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Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
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14 сентября 2026, 17:59 Читати українською
Sense Bank запустил видеоконсультации на украинском жестовом языке
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Источник: Sense Bank
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