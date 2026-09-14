Чистка небанковского сектора: почему финкомпании и кредитные союзы продолжают покидать рынок

Август 2026 принес очередное сокращение количества участников украинского небанковского финансового рынка. По данным Национального банка, за месяц общий реестр уменьшился на 10 учреждений — до 717 компаний. При этом банковский сектор демонстрирует абсолютную стабильность: количество банков с банковской лицензией остается неизменным и составляет 59.

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Основная перегруппировка прошла среди финансовых компаний, рыночных рисковых страховщиков и кредитных союзов.

Кто оставил рынок в августе

Изменения в реестрах происходили как по собственной инициативе участников, так и через применение регуляторных мер со стороны Нацбанка.

По заявлениям самих компаний, регулятор аннулировал все лицензии одному страховщику non-life, двум финансовым компаниям и трем кредитным союзам. В то же время, НБУ ударил по нарушителям: трем финансовым компаниям лицензии отменили принудительно, а еще одной отказали в выдаче новой разрешительной документации.

Что касается регистрового учета, то из него принудительно исключили пять финансовых компаний. По собственному желанию рынок оставили три кредитных союза, одна страховая компания non-life и один страховой брокер.

Кроме вывода игроков с рынка НБУ корректировал объемы разрешенной деятельности: двум финансовым компаниям расширили лицензии, а четырем — наоборот, сузили.

По состоянию на 1 сентября 2026 г. структура небанковского финансового сектора выглядит следующим образом:

Финансовые компании: 378 (месяцем ранее — 383);

Страховщики non-life: 43 (было 44);

Life-страховщики: 10 (без изменений);

Страховщики со особым статусом: 1;

Ломбарды: 96 (без изменений);

Кредитные союзы: 76 (было 79);

Лизингодатели: 1 (без изменений);

Страховые брокеры: 40 (было 41);

Коллекторские компании: 72 (без изменений).

В корпоративном сегменте количество банковских групп уменьшилось на одну — до 14, в то время как количество небанковских финансовых групп сохранилось на уровне 40.

Динамика платежного сектора

Платежная инфраструктура Украины показывает устойчивость. В стране продолжают работать 13 платежных систем, созданных резидентами (в том числе две государственных) и 10 международных платежных систем.

Среди непосредственных поставщиков финансовых платежных услуг статус-кво сохранили все классы игроков: 15 платежных учреждений, 11 финансовых учреждений с правом предоставления платежных услуг, один банк-эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

В то же время в смежной инфраструктуре зафиксирован рост: количество коммерческих агентов увеличилось с 98 до 101. Количество технологических операторов (31) и предоставлятелей нефинансовых платежных услуг (6) осталось без изменений.

В августе НБУ обработал 169 запросов от участников рынка относительно лицензионных и регистрационных действий. Наибольшую деятельность проявили финансовые компании и лизингодатели — 94 обращения. От банков поступило 33 запроса, от страховщиков — 25, а от кредитных союзов и ломбардов — 17.

Ужесточение требований и консолидация капитала

Как ранее писал «Минфин», планомерное сокращение количества небанковских финансовых учреждений продолжается уже несколько лет и является прямым следствием реформы «сплит» и дальнейшего усиления надзора со стороны Национального банка.

Регулятор последовательно повышает требования к прозрачности структур собственности, достаточности капитала и соблюдению норм финансового мониторинга.

Для многих мелких игроков или компаний, создававшихся под узкие корпоративные задачи, выполнение новых стандартов оказывается слишком затратным, что заставляет их добровольно сдавать лицензии.

По оценкам аналитиков, консолидация небанковского рынка будет продолжаться и дальше. Утрата количественных характеристик компенсируется повышением свойства: на рынке остаются более устойчивые и прозрачные учреждения, что уменьшает опасности для потребителей денежных услуг и увеличивает общую надежность системы.