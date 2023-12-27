Где искать лучшие депозитные предложения среди мелких банков

Уже месяц на депозитном рынке практически без изменений: доходность вкладов в гривне решаются снизить единицы. Более подробно о всех актуальных депозитных предложениях для частных клиентов от банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Асвио банк снизил доходность по гривневым вкладам на 1 год сразу на 4,5 п.п. — до 11% годовых. Ставка по вкладам на полгода «похудела» на 3,3 п.п. — до 13,2% годовых. Банк также уменьшил доходность по 3-месячным депозитам. Однако, снижение было минимальным, так что банку удалось удержать одну из самых высоких ставок на рынке по таким срочным вкладам — 17% годовых.

Остальные банки, которые в этот раз корректировали ставки, остались в пределах стандартных изменений, которые часто фигурируют в обзорах «Минфина».

РВС Банк уменьшил доходность по гривневым полугодовым вкладам на 1,5 п.п., на 1,15 п.п. снизил ставки на год, и 0,5 п.п. отнял от ставок по вкладам на 3 месяца. Теперь банк платит по вкладам на год 15% годовых, по остальным — 14% годовых.

Кроме того, банк пересмотрел доходность депозитов в долларе и евро: ставки вкладов на полгода снижены на 0,05 п.п., на 0,2 п.п. повышена доходность вкладов на 3 месяца. Ставки в обеих валютах банк предлагает идентичные. После изменений банк платит 1,3% годовых по вкладам на 6 месяцев и 0,7% годовых — по вкладам на 3 месяца.

Банк Глобус снизил ставки по всем срочным вкладам в гривне на 1 п.п., за исключением вклада на 12 месяцев, который «похудел» на 0,5 п.п. По этим вкладам банк сейчас платит больше всего — 16,5% годовых. Самая маленькая ставка в линейке — по вкладам на 3 месяца (14,5% годовых).

Единственным банком, который в этот раз, напротив, повышал ставки, стал Полтава-банк. Банк добавил по 0,5 п.п. к доходности гривневых вкладов на 6, 9 и 12 месяцев. По вкладам на год банк платит теперь 16,5% годовых, по двум остальным — 16% годовых.

Самую высокую ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев предлагает Кристалбанк (16,75% годовых). Еще три банка — Агропросперис, Банк инвестиций и сбережений и Украинский капитал — тоже удерживают по этим срокам довольно привлекательные ставки (16,5% годовых).

По гривневым вкладам на 6 месяцев в лидерах среди мелких банков в этот раз — Пиреус и Кристалбанк, у которых можно получить 17% годовых. Чуть меньше по таким вкладам предлагают Банк инвестиций и сбережений и Украинский капитал (16,5% годовых).

Самые высокие ставки большинство банков продолжают держать на сроки 3 месяца. Самый высокий уровень доходности по таким гривневым вкладам предлагает Радабанк (18,75% годовых), банки Клиринговый Дом и Юнекс (18% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.12.2023−25.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.12.2023−25.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.12.2023−25.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.