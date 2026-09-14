Клиенты àбанка, которые получили акционное предложение в приложении àbank24, могут принять участие в специальном предложении и получить вознаграждение за использование переводов Payoneer.
àбанк дарит 300 грн кешбэка за три перевода Payoneer
До 7 декабря 2026 года необходимо получить три перевода Payoneer через àbank24. После выполнения всех условий клиенту будет начислен кешбэк.
Условия акционного предложения:
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необходимо осуществить 3 перевода Payoneer
до 07.12.2026включительно;
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сумма каждого перевода должна составлять не менее 100 USD, 100 EUR или 4 500 грн;
После выполнения всех условий клиент получит единовременный кешбэк в размере 300 грн. Начисленный кешбэк можно посмотреть в àbank24 в меню «Кешики».
Как получить перевод?
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Откройте àbank24.
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Перейдите в меню «Другое» →«Международные переводы».
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Выберите Payoneer.
Именно так àбанк объединяет удобные финансовые решения с дополнительными возможностями для своих клиентов. àбанк стремится сделать использование сервисов простым, понятным и выгодным, чтобы каждое новое предложение давало ещё больше преимуществ.
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