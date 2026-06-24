Особенные клиенты: что предлагают банки частным вкладчикам с миллионами на счету

За май вклады населения в банках выросли еще на 13,3 млрд грн. Но мизерной доле вкладчиков с суммами на счете от 1 млн грн и выше (0,35% от общего количества) принадлежит почти 43% всех денег физлиц в банках, — такие данные приводит в свежем отчете Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). «Минфин» выяснял, чем грозит такая ситуация для банковской системы, и какие условия сотрудничества банкиры предлагают своим самым богатым клиентам.

На 1 июня общая сумма средств физлиц в банковской системе составила 1 700,6 млрд грн. Несмотря на девальвацию гривны, украинцы сохраняют доверие к национальной валюте: львиная доля вкладов на банковских счетах размещена именно в гривне. По состоянию на 1 июня эта доля составляла 65,7%, против 65,4% на 1 мая.

В то же время вкладчики хотят иметь оперативный доступ к своим деньгам, поэтому размещают их в основном на бессрочных счетах, а не на депозитах. Доля таких «горячих» денег продолжает понемногу расти: на 1 мая доля вкладов до востребования составляла 70,8% от всех денег физлиц в банковской системе, против 70,78% на 1 мая. На срок от 3 месяцев и более размещено только 11,4% от всех денег физлиц в банковской системе.

Самые бедные вкладчики тратят, самые богатые — увеличивают суммы на счетах

Еще один закрепившийся на отечественном депозитном рынке тренд — концентрация основной части накоплений в руках небольшой группы вкладчиков. Более того, именно эта небольшая группа вкладчиков, в противовес категории держателей небольших депозитов, активно наращивают суммы на счетах.

«Концентрация сбережений продолжается. Разрыв между большинством вкладчиков и узкой группой самых богатых не сокращается. Вкладчики со счетами от 600 тыс. грн (самые состоятельные 0,67% украинцев) увеличили объем денег на 12,8 млрд грн — до 90,5 млрд грн. Их доля в общем объеме депозитов держится выше 53,2% — и это исторический рекорд (именно по доле). Число таких вкладчиков почти не изменилось.

Вкладчики со счетами до 200 тыс. грн, а это большинство украинцев, по количеству (57,5% вкладчиков), сократили остатки на 3,6 млрд грн — до 44 млрд грн. Доля этой группы в общем объеме средств продолжает снижаться", — проанализировал свежий отчет ФГВФЛ финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он напомнил, что в мае группы с наименьшими объемами накоплений в банках обычно не показывают прирост денег («вероятно, сезонные расходы, плюс отпускной сезон давят на мелких вкладчиков»). Хотя и не исключил, что такая ситуация является результатом ужесточения финмониторинга.

Концентрация сбережений растет: угрожает ли это стабильности банковской системы?

Все это лишь усугубляет потенциальный риск для банковской системы. Ведь, с одной стороны, львиная доля средств частных клиентов накапливается именно на текущих счетах, с другой — значительную часть этих средств контролирует мизерная доля вкладчиков. Поэтому, если они начнут снимать деньги со счетов, это сразу же приведет к очень ощутимому оттоку средств из банковской системы.

Поэтому «Минфин» спросил у финансистов, видят ли они опасность в том, что эта мизерная ставка составляет менее 1% вкладчиков. Большинство опрошенных нами банкиров не считают ситуацию угрожающей.

«Концентрация значительной части средств в относительно небольшом количестве вкладчиков характерна не только для Украины, но и для многих других банковских систем. Сам по себе этот факт не является критическим риском для банковской системы, если у банков есть диверсифицированная ресурсная база, если они соблюдают нормативы ликвидности и не зависят чересчур от отдельных клиентов или групп клиентов», — говорит Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Замглавы Правления, AO «БАНК КД» (бывший Клиринговый Дом) Николай Онищенко видит в этом «определенный риск». «Ведь высокая концентрация средств в небольшом количестве вкладчиков теоретически может усиливать чувствительность отдельных банков к оттоку ресурсов», — объясняет он.

В то же время финансист привел несколько факторов, которые существенно снижают этот риск.

Во-первых, у банков сегодня есть значительный запас ликвидности, что позволяет им уверенно выполнять свои обязательства перед клиентами. Во-вторых, средства населения остаются одним из наиболее стабильных источников фондирования для банковской системы. В третьих, полная государственная гарантия вкладов физических лиц поддерживает доверие граждан к банкам и способствует сохранению стабильности всей системы.

Поэтому, несмотря на наличие концентрации, у банковской системы есть достаточный запас прочности, а депозиты остаются для клиентов понятным и защищенным способом сохранения средств", — рассказал «Минфину» Николай Онищенко.

Особые условия для крупных вкладчиков: что предлагают банки

Клиенты с большими суммами на счетах остаются для банкиров самыми любимыми. А потому им предлагают особые условия размещения средств и обслуживания.

Вместе с тем финансисты неохотно рассказывали о том, какая доля размещенных у них денег населения приходится на самых богатых вкладчиков. К примеру, по данным пресс-службы Ощадбанка, доля депозитов, по классификации ФГВФЛ, от 5 млн грн и более, у них составляет около 18% в общем портфеле гривневых депозитов.

«Вкладчики депозитов от 5 млн грн больше всего размещают средства сроком на 6 месяцев. Программа лояльности банка предусматривает увеличение процентной ставки депозита, в зависимости от суммы размещения. Соответствующие условия применяются для депозитов от 500 тыс. грн и от 2,5 млн грн», — уточнили для Минфина в пресс-службе Ощадбанка.

В mono «Минфину» рассказали, что «самые популярные сроки среди крупных вкладчиков — 12 месяцев (43% таких депозитов) и 3 месяца (33%)».

Есть специальное предложение при оформлении депозита «Стандартный» с правом досрочного расторжения — для вкладов от 10 млн грн ставка составляет 15,50−16,00% годовых, в зависимости от выбранного срока. При этом у срочных депозитов в monobank одинаковые условия для всех: ставка зависит от продолжительности, а не от суммы вклада", — сообщили в банке.

«Большинство банков предлагают для состоятельных клиентов и держателей значительных сбережений специальные условия привлечения вкладов, в том числе повышенные процентные ставки.

Банк «Пивденный» для таких клиентов предлагает не только повышенные ставки по депозитам в гривне и иностранной валюте, а комплексный подход к решению финансовых потребностей: персонального менеджера, премиальные карты, консультационную поддержку в сопровождении сложных и структурированных соглашений, инструменты хеджирования валютного риска и управления ликвидностью, персонализированные решения", — комментирует Сергей Новошицкий.

Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк, говорит, что «для клиентов с большими суммами действует акция в мобильном приложении: чем больше сумма вклада, тем больший бонус может получить клиент».

Наличие специальных условий обслуживания крупных частных вкладчиков подтвердили все опрошенные банкиры, хотя детали такого особого обслуживания они раскрывают неохотно.

«Мы видим на рынке предложения вкладов, по которым ставка зависит от суммы депозита. Такой подход действительно используется отдельными банками, как инструмент привлечения крупных сумм.

В то же время наш опыт работы с состоятельными клиентами показывает, что высокая процентная ставка не является решающим фактором для принятия решения относительно размещения средств. Для этой категории клиентов не менее важны качество ежедневного взаимодействия с банком, скорость получения ответов, понятность условий, корректность сопровождения операций.

Именно поэтому мы пытаемся выстраивать долгосрочные отношения с такими клиентами не только вокруг депозитной ставки, а вокруг общего опыта обслуживания", — комментирует Николай Онищенко из Банка KД.

Как за 2 недели небольшие банки изменили депозитные ставки

Поликомбанк порезал доходность всей линейки срочных депозитов в гривне. Ставка по годовым вкладам снижена на 0,35 п.п. — до 15% годовых, на 9 месяцев — на 0,25 п.п. — до 14,8% годовых, на 6 месяцев — на 0,15 п.п. — до 14,6% годовых, и на 3 месяца — на 0,05 п.п. — до 7,1% годовых.

Также банк снизил заработки своих частных клиентов на долларовых депозитах. Доходность вкладов на 12, 9 и 6 месяцев «похудела» на 0,3 п.п. Теперь на них можно заработать 1,5% годовых, 1,4% годовых и 1,2% годовых соответственно. Ставка по 3-месячным депозитам сохранена на уровне 0,1% годовых.

Аналогичное снижение — на 0,3 п.п. — банк провел и по евровкладам на те же сроки. Теперь на годовом депозите в этой валюте здесь можно заработать 1,5% годовых, на вкладе на 9 месяцев — 1,4% годовых, на 6 месяцев — 1,2% годовых. Трехмесячные депозиты принесут своим владельцам те же 0,1% годовых, