Германия начнет получать данные об украинских счетах: что нужно знать до 30 сентября

Украинские банки в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией будут передавать данные о счетах лиц, являющихся налоговыми резидентами Германии. Речь идет о системе CRS — Common Reporting Standard, сообщает Ausnews.de.

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Для украинцев, живущих в Германии и имеющих счета в украинских банках, это означает, что информация о таких счетах и отдельных доходах по ним может автоматически попадать в немецкие налоговые органы.

Что такое CRS

CRS — международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах между государствами.

В рамках этой системы финансовые учреждения определяют налоговую резидентность клиента и передают предусмотренные стандартом данные своим налоговым органам, которые в дальнейшем обмениваются информацией с соответствующей страной.

Сам факт наличия счета за границей не является нарушением. Риски могут возникать, если человек должен был сообщить об активах или доходах, но не сделал этого.

Какие данные могут передавать

По информации издания, обмен может включать:

имя и фамилия владельца счета;

адрес проживания;

дату рождения;

налоговые номера;

информацию о финансовом учреждении;

номер счета;

остаток средств на конец отчетного периода;

отдельные виды доходов, в том числе проценты, дивиденды и другие выплаты.

Таким образом, немецкие налоговые органы смогут сопоставлять полученные данные с информацией, указанной в своей налоговой отчетности.

Что это значит для получателей социальной помощи

Отдельное внимание — украинцам, получающим в Германии Bürgergeld, Grundsicherung или выплаты за AsylbLG.

При назначении таких выплат заявитель должен сообщать компетентным органам об имуществе и финансовых ресурсах в случаях, предусмотренных правилами соответствующей программы.

Поэтому при наличии счета в Украине следует проверить, была ли информация о нем должным образом предоставлена Jobcenter или Sozialamt, если это было обязательно.

Если скрытые активы или доходы повлияли на право на социальную помощь или ее размер, ведомство может потребовать возврата излишне полученных средств, а в отдельных случаях возможны и дополнительные санкции.

Что делать тем, кто работает или ведет бизнес

Для тех, кто является налоговым резидентом Германии и получает доходы через украинские счета, значение имеет не только сам счет, но и доходы по нему.

В частности, проценты по депозитам и другие доходы, подлежащие декларированию в Германии, необходимо правильно отражать в налоговой декларации Steuererklärung.

Что следует проверить уже сейчас

Владельцам счетов в украинских банках следует убедиться, что банк имеет актуальные данные о:

адрес проживания;

страну налоговой резидентности;

налоговый номер;

другие сведения, необходимые для отчетности CRS.

Особенно это касается тех, кто после переезда в Германию не обновлял информацию в своем украинском банке.

Также следует проверить, были ли все доходы и активы, которые нужно было задекларировать или сообщить немецким органам, указаны корректно.

Что это значит

Автоматический обмен в рамках CRS существенно уменьшает возможность скрывать зарубежные финансовые счета от налоговых органов.

Для украинцев в Германии сам факт наличия счета в Украине не создает проблем. Значение имеет то, правильно ли определена налоговая резидентность, задекларированы ли доходы и выполнены ли требования по сообщению об активах при получении социальной помощи.