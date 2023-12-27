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27 декабря 2023, 15:20 Читати українською

Где искать лучшие депозитные предложения среди мелких банков

Уже месяц на депозитном рынке практически без изменений: доходность вкладов в гривне решаются снизить единицы. Более подробно о всех актуальных депозитных предложениях для частных клиентов от банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

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Асвио банк снизил доходность по гривневым вкладам на 1 год сразу на 4,5 п.п. — до 11% годовых. Ставка по вкладам на полгода «похудела» на 3,3 п.п. — до 13,2% годовых. Банк также уменьшил доходность по 3-месячным депозитам. Однако, снижение было минимальным, так что банку удалось удержать одну из самых высоких ставок на рынке по таким срочным вкладам — 17% годовых.

Остальные банки, которые в этот раз корректировали ставки, остались в пределах стандартных изменений, которые часто фигурируют в обзорах «Минфина».

РВС Банк уменьшил доходность по гривневым полугодовым вкладам на 1,5 п.п., на 1,15 п.п. снизил ставки на год, и 0,5 п.п. отнял от ставок по вкладам на 3 месяца. Теперь банк платит по вкладам на год 15% годовых, по остальным — 14% годовых.

Кроме того, банк пересмотрел доходность депозитов в долларе и евро: ставки вкладов на полгода снижены на 0,05 п.п., на 0,2 п.п. повышена доходность вкладов на 3 месяца. Ставки в обеих валютах банк предлагает идентичные. После изменений банк платит 1,3% годовых по вкладам на 6 месяцев и 0,7% годовых — по вкладам на 3 месяца.

Банк Глобус снизил ставки по всем срочным вкладам в гривне на 1 п.п., за исключением вклада на 12 месяцев, который «похудел» на 0,5 п.п. По этим вкладам банк сейчас платит больше всего — 16,5% годовых. Самая маленькая ставка в линейке — по вкладам на 3 месяца (14,5% годовых).

Единственным банком, который в этот раз, напротив, повышал ставки, стал Полтава-банк. Банк добавил по 0,5 п.п. к доходности гривневых вкладов на 6, 9 и 12 месяцев. По вкладам на год банк платит теперь 16,5% годовых, по двум остальным — 16% годовых.

Самую высокую ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев предлагает Кристалбанк (16,75% годовых). Еще три банка — Агропросперис, Банк инвестиций и сбережений и Украинский капитал — тоже удерживают по этим срокам довольно привлекательные ставки (16,5% годовых).

По гривневым вкладам на 6 месяцев в лидерах среди мелких банков в этот раз — Пиреус и Кристалбанк, у которых можно получить 17% годовых. Чуть меньше по таким вкладам предлагают Банк инвестиций и сбережений и Украинский капитал (16,5% годовых).

Самые высокие ставки большинство банков продолжают держать на сроки 3 месяца. Самый высокий уровень доходности по таким гривневым вкладам предлагает Радабанк (18,75% годовых), банки Клиринговый Дом и Юнекс (18% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 16,75% - 16,50% - 16,25% - 16,00% - - -
Кристалбанк* 16,75% - 16,75% - 17,00% - 17,50% - 6,00% -
Банк инвестиций и сбережений
 16,50% - 16,50% - 16,50% - 17,00% - - -
Украинский капитал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% -
Полтава-Банк 16,50% 0,50% 16,00% 0,50% 16,00% 0,50% - - 0,01% -
Глобус* 16,50% 0,50% 15,50% 1,00% 15,00% 1,00% 14,50% 1,00% - -
Коминвестбанк 16,15% - - - - - - - - -
Поликомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,75% - 18,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
РВС Банк 15,00% 1,15% - - 14,00% 1,50% 14,00% 0,50% 6,00% -
Пиреус 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Радабанк * 14,50% - 14,50% - 16,50% - 18,75% - - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Асвио банк 11,00% 4,50% - - 13,20% 3,30% 17,00% 0,20% - -
Индустриалбанк - - 14,75% - 15,00% - 11,25% - - -
Клиринговый Дом - - 15,40% - 15,35% - 18,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.12.2023−25.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,30% - - - 3,10% - 2,55% - 0,05% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Украинский капитал*
 2,75% - 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,02% -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Асвио банк 2,00% 0,25% - - 1,00% - 0,50% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,30% 0,05% 0,70% 0,20% 0,15% -
Коминвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Агропросперис 1,75% - 1,75% - 1,50% - 0,30% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,50% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.12.2023−25.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 2,00% - - - 1,30% 0,05% 0,70% 0,20% 0,15% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Коминвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,40% - 0,80% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк * 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.12.2023−25.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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