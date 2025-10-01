Банки заморозили депозитные ставки: как заработать на вкладе больше

Банки продолжают паузу держать в пересмотре доходности вкладов. За последние семь рабочих дней (на 30 сентября) индексы вкладов по депозитам физлиц на все сроки как в гривне, так и в валюте остались без изменений. Но и в такой ситуации у держателей депозитов остается возможность увеличить заработки на них. «Минфин» спросил у банкиров, как это сделать.

За последние две недели только два банка с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн пересмотрели свои предложения для частных клиентов.

Бизбанк срезал ставку на вклады в гривне на 12 месяцев на 0,25 п.п. — до 16,45% годовых. Доходность депозитов в нацвалюте на 6 месяцев здесь похудела на 0,85 п.п. — до 16,35% годовых.

Клиринговый Дом снизил доходность депозитов в гривне на 3 месяца на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 16% годовых. Банк также порезал ставки депозитов в СКВ. На о,55 п.п. уменьшена доходность вкладов в долларе на 9 месяцев, и на 0,5 п.п. — на 6 месяцев. Теперь на вкладах в долларе на такие сроки здесь можно заработать 1,75% годовых. На 0,25 п.п. — до 1,1% годовых — банк снизил доходность депозитов в евровалюте на 6 месяцев, и на 0,1 п.п. — до 0,9% годовых — на депозиты в евро на 3 месяца.

Как зарабатывать на депозите больше: советы банкиров

По просьбе «Минфина» финансисты дали свои советы вкладчикам, как выбрать самые выгодные депозитные условия и зарабатывать больше, даже когда ставки не двигаются.

Напомним, что на период военного положения введено 100% возмещения по банковским вкладам. То есть, в случае признания банка неплатежеспособным, его вкладчики-физлица получат свои деньги в полном объеме. Поэтому вопрос о надежности банка сейчас даже стоит не так остро, как до войны. Самое простое дальше — промониторить депозитные предложения банков и открыть депозит там, где предлагают самые высокие ставки.

На самом же деле этот способ заработать на депозите больше не всегда срабатывает. Чтобы выбирать выгодные депозиты, финансисты советуют учитывать несколько ключевых правил:

Проверяем, выгодно ли открывать депозит там, где уже открыта карта для ежедневных расчетов. Как правило, люди открывают депозит в том банке, на карту которого получают доход или которым пользуются для ежедневных расчетов.

«Размещать депозит в банке, где вы получаете доход и осуществляете ежедневные расчеты, действительно удобно. Это позволяет избежать лишних переводов — средства сразу могут быть размещены на депозит без дополнительных действий. Управление финансами в одном мобильном приложении — это не только комфорт, но и экономия времени и средств на комиссиях. У вас есть быстрый доступ к счету, контроль за состоянием депозита и сбережения, которые работают без лишних усилий.

Кроме того, для постоянных клиентов часто действуют специальные предложения: повышенные ставки, бонусы или лояльные условия досрочного снятия", — объясняет преимущество такого подхода Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Sense Bank.

В пресс-службе Укргазбанка также отмечают ряд преимуществ в размещении средств на депозит в банке, в котором клиент обслуживается и получает доход: «Не нужно переводить средства в другой банк, не нужно предоставлять дополнительные документы по источникам происхождения средств, поскольку в этом банке клиент получает доход и уже идентифицирован и верифицирован банком». Однако, там уточняют, что не всегда ставки по депозиту в обслуживающем банке более выгодные, чем в других банках.

Поэтому финансисты советуют всегда просчитывать (учитывая ставки и все накладные расходы), что более выгодно — открыть депозит в том же банке, через который проходят все текущие расчеты, или отдать предпочтение другому.

Смотрим не на ставку, а на доходность. Самая большая ставка не всегда означает самый большой заработок.

«При выборе соответствующего инструмента сбережений следует обратить внимание на дополнительные комиссии и расходы, которые может понести клиент. Здесь важно сравнивать не относительные цифры (процентные ставки), а абсолютные — сумму чистого полученного дохода», — советует Максим Гончарук, руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, считает целесообразным при выборе вклада оценить ожидаемую доходность.

«Ставки всегда рассчитываются в годовом измерении. Поэтому, даже если предлагается ставка условно 17% годовых на вклад 6 месяцев, то реально она составит 8,5% на срок вклада. Кроме того, заслуживает внимания и уровень доходности после уплаты налогов (23% от прибыли). Если оперировать средними ставками, которые на конец сентября составляют от 13% до 14,5% годовых, то чистый доход, в зависимости от срока вклада, может составить в среднем 9,5−12% годовых», — уточняет он.

Также важно, как начисляются и выплачиваются проценты:

если проценты капитализируются (добавляются к сумме вклада), то даже при более низкой ставке владелец депозита в итоге может получить больший доход.

если проценты ежемесячно выплачиваются на карту, конечная доходность может быть меньше.

Выбираем депозит с пополнением или без, в зависимости от финансовых целей. Как объяснили «Минфину» в пресс-службе Укргазбанка, если человек планирует накапливать средства, то лучше оформлять депозит с возможностью пополнения. Если целью является исключительно сохранение уже имеющихся средств, условие пополнения вклада необязательное.

«Депозит с пополнением позволяет регулярно откладывать средства, фиксируя при этом процентную ставку, и постепенно увеличивать доход за счет дополнительных взносов.

Если цель клиента — накапливать постепенно и увеличивать свой доход, оптимальным выбором будет депозит с пополнением. Если же главное — разместить готовую сумму на надежных условиях и получить стабильную прибыль, тогда лучше выбрать депозит без возможности пополнения", — добавляет Ирина Стрепетова из Sense Bank.

Используем бонусы и следим за акциями, которые проводят банки. Банки часто стимулируют вкладчиков дополнительными бонусами. Это может быть +0,25−1% к ставке при выполнении определенных условий, таких как:

большие суммы депозитов;

оформление онлайн;

автоматическое продление вклада;

специальные условия для льготных категорий;

специальные условия для премиум-клиентов.

«К примеру, мы предлагаем клиентам повышенную ставку при размещении депозита через мобильное приложение Sense SuperApp, причем размер бонуса зависит от суммы вклада. Кроме того, постоянным клиентам доступны дополнительные преимущества, позволяющие увеличить доход при повторном размещении средств или пролонгации депозита», — рассказывает Ирина Стрепетова из Sense Bank.

По словам Дмитрия Замотаева из Глобус Банка, во время акций банки готовы предложить новым клиентам «приветственный бонус» к базовым ставкам, который обычно составляет 0,5−1 п.п.

«Однако, чтобы не было чрезмерных надежд, стоит обратить внимание на размер базовых ставок в соотношении к его сроку (сейчас средние ставки по гривневым вкладам составляют 13−14,5% годовых, при этом самая высокая доходность наблюдается на вклады сроком 6−9 мес. и 1 год; средние ставки — это неплохой ориентир для клиента)», — советует он.

Максим Гончарук из ОТП Банка также напоминает, что предлагаемые на рынке акции и бонусы имеют временный эффект. Они, хотя и могут дать клиенту дополнительный профит, но «здесь нужно учитывать не только дополнительные бонусы, которые можно получить, но и возможные потенциальные затраты, связанные с обслуживанием счета/переводом средств и комиссиями по другим продуктам».

Диверсифицируем сбережения. Все без исключения финансисты, с которыми общался «Минфин», отмечают необходимость диверсифицировать свои сбережения. «Это основополагающий принцип управления рисками в финансах. Он помогает оградить накопления от непредсказуемых событий, таких как инфляция, падение курса валют. Самый простой способ диверсифицировать сбережения — это распределение средств между разными валютами и сроками размещения», — говорят в пресс-службе Укргазбанка.

Максим Гончарук из ОТП Банка добавляет, что «сценарии диверсификации зависят от целей, преследуемых потребителем, их глубины во времени и готовности принимать риски».

«Если речь идет о желании сэкономить определенную сумму средств и защитить их от инфляции в краткосрочной перспективе с минимальным риском, то лучшим решением будет депозит в национальной валюте, позволяющий получить дополнительный доход в виде %. Если смотреть на среднесрочную и долгосрочную перспективу, то здесь должна быть комбинация валют, в которой номинированы сбережения, и использование дополнительных финансовых инструментов для получения дохода, например, такого, как ОВГЗ», — добавляет он.

По мнению Дмитрия Замотаева из Глобус Банка о диверсификации уместно говорить, если речь идет о сумме от 500 тыс. грн и больше.

«Диверсификация — это не только размещение средств на разные сроки или, например, в разных банках. Это и возможность покупки ОВГЗ, золотых слитков или открытия валютных вкладов. То есть чем больше у человека денег, тем больше вариантов для сбережений. Соотношение этих инструментов уже будет зависеть от намерений самого клиента.

Например, покупка золота — это игра в долгую, краткосрочные вклады — это фиксация самых высоких ставок и получение дохода уже через некоторое время. Валютные вклады — это, скорее, сейф с соответствующими гарантиями безопасности. А покупка ОВГЗ, кроме, собственно, положенной суммы, требует еще и определенных специфических знаний", — говорит Дмитрий Замотаев.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.09.2025−29.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.09.2025−29.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.09.2025−29.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

