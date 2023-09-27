Сезон снижения учетной ставки НБУ в разгаре: кто из крупных банков увеличивает доходность вкладов

После снижения учетной ставки НБУ крупные банки пока не спешат снижать проценты по депозитам, но и повышений не так уж много. Что говорят банкиры о будущем гривневых и валютных депозитов, и сколько платят сейчас по вкладам частных клиентов финучреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Что по поводу снижения ставок говорит НБУ

Регулятор объясняет, что начал сезон снижения ключевой ставки из-за положительных тенденций в экономике. Дополнительным стимулом для пересмотра ключевой ставки для регулятора является желание оживить кредитование. Высокая учетная ставка в период войны — далеко не единственная причина заоблачной стоимости займов. Но ее тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Понятно, что снижение ключевой ставки спровоцирует уменьшение доходности депозитов. Но в НБУ говорят, что, несмотря на постепенное снижение ставок по срочным вкладам, они все равно превышают как текущий, так и ожидаемый уровень инфляции. В Нацбанке напоминают, что годовая инфляция в августе снизилась до 8,6%. Ожидается, что она будет оставаться умеренной и будет иметь тенденцию к замедлению и в последующие годы.

Средняя ставка по срочным гривневым депозитам в настоящее время составляет около 14−15% годовых. «Чистый» доход после налогообложения — около 11−12% годовых.

Как банки будут бороться за клиентов

В прошлый раз «Минфин» привел часть комментариев представителей финучреждений с малыми и крупными депозитными портфелями. Большинство из них подтвердили, что их финучреждения будут снижать ставки по депозитам, но заверили, что будут делать это взвешенно и постепенно.

Большинство опрошенных тогда «Минфином» банкиров собираются конкурировать за клиента традиционно — уровнем доходности вкладов, проводить акции и предлагать улучшенные условия для клиентов. Лишь несколько указали на улучшение, собственно, банковских сервисов, что скажется на комфорте использования счета для клиентов.

Сергей Анников, руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг

Райффайзен Банка, говорит, что банк уделяет основное внимание улучшению клиентского опыта. По словам Марьяна Хомина, начальника департамента маркетинга UKRSIBBANK BNP Paribas Group, для удобства клиентов банк развивает сервис дистанционного открытия депозитов и планирует и дальше поддерживать постоянную коммуникацию с клиентами.

Заместитель главы правления банка «Пивденный» Максим Цымбал рассказывает, что прирост депозитного портфеля банка с начала года составил более 65%, при этом около 90% прироста было обеспечено за счет клиентов сегмента «премиум».

«Банк планирует и в дальнейшем фокусироваться на этом сегменте для привлечения новых вкладчиков, предлагая одни из лучших на рынке условия размещения депозитов от 2 млн грн», — добавляет банкир.

Креди Агриколь, по словам директора по маркетингу и продуктам банка Дмитрия Коваленко, и дальше будет «предлагать клиентам привлекательные условия размещения срочных вкладов в сочетании с надежностью Креди Агриколь».

Все из опрошенных банкиров говорят о дальнейшем снижении ставок. В частности, с 5 октября, по словам Максима Цымбала, банк «Пивденный» снижает ставки по гривневым депозитам на 1 п.п. на сроки 1, 3, 6 месяцев, и на 0,5 п.п. — на 13 месяцев.

В Укрсиббанке ставки пока держат без изменений. «Пока не планируем существенно уменьшать ставки. Будем анализировать предложения на рынке и дальнейшие действия конкурентов», — говорит Марьян Хомин.

Не спешат со снижением и в Креди Агриколь. «Пока не рассматриваем шаги по изменению процентных ставок по гривневым вкладам. В то же время, осенью планируем увеличить количество доступных продуктов для оформления в мобильном приложении CA+ и предложим клиентам привлекательные условия», — обещает Дмитрий Коваленко.

Что касается уровня ставок на конец года — банкиры дают разные прогнозы. «При отсутствии существенных изменений текущего операционного дизайна, что сейчас активно стимулирует поддержание стоимости срочных депозитов, до конца года снижения депозитных ставок ожидаются в пределах 1−2%. При более существенных изменениях текущего операционного дизайна, ставки по депозитам до конца года могут снизиться в пределах 3% от текущего уровня» — говорит, в частности, Максим Цымбал.

Приблизительно о таком уровне снижения говорит и Дмитрий Коваленко. «До конца года ожидаем, что рынок начнет снижать свои предложения по процентным ставкам на 1−2%, особенно банки, которые сейчас предлагают доходность по депозитам 15−18% годовых», — добавляет он.

Что банки говорят о валютных депозитах

Абсолютное большинство опрошенных редакцией банков говорят, что до конца года на существенное повышение доходности вкладов в СКВ не стоит рассчитывать.

