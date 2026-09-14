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14 сентября 2026, 12:36 Читати українською

Списание кредитов военным могут оставить на усмотрение банков: что не так с законопроектом №15458

Законопроект № 15458, предусматривающий механизм прощения или аннулирования потребительской задолженности для отдельных категорий военнослужащих, их семей и других защищенных категорий, требует существенной доработки. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Законопроект № 15458, предусматривающий механизм прощения или аннулирования потребительской задолженности для отдельных категорий военнослужащих, их семей и других защищенных категорий, требует существенной доработки.

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К такому выводу пришло Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Основные замечания касаются механизма списания долгов, определения получателей льготы, налоговых норм и финансово-экономического обоснования законопроекта.

Решение о списании оставляют банкам

Документ предлагает разрешить членам семей и наследникам погибших или пропавших без вести военных, представителям пленных, гражданским лицам, лишенным личной свободы или пропавшим без вести, а также лицам с инвалидностью в результате войны обращаться к кредитору о прощении или аннулировании долга.

В то же время, кредитор получает право, а не обязанность списывать задолженность. Причем он будет сам определять, какую ее часть аннулировать — от 100% до меньшей суммы. Законопроект также не устанавливает четкие критерии для принятия такого решения, оснований для отказа и сроков рассмотрения заявлений.

По мнению экспертного управления, это может привести к разному применению нормы в отношении людей, находящихся в одинаковых правовых условиях.

Есть проблемы с перечнем получателей

Эксперты также выявили несоответствия в определении категорий граждан, на которые будет распространяться механизм списания. В частности, перечень лиц, которые могут обратиться с заявлением, не полностью совпадает с перечнем тех, на кого кредитор может принять решение о прощении долга.

Кроме того, законопроект использует термины, не согласующиеся с действующим законодательством. В частности, не определено содержание понятия «гражданские лица», что может усложнить практическое применение новых норм.

Замечания касаются и налогов

Законопроект предусматривает увеличение не облагаемой налогом суммы прощенного долга до размера одной минимальной зарплаты. В то же время, эксперты обращают внимание на отсутствие надлежащего обоснования такого решения.

Отдельно возникают вопросы по освобождению от НДФЛ процентов, комиссий и других платежей по кредитам. Из предложенной редакции неясно, какие суммы подразумеваются, что создает проблему правовой определенности.

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Нет расчетов влияния на бюджет и финансовый рынок

Главное научно-экспертное управление также указало на недостаточное финансово-экономическое обоснование документа. В пояснительной записке отмечено, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов госбюджета, однако подробных расчетов и оценки последствий нет.

Поэтому невозможно полноценно оценить потенциальное влияние новых правил на бюджет, финансовый рынок, налогообложение и риски злоупотреблений.

В результате эксперты рекомендуют доработать критерии и процедуру списания долгов, определить основания для отказа и сроки рассмотрения обращений, согласовать перечень получателей и терминологию, а также уточнить налоговые положения и финансовые последствия законопроекта.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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