Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
26 ноября 2025, 15:25 Читати українською

Объем денег физлиц в банках установил очередной рекорд: кому реально принадлежат депозиты

Большинство небольших банков продолжают сохранять неизменными свои депозитные предложения для частных клиентов. За последние две недели переписали доходность отдельных вкладов всего три финучреждения с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Сколько сейчас можно заработать, разместив деньги на депозит в небольшом банке, и в какой валюте украинцы более охотно открывают вклады, расскажем в свежем обзоре «Минфина».

18 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Агропросперис 17,00% 0,75% 16,00% - 15,75% - 15,50% - - - Асвио банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - - Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% - Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% - Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% - Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - - Кредитвест Банк 16,25% - 16,5% - 17,00% - 17,20% 0,45% - - Международный Инвестиционный Банк 16,20% 0,05% 16,20% 0,05% 15,35% - 15,00% 0,25% 0,25% - Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% - Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - - Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - - Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -

Как изменились предложения небольших банков за 2 недели

Банки неохотно переписывают депозитные ставки и за последние две недели изменения произошли только в этих банках:

Агропросперис добавил к доходности депозитов в гривне на 12 месяцев 0,75 п.п. Теперь частные клиенты зарабатывают на таких вкладах в этом банке 17% годовых.

Кредитвест Банк увеличил на 0,45 п.п. ставку по депозитам в гривне на 3 месяца и теперь платит по ним 17,2% годовых.

Международный инвестиционный Банк откорректировал ставки всей линейки вкладов в гривне (кроме 6-месячных): ставки вкладов на 12 и 9 месяцев банк срезал на 0,05 п.п. — до 16,2% годовых. При этом доходность депозитов на 3 месяца выросла на 0,25 п.п. — до 15% годовых.

Банк также пересмотрел свои предложения по размещению средств на депозиты в долларе. Ставки на вклады в этой валюте на 12 и 9 месяцев увеличены на 0,4 п.п. — до 1,9% годовых.

Кто наращивает вклады

Частные вкладчики продолжают накапливать деньги в банках. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 ноября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках достигла 1 534,8 млрд грн. За октябрь эта сумма увеличилась на 19,4 млрд грн.

По-прежнему в валютной структуре накоплений преобладает гривна.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 ноября 2025:

  • вклады в национальной валюте — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за октябрь 2025 года);
  • вклады в иностранной валюте — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за октябрь 2025 года).

Наиболее активно деньги на своих счетах накапливают самые богатые держатели депозитов — с размером вклада от 600 тыс. грн и более. За октябрь их доля в общем количестве частных клиентов банков осталась неизменной — 0,6%. Но на эту мизерную долю приходится уже 51,02% всех банковских вкладов, тогда как на 1 октября она составляла 50,81%. Также несущественно приросла доля вкладов в диапазоне от 400 тыс. грн до 600 тыс. грн. Доля таких вкладчиков от общего количества держателей депозитов также осталась неизменной — 0,38%.

При этом доли вкладов с самыми маленькими размещенными на них суммами (от 10 грн до 200 тыс. грн) сократились, хотя также несущественно — с 27,64% на 1 октября до 27,54% на 1 ноября. Доля таких держателей депозитов в общем количестве вкладчиков также упала — с 56,93% до 56,89%.

Почему снижается доля валютных депозитов

В целом с начала войны средства клиентов банков выросли с 1,5 трлн грн до почти 2,941 трлн грн. Об этом говорится в свежем Рейтинге надежности банковских депозитов, по результатам 9 месяцев 2025 года, от Standard Rating.

Там также подсчитали, что доля валютных депозитов в украинских банках постепенно снизилась: с 35,98% до 32,19%.

«Одна из причин снижения доли средств в иностранной валюте в украинских банках — низкие ставки по депозитам в иностранной валюте. Низкая доля валютных депозитов в украинских банках наблюдалась на фоне значительных объемов накоплений наличной валюты на руках населения Украины», — говорится в исследовании.

Впрочем, как отмечают его авторы, главной проблемой банковской системы оставалась достаточно высокая доля средств до востребования в общей ресурсной базе банков. За время войны такая доля увеличилась с 68,3 до 70,71%.

Топ-10 рейтинга надежности банковских депозитов, по итогам 9 месяцев 2025 года, от Standard Rating выглядит так:

  1. АО «Креди Агриколь Банк»
  2. АО КБ «Приватбанк»
  3. АО «Райффайзен Банк»
  4. АО «Правэкс Банк»
  5. АО «Кредобанк»
  6. АО «Банк Кредит Днепр»
  7. АО «АБ «Радобанк»
  8. АБ «Укргазбанк»
  9. АО «Ощадбанк»
  10. АО «Укрсиббанк».

В то же время следует помнить, что на время действия военного положения по банковским вкладам физических лиц и ФОП (вместе с начисленными процентами, если это был депозит) действует 100% гарантия. Поэтому вкладчики могут смело выбирать банк с наиболее привлекательными условиями для размещения депозита. Как это сделать, «Минфин» уже писал здесь.​

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 17,00% 0,75% 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Асвио банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Кредитвест Банк 16,25% - 16,5% - 17,00% - 17,20% 0,45% - -
Международный Инвестиционный Банк
 16,20% 0,05% 16,20% 0,05% 15,35% - 15,00% 0,25% 0,25% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -
Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.11.2025−24.11.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,90% 0,40% 1,90% 0,40% 1,25% - 0,80% - 0,02% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -
Клиринговый Дом - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.11.2025−24.11.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,02% -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.11.2025−24.11.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
