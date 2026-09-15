Германия начнет получать данные об украинских счетах: что нужно знать до 30 сентября

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 сентября 2026, 15:15 Читати українською

Германия начнет получать данные об украинских счетах: что нужно знать до 30 сентября

Украинские банки в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией будут передавать данные о счетах лиц, являющихся налоговыми резидентами Германии. Речь идет о системе CRS — Common Reporting Standard, сообщает Ausnews.de.

Украинские банки в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией будут передавать данные о счетах лиц, являющихся налоговыми резидентами Германии.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Для украинцев, живущих в Германии и имеющих счета в украинских банках, это означает, что информация о таких счетах и отдельных доходах по ним может автоматически попадать в немецкие налоговые органы.

Что такое CRS

CRS — международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах между государствами.

В рамках этой системы финансовые учреждения определяют налоговую резидентность клиента и передают предусмотренные стандартом данные своим налоговым органам, которые в дальнейшем обмениваются информацией с соответствующей страной.

Сам факт наличия счета за границей не является нарушением. Риски могут возникать, если человек должен был сообщить об активах или доходах, но не сделал этого.

Какие данные могут передавать

По информации издания, обмен может включать:

  • имя и фамилия владельца счета;
  • адрес проживания;
  • дату рождения;
  • налоговые номера;
  • информацию о финансовом учреждении;
  • номер счета;
  • остаток средств на конец отчетного периода;
  • отдельные виды доходов, в том числе проценты, дивиденды и другие выплаты.

Таким образом, немецкие налоговые органы смогут сопоставлять полученные данные с информацией, указанной в своей налоговой отчетности.

Что это значит для получателей социальной помощи

Отдельное внимание — украинцам, получающим в Германии Bürgergeld, Grundsicherung или выплаты за AsylbLG.

При назначении таких выплат заявитель должен сообщать компетентным органам об имуществе и финансовых ресурсах в случаях, предусмотренных правилами соответствующей программы.

Поэтому при наличии счета в Украине следует проверить, была ли информация о нем должным образом предоставлена Jobcenter или Sozialamt, если это было обязательно.

Если скрытые активы или доходы повлияли на право на социальную помощь или ее размер, ведомство может потребовать возврата излишне полученных средств, а в отдельных случаях возможны и дополнительные санкции.

Что делать тем, кто работает или ведет бизнес

Для тех, кто является налоговым резидентом Германии и получает доходы через украинские счета, значение имеет не только сам счет, но и доходы по нему.

В частности, проценты по депозитам и другие доходы, подлежащие декларированию в Германии, необходимо правильно отражать в налоговой декларации Steuererklärung.

Что следует проверить уже сейчас

Владельцам счетов в украинских банках следует убедиться, что банк имеет актуальные данные о:

  • адрес проживания;
  • страну налоговой резидентности;
  • налоговый номер;
  • другие сведения, необходимые для отчетности CRS.

Особенно это касается тех, кто после переезда в Германию не обновлял информацию в своем украинском банке.

Также следует проверить, были ли все доходы и активы, которые нужно было задекларировать или сообщить немецким органам, указаны корректно.

Что это значит

Автоматический обмен в рамках CRS существенно уменьшает возможность скрывать зарубежные финансовые счета от налоговых органов.

Для украинцев в Германии сам факт наличия счета в Украине не создает проблем. Значение имеет то, правильно ли определена налоговая резидентность, задекларированы ли доходы и выполнены ли требования по сообщению об активах при получении социальной помощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами