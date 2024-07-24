Конкуренция за вкладчика усиливается: банки стараются удержать доходность депозитов

Четыре малых банка на этот раз уменьшили доходность гривневых вкладов, один — повысил. Как малые банки планируют удерживать «старых» вкладчиков и привлекать новых, — в свежем обзоре «Минфина».

Спрос на валюту продолжает расти, а НБУ обеспокоился падением гривны и обещал принять соответствующие меры. По словам экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина, 40% дополнительного валютного спроса сформировано валютно-покупными операциями населения, тогда как в первой половине 2023 года население формировало лишь 15% валютного спроса.

Ученый добавляет, что девальвация гривны, по сравнению с началом мая, уже составила 5%, однако это не останавливает валютного спроса.

«В июне-июле ежедневные продажи иностранной валюты Национальным банком составляют по 130−150 млн. долл. в день. Есть признаки того, что в иностранную валюту конвертируются не только новые средства, но и имеющиеся гривневые сбережения. Так, за первые 10 дней июля депозиты юридических лиц сократились на 6 млрд грн», — пишет он.

В то же время, по его данным, по состоянию на 17 июля депозиты корпоративного сектора выросли на 20,7%, или на 235,54 млрд грн г/г, а сбережения населения — на 18,6%, или на 180,22 млрд грн г/г, соответственно.

«… Текущие колебания курса, определенная умеренная девальвация, не создают рисков для финстабильности. Ведь это не влечет снижение доверия к национальной валюте. Ни бизнес, ни население не стремятся любой ценой перейти из гривневых инструментов в другие средства сбережений», — считает директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова и добавляет, что НБУ не видит угроз для ликвидности банков в части фондирования.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев говорит, что потенциальные вкладчики сейчас находятся в состоянии ожидания, которое можно считать объективным.

«Гражданам нужны ответы на очень простые вопросы: 1) каким будет курс валют, 2) уровень заработка (не снизится ли покупательная способность денег с получаемого дохода), 3) „шкала безопасности“ жизни», — говорит он.

Постепенная девальвация гривны должна заинтересовать украинцев больше вкладываться в валютные депозиты, но в СКВ банки предлагают мизерные ставки, следовательно, валюта в основном продолжает идти «под матрас».

«Причина не только в самих банках, но и в нормах резервирования, установленных для таких вкладов. Это ограничивает возможности банков предлагать более выгодные условия», — объясняет ситуацию глава правления Юнекс банка Иван Свитек.

«Украинцы воспринимают валюту прежде всего, как защитный инструмент, способ защитить сбережения от девальвационных рисков. Но не в качестве инвестиционного инструмента. В абсолютных цифрах в долларовом эквиваленте общий объем депозитов населения в СКВ остается неизменным уже несколько лет подряд. Следовательно, их доля в структуре вкладов населения постепенно сокращается.

По оперативным данным НБУ, в июне показатель составил 33,8% (в гривневом эквиваленте). Это не значит, что украинцы перестали покупать валюту, в том числе и по доступным безналичным каналам. Но все же большинство из них предпочитают доллары и евро в наличной форме", — считает Свитек.

Будут ли банки снижать ставки в гривне

Что касается решений монетарного комитета НБУ, заявление по результатам заседания которого ожидается 25 июля, то банкиры не ждут резких изменений. Как и в прошлый раз, прогнозы — 50:50, ожидания колеблются между тем, что НБУ не снизит ключевую ставку, и тем, что снизит на 0,5−1%.

«С одной стороны, даже после инфляционного скачка, вызванного повышением тарифов на электричество, темпы роста цен остаются умеренными и не превышают целевой коридор НБУ. Кроме того, ранее регулятор давал сигналы рынку, что готов в этом году дополнительно снизить учетную ставку в пределах 0,5−1%, чтобы поддержать восстановление экономики.

Но, как по мне, сейчас для такого шага не самый лучший момент. Рост курса доллара в последние два месяца, усиление девальвационных ожиданий усложняют выполнение задачи сковывания свободной гривневой ликвидности на депозитах. В таких условиях дополнительное снижение доходности гривневых депозитов лучше было бы отложить. Поэтому я не исключаю, что во время июльского заседания НБУ может принять решение снизить ставку на 0,5%. Но вероятность такого шага, на мой взгляд, не превышает 40%", — прогнозирует Иван Свитек.

Он также называет вероятным сценарий, когда НБУ не изменит дизайн монетарной и процентной политики.

«В таких условиях депозитные ставки продолжат снижаться, но очень медленно. Ведь конкуренция на рынке за счет физических лиц сейчас очень плотная. Резких движений не могут себе позволить даже крупные банки», — считает он.

Резких изменений по депозитным ставкам не планируют и в Бизбанке. В банке также говорят, что в депозитном портфеле физлиц удельный вес вкладов в гривне остается стабильно высоким — около 80%.

Такое же соотношение и у Аккордбанка. «Даже в условиях незначительной девальвации гривны, значительных изменений мы не наблюдаем», — говорит директор Департамента риск-менеджмента Николай Войткив.

«Учитывая, что после вынужденного существенного повышения цен на электроэнергию, а также некоторый рост курса доллара США по отношению к гривне, инфляция в июне показала 2,2% по отношению к маю. Потому есть основания прогнозировать, что учетная ставка будет оставаться на текущем уровне после следующего заседания монетарного комитета», — считает он.

Как банки будут привлекать и удерживать вкладчиков

«Набор „маркетинговых“ инструментов для привлечения новых вкладчиков является достаточно устойчивым: 1) акционные предложения, по которым вкладчик может получить бонус в 0,5−1% к базовой ставке; 2) последующее перезаключение сделки после истечения срока вклада может также дать до 1% „премии“; 3) продвижение отдельных депозитных программ, например, более длительных во времени, ставки по которым значительно лучше, чем на короткие вклады», — говорит Дмитрий Замотаев по поводу действий Глобус банка для привлечения новых вкладчиков и удержания «старых».

В Радабанке, по словам начальника управления продуктов розничного и частного бизнеса Дмитрия Лаврушина, предлагают клиентам расширенный сервис удаленной работы с депозитными вкладами.

В МТБ банке, говорит замглавы правления Геннадий Тищенко, действуют программы лояльности для стимулирования размещения вкладов клиентов.

В Укрсиббанке, сообщила начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов Ольга Пинчук, делают акцент на широкой линейке продуктов и услуг и на удаленном открытии вкладов. Банк также проводит плановые акции по привлечению и удержанию вкладчиков.

В Кредобанке обращают внимание на сохранение предложений клиентам с разными потребностями. Это «бессрочные счета и сберегательные счета с повышенной ставкой на остаток средств на них, срочные депозиты на разные сроки и депозиты с пополнением, льготные предложения для ветеранов и т. д. », — говорит директор департамента розничных клиентов Александр Супрунович.

В Укргазбанке сообщили, что новым вкладчикам предлагают гибкие условия и дополнительные бонусы по размещению средств на депозитных вкладах. «Для содержания существующих вкладчиков внедряем разные программы лояльности, специальные предложения, персональные консультации, расширяем спектр доступных финансовых продуктов и услуг, чтобы удовлетворить разные потребности клиентов и т. д. », — добавили в банке.

Как банки меняли ставки

РВС банк снизил ставки по всем вкладам на 1 п.п. Самые лучшие условия банк предлагает по вкладам на год — 13,5% годовых, наименьшая доходность — у вкладов на 3 мес. (12% годовых).

Уменьшал доходность всех вкладов в гривне также и банк Пиреус. Финучреждение снизило все ставки на 1 п.п., самыми высокими остаются ставки по вкладам на 3 и 6 мес. — 14% годовых. В то же время доходность вкладов на год уменьшилась до 12% годовых.

Банк Украинский капитал оставил без изменений доходность гривневых вкладов на год, но снизил ставки по всем другим срочным вкладам. Больше всего снизилась доходность вкладов на 9 мес. (-1,5 п.п.), меньше всего — на 3 мес. (-1 п.п.). После изменений ставки на короткие вклады остаются самыми высокими — 15,5% годовых, самые низкие — 15% годовых — банк предлагает под вклады на 9 и 12 мес.

Юнекс банк оставил все ставки без изменений, кроме ставок по депозитам на 3 мес. Доходность этих вкладов уменьшилась на 1,5 п.п. — до 14% годовых и сравнялась с доходностью годовых вкладов. Ставки по депозитам на 6 и 9 мес. составляют 13,75% годовых.

В отличие от других участников обзора, банк Клиринговый Дом на этот раз увеличивал доходность вкладов в гривне и евро. В гривне банк прибавил 0,25 п.п. к ставкам на 9 мес. и 0,75 п.п. к ставкам на полгода. Самая высокая доходность остается по вкладам на 3 мес. — 15,8% годовых.

Банк также прибавил 0,5 п.п. к доходности полугодовых вкладов в евро, и 0,55 п.п. к ставкам на 3-месячные вклады в этой валюте. Самую высокую доходность в евро банк предлагает на полугодовые вклады — 1,45% годовых.

Самые лучшие условия по вкладам на 3 мес. предлагает банк Клиринговый Дом (15,8% годовых), чуть меньше (15,75% годовых) платят Кристалбанк и Асвио банк.

Самые большие проценты за полугодовые вклады можно получить в Кредитвест Банке (15,5% годовых), ставку в 15,25% годовых предлагают сразу три банка: Агропросперис, Асвио банк и банк Украинский капитал.

Самую высокую доходность по вкладам на 9 мес. предлагают Агропросперис и МИБ (15,5% годовых). На 0,5 п.п. меньше — 15% годовых — можно получить в Кредитвест Банке, Полтава-Банке и банке Украинский капитал.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.07.2024−22.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.07.2024−22.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.07.2024−22.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.