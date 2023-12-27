Уже месяц на депозитном рынке практически без изменений: доходность вкладов в гривне решаются снизить единицы. Более подробно о всех актуальных депозитных предложениях для частных клиентов от банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
Где искать лучшие депозитные предложения среди мелких банков
Асвио банк снизил доходность по гривневым вкладам на 1 год сразу на 4,5 п.п. — до 11% годовых. Ставка по вкладам на полгода «похудела» на 3,3 п.п. — до 13,2% годовых. Банк также уменьшил доходность по 3-месячным депозитам. Однако, снижение было минимальным, так что банку удалось удержать одну из самых высоких ставок на рынке по таким срочным вкладам — 17% годовых.
Остальные банки, которые в этот раз корректировали ставки, остались в пределах стандартных изменений, которые часто фигурируют в обзорах «Минфина».
РВС Банк уменьшил доходность по гривневым полугодовым вкладам на 1,5 п.п., на 1,15 п.п. снизил ставки на год, и 0,5 п.п. отнял от ставок по вкладам на 3 месяца. Теперь банк платит по вкладам на год 15% годовых, по остальным — 14% годовых.
Кроме того, банк пересмотрел доходность депозитов в долларе и евро: ставки вкладов на полгода снижены на 0,05 п.п., на 0,2 п.п. повышена доходность вкладов на 3 месяца. Ставки в обеих валютах банк предлагает идентичные. После изменений банк платит 1,3% годовых по вкладам на 6 месяцев и 0,7% годовых — по вкладам на 3 месяца.
Банк Глобус снизил ставки по всем срочным вкладам в гривне на 1 п.п., за исключением вклада на 12 месяцев, который «похудел» на 0,5 п.п. По этим вкладам банк сейчас платит больше всего — 16,5% годовых. Самая маленькая ставка в линейке — по вкладам на 3 месяца (14,5% годовых).
Единственным банком, который в этот раз, напротив, повышал ставки, стал Полтава-банк. Банк добавил по 0,5 п.п. к доходности гривневых вкладов на 6, 9 и 12 месяцев. По вкладам на год банк платит теперь 16,5% годовых, по двум остальным — 16% годовых.
Самую высокую ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев предлагает Кристалбанк (16,75% годовых). Еще три банка — Агропросперис, Банк инвестиций и сбережений и Украинский капитал — тоже удерживают по этим срокам довольно привлекательные ставки (16,5% годовых).
По гривневым вкладам на 6 месяцев в лидерах среди мелких банков в этот раз — Пиреус и Кристалбанк, у которых можно получить 17% годовых. Чуть меньше по таким вкладам предлагают Банк инвестиций и сбережений и Украинский капитал (16,5% годовых).
Самые высокие ставки большинство банков продолжают держать на сроки 3 месяца. Самый высокий уровень доходности по таким гривневым вкладам предлагает Радабанк (18,75% годовых), банки Клиринговый Дом и Юнекс (18% годовых).
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперис
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|6,00%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|Полтава-Банк
|16,50%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|0,01%
|-
|Глобус*
|16,50%
|0,50%
|15,50%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|14,50%
|1,00%
|-
|-
|Коминвестбанк
|16,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|РВС Банк
|15,00%
|1,15%
|-
|-
|14,00%
|1,50%
|14,00%
|0,50%
|6,00%
|-
|Пиреус
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|18,75%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Асвио банк
|11,00%
|4,50%
|-
|-
|13,20%
|3,30%
|17,00%
|0,20%
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|15,40%
|-
|15,35%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.12.2023−25.12.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,30%
|-
|-
|-
|3,10%
|-
|2,55%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,02%
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,00%
|0,25%
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,30%
|0,05%
|0,70%
|0,20%
|0,15%
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.12.2023−25.12.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,30%
|0,05%
|0,70%
|0,20%
|0,15%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.12.2023−25.12.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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