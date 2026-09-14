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14 сентября 2026, 12:10 Читати українською

Утечка данных Revolut переросла в шантаж: хакеры начали публиковать информацию клиентов

Утечка конфиденциальной информации клиентов британского финтех-сервиса Revolut перешла в новую стадию. Как сообщает Blockonomi, злоумышленники начали публиковать данные отдельных пользователей и угрожают обнародовать новые массивы информации, если компания не выполнит их требования.

Утечка конфиденциальной информации клиентов британского финтех-сервиса Revolut перешла в новую стадию.

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В то же время, в Revolut уверяют, что средства клиентов и внутренние системы компании не были скомпрометированы. Данные попали в злоумышленников в результате другой схемы — они выдали себя за представителей государственного учреждения и добились передачи информации о пользователях.

Какие данные могли оказаться у злоумышленников

По сообщениям пострадавших пользователей, речь идет не только об именах или электронных адресах. Среди потенциально скомпрометированной информации:

  • имя, дата рождения и профессия;

  • домашний и электронный адрес, номер телефона;

  • копии паспортов и водительских удостоверений;

  • фотографии, которые использовались для подтверждения личности;

  • банковские выписки и IBAN;

  • информация о выводе средств;

  • история финансовых операций, в том числе транзакции из Bitcoin.

В то же время, Revolut заявляет, что биометрические данные для распознавания лица не пострадали. Компания также отмечает: доступа к средствам клиентов или основных внутренних систем не получили.

Чьи данные уже обнародовали

Злоумышленники уже перешли от угроз к публикации отдельных документов. В открытых сообщениях упоминаются профессиональный теннисист Александр Шевченко и Феликс Ромер, руководитель криптоигровой платформы Gamdom/Skinscom.

Однако это не означает, что именно эти люди являются единственными пострадавшими. Revolut пока не назвал точное количество клиентов, которых задел инцидент. Компания лишь сообщает об ограниченном числе пользователей и заявляет, что непосредственно проинформировала тех, чьи данные могли быть скомпрометированы.


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Злоумышленники требуют деньги

После публикации первых документов утечка приобрела признаки вымогательства. Авторы атаки заявляют, что могут ежедневно обнародовать новые данные клиентов, если Revolut не согласится с их условиями.

Это создает дополнительные риски даже для тех пользователей, чьи счета напрямую не были сломаны. Сочетание паспортных данных, адреса проживания и финансовой информации может использоваться для фишинга, кражи личности или целенаправленного мошенничества.

Отдельную опасность представляют данные о криптовалютных операциях. Если историю Bitcoin-транзакций можно связать с конкретным человеком, злоумышленники могут получить более подробный профиль его финансовой активности.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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