«Сегодня ставки по валютным вкладам составляют менее 1% годовых. Предпосылок для их пересмотра нет, предполагаем, что до конца года они будут оставаться на этом же уровне», — объяснили «Минфину» в Укргазбанке.

Банкиры говорят, что сдерживающим фактором повышения ставок по валютным депозитам является необходимость формирования под них больших резервов.

«Важно понимать, что спрос на валютные ресурсы со стороны обычных заемщиков внутри страны достаточно ограниченный. Непрямого влияния на возможное увеличение ставок по вкладам в СКВ добавляет фактическое установление учетной ставки ФРС на максимальных за последние 2 года уровнях. В частности, благодаря этому вкладчики еще массово не сталкиваются с отрицательными процентными ставками по СКВ, когда клиент платит банку за хранение своих средств. Но все же действия НБУ относительно норм резервирования в СКВ более убедительные в политике ценообразования», — объясняет член правления Агропросперис Банка Сергей Козлов.

Также банкиры говорят, что не заинтересованы в привлечении валютных депозитов из-за ограниченности инструментов инвестирования привлеченных средств.

«Следовательно, рассчитывать на рост ставок в этом сегменте не стоит. Сейчас максимальные уровни доходности на рынке по вкладам в долларах США составляют около 2−3% годовых. Потолок обуславливается доходностью валютных ОВГЗ, который не превышает 4−5% годовых», — объясняет директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка Сергей Савка.

Член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко добавляет, что «при отсутствии в Украине валютного кредитования имеющегося портфеля валютных ресурсов вполне достаточно».

«В течение последнего года наибольший интерес к валютным вкладам проявляют клиенты, желающие приобрести иностранную валюту в рамках определенных НБУ лимитов. Для этих клиентов банк предоставляет удобный сервис по приобретению валюты по курсу, который более выгодный, чем обычная покупка наличной валюты, как в отделениях, так и в дистанционных каналах обслуживания», — говорит Дмитрий Мусиенко.

Член правления Укрэксимбанка Михаил Медко говорит, что банк нуждается как в валютных ресурсах, так и в возможности их размещать в активные операции, которые, в свою очередь, нуждаются в клиентах-экспортерах банка. Уровень ставок в СКВ позволяет ему это делать.

«Помимо классических срочных вкладов в валюте, банк предлагает своим клиентам одни из самых выгодных на рынке условия покупки валюты для размещения на конвертационном депозите, который можно удобно разместить через мобильное приложение. В ближайшие месяцы мы не планируем менять нашу политику по вкладам в СКВ», — добавляет он.

Более выгодные условия размещения валюты вкладчикам следует искать среди банков, которые нуждаются в валютном ресурсе, — такие финучреждения даже рассматривают возможность повышения доходности вкладов в СКВ.

«Мы рассматриваем возможность даже несколько повысить ставки по части валютных депозитов для клиентов с большими новыми чеками. Плюс достаточно неплохо идет оформление депозита с конвертацией валюты», — говорит директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш.

Как банки меняли ставки

Самое большое снижение в этот раз провел Украгазбанк, который уменьшил проценты по гривневым вкладам на 3 месяца сразу на 9,5 п.п. — до 7% годовых. В то же время, банк повысил ставки по вкладам на 6 месяцев — на 0,25 п.п. Сейчас больше всего банк платит именно по вкладам на 6 месяцев — 16,25% годовых.

Смысл банк снизил проценты по вкладам на 6 месяцев на 2 п.п., ставки по другим вкладам в гривне остались без изменений. Самую высокую доходность банк предлагает по годовым вкладам — 14,5% годовых, самую маленькую — на 3 месяца — 13% годовых.

МТБ Банк снизил проценты по всем гривневым депозитам. На 3-месячные вклады — на 1,2 п.п., на другие срочные вклады — на 1 п.п. Больше всего банк платит сейчас по вкладам на 3 и 6 месяцев — 15,3% годовых, меньше всего — на 12 месяцев — 14,5% годовых.

ОТП Банк повысил ставки на гривневые вклады сроком на 3 месяца на 1,5 п.п. и платит по ним сейчас 13,5% годовых больше, чем по депозитам в нацвалюте на другие сроки. Самыми низкими в банке остаются ставки на 9 и 12 месяцев — 6,5% годовых.

Укрсиббанк повысил доходность вкладов в гривне на 6 месяцев на 1 п.п., сейчас это самая высокая доходность среди двух гривневых предложений банка — он платит по этим вкладам 11,5% годовых.

В этот раз единственным банком, кто не менял депозитные ставки в гривне, но снижал доходность вкладов в долларе и евро, стал Идея Банк. В обоих случаях банк снизил доходность вкладов на 3 месяца: в долларе на 0,4 п.п., в евро — на 0,3 п.п. Доходность этих срочных вкладов после смен составляет 0,1% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.09.2023−25.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.09.2023−25.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.09.2023−25.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.