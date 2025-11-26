Объем денег физлиц в банках установил очередной рекорд: кому реально принадлежат депозиты

Большинство небольших банков продолжают сохранять неизменными свои депозитные предложения для частных клиентов. За последние две недели переписали доходность отдельных вкладов всего три финучреждения с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Сколько сейчас можно заработать, разместив деньги на депозит в небольшом банке, и в какой валюте украинцы более охотно открывают вклады, расскажем в свежем обзоре «Минфина».
Как изменились предложения небольших банков за 2 недели
Банки неохотно переписывают депозитные ставки и за последние две недели изменения произошли только в этих банках:
Агропросперис добавил к доходности депозитов в гривне на 12 месяцев 0,75 п.п. Теперь частные клиенты зарабатывают на таких вкладах в этом банке 17% годовых.
Кредитвест Банк увеличил на 0,45 п.п. ставку по депозитам в гривне на 3 месяца и теперь платит по ним 17,2% годовых.
Международный инвестиционный Банк откорректировал ставки всей линейки вкладов в гривне (кроме 6-месячных): ставки вкладов на 12 и 9 месяцев банк срезал на 0,05 п.п. — до 16,2% годовых. При этом доходность депозитов на 3 месяца выросла на 0,25 п.п. — до 15% годовых.
Банк также пересмотрел свои предложения по размещению средств на депозиты в долларе. Ставки на вклады в этой валюте на 12 и 9 месяцев увеличены на 0,4 п.п. — до 1,9% годовых.
Кто наращивает вклады
Частные вкладчики продолжают накапливать деньги в банках. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 ноября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках достигла 1 534,8 млрд грн. За октябрь эта сумма увеличилась на 19,4 млрд грн.
По-прежнему в валютной структуре накоплений преобладает гривна.
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 ноября 2025:
- вклады в национальной валюте — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за октябрь 2025 года);
- вклады в иностранной валюте — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за октябрь 2025 года).
Наиболее активно деньги на своих счетах накапливают самые богатые держатели депозитов — с размером вклада от 600 тыс. грн и более. За октябрь их доля в общем количестве частных клиентов банков осталась неизменной — 0,6%. Но на эту мизерную долю приходится уже 51,02% всех банковских вкладов, тогда как на 1 октября она составляла 50,81%. Также несущественно приросла доля вкладов в диапазоне от 400 тыс. грн до 600 тыс. грн. Доля таких вкладчиков от общего количества держателей депозитов также осталась неизменной — 0,38%.
При этом доли вкладов с самыми маленькими размещенными на них суммами (от 10 грн до 200 тыс. грн) сократились, хотя также несущественно — с 27,64% на 1 октября до 27,54% на 1 ноября. Доля таких держателей депозитов в общем количестве вкладчиков также упала — с 56,93% до 56,89%.
Почему снижается доля валютных депозитов
В целом с начала войны средства клиентов банков выросли с 1,5 трлн грн до почти 2,941 трлн грн. Об этом говорится в свежем Рейтинге надежности банковских депозитов, по результатам 9 месяцев 2025 года, от Standard Rating.
Там также подсчитали, что доля валютных депозитов в украинских банках постепенно снизилась: с 35,98% до 32,19%.
«Одна из причин снижения доли средств в иностранной валюте в украинских банках — низкие ставки по депозитам в иностранной валюте. Низкая доля валютных депозитов в украинских банках наблюдалась на фоне значительных объемов накоплений наличной валюты на руках населения Украины», — говорится в исследовании.
Впрочем, как отмечают его авторы, главной проблемой банковской системы оставалась достаточно высокая доля средств до востребования в общей ресурсной базе банков. За время войны такая доля увеличилась с 68,3 до 70,71%.
Топ-10 рейтинга надежности банковских депозитов, по итогам 9 месяцев 2025 года, от Standard Rating выглядит так:
- АО «Креди Агриколь Банк»
- АО КБ «Приватбанк»
- АО «Райффайзен Банк»
- АО «Правэкс Банк»
- АО «Кредобанк»
- АО «Банк Кредит Днепр»
- АО «АБ «Радобанк»
- АБ «Укргазбанк»
- АО «Ощадбанк»
- АО «Укрсиббанк».
В то же время следует помнить, что на время действия военного положения по банковским вкладам физических лиц и ФОП (вместе с начисленными процентами, если это был депозит) действует 100% гарантия. Поэтому вкладчики могут смело выбирать банк с наиболее привлекательными условиями для размещения депозита. Как это сделать, «Минфин» уже писал здесь.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперис
|17,00%
|0,75%
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|16,90%
|-
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Бизбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|16,25%
|-
|16,5%
|-
|17,00%
|-
|17,20%
|0,45%
|-
|-
|16,20%
|0,05%
|16,20%
|0,05%
|15,35%
|-
|15,00%
|0,25%
|0,25%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.11.2025−24.11.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|1,90%
|0,40%
|1,90%
|0,40%
|1,25%
|-
|0,80%
|-
|0,02%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.11.2025−24.11.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,02%
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.11.2025−24.11.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
