в конкретном банке. Также свою роль сыграют новые правила налогообложения банков (принятый недавно парламентом закон об обложении налогом так называемых сверхдоходов).

При ускорении инфляции до 8−10% в следующем году и учетной ставке НБУ в пределах 14−16%, полагает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас, ставки по депозитам существенно не изменятся, причем в течение всего 2024 года. А вот ретроспективный windfall tax может заставить банки, которые будут стремиться свою доходность сохранить, повысить ставки по кредитам и снизить — по депозитам.

Напомним, что закон о повышении ставки налога на прибыль банков был принят Верховной Радой 21 ноября и предусматривает уплату налога задним числом по результатам 2023 года по ставке 50%, а на 2024 год базовая ставка составит 25% от прибыли. По данным НБУ, только в октябре чистая прибыль банков составила 12,846 млрд грн, по итогам 10 мес. она достигла 122,701 млрд грн.

Как небольшие банки меняли ставки

В этот раз только четыре банка меняли уровень ставок в трех валютах.

РВС Банк на 0,35 п.п. снизил ставку по гривневым вкладам на 12 месяцев (до 16,15% годовых). Банк также отнял по 0,2 п.п. от доходности вкладов на 6 месяцев в долларе и евро (до 1,35% годовых каждый), при этом добавил по 0,05 п.п. к ставкам вкладов в СКВ на 3 месяца (до 0,5% годовых).

Юнекс Банк в этот раз ограничился снижением на 0,5 п.п. ставок на гривневые вклады на 3 месяца.

Банк Клиринговый Дом повысил доходность вкладов в гривне на 6 мес: на 0,35 п.п. — до 15,35% годовых. В долларе банк увеличил доходность всех вкладов, кроме годовых. Так, вклады на 3 мес подросли на 0,3 п.п., на 9 мес — на 0,8 п.п., на 6 мес — на 1 п.п. После этих изменений банк платит по этим вкладам 1,5%, 2,6% и 2,5% годовых соответственно.

Кристалбанк в этот раз повысил ставки в долларе по всем срочным вкладам. Банк добавил 0,4 п.п. к доходности вкладов на 3 мес, 0,65 п.п. — к вкладам на 12 мес и 0,8 п.п. достались вкладам на 6 мес. Ставки теперь составляют 2,55%, 3,3% и 3,1% соответственно.

Наиболее высокий уровень ставок по гривневым вкладам на 9 месяцев держит Агропросперис (17% годовых), на 6 месяцев — банки Пиреус и Кристалбанк (по 17% годовых). По ставкам на 3 месяца выбор более привлекательный:

Радабанк предлагает 19% годовых, Клиринговый Дом — 18% годовых, Кристалбанк — 17,5% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.11.2023−27.11.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Радабанк — для 3 мес срок от 94 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.11.2023−27.11.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.11.2023−27.11.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.