Укрэксимбанк повысил, а Правэкс порезал доходность всех своих депозитов в гривне

Поток денег в банки от частных клиентов ускорился. За август сумма вкладов физических лиц увеличилась на 10 млрд грн (до 1,5 трлн грн), по сравнению с плюс 3,9 млрд грн по результатам июля. Такие подсчеты приводит Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Но здесь есть несколько интересных тенденций.

В частности, Фонд обращает внимание на рост суммы вкладов физических лиц-предпринимателей — плюс 4,5 млрд грн за предыдущий месяц. Благодаря этому доля ФОП в структуре вкладов немного выросла — с 11,3% до 11,5%. Также постепенно меняется валютная структура вкладов: украинцы наращивают сбережения в СКВ.

Валютная структура вкладов физлиц на 1.08.2025 и на 1.09.2025

По данным ФГВФЛ

И еще одна тенденция — дальнейшее сокращение доли срочных вкладов: население накапливает деньги на счетах, чтобы всегда иметь их под рукой. Если на 1 августа доля срочных вкладов в общей структуре составляла 29,9%, то на 1 сентября — 29,73%. При этом из них 17,08% всех денег физлиц в банках было размещено на депозитах до 3 месяцев, и еще 7,25% — на срок от 3 до 6 месяцев.

Как изменились депозитные предложения крупных банков за 2 недели

Банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн неактивно меняли свои предложения для частных клиентов.

КоминБанк на 0,3 п.п. снизил доходность гривневых депозитов на 6 и 9 месяцев, и теперь платит по ним 15,3% годовых.

Укрэксимбанк повысил ставки депозитов в гривне всей своей линейки: на 1,65 п.п. — до 13% годовых — выросла доходность вкладов на 9 и 12 месяцев, на 1,7 п.п. — до 12,5% годовых — на 3 и 6 месяцев.

Правэкс Банк на 0,5 п.п. снизил заработки своих частных клиентов на депозитах в гривне. Теперь в этом банке можно заработать 11% годовых на годовом вкладе, 12,5% годовых — на вкладах на 9 и 6 месяцев, 13,5% годовых — на депозите сроком на 3 месяца.

Кредит Днепр Банк сразу на 1 п.п. — до 2,5% годовых — повысил ставку по депозитам в долларе на 6 месяцев. Сейчас это самая большая доходность по этому виду вклада среди банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн.

ОТП Банк, наоборот, снизил на 1 п.п. ставку по вкладам в долларе на 6 и 3 месяца. Теперь на таких вкладах его частные клиенты получают 0,25% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.09.2025−22.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк. Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.09.2025−22.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.09.2025−22.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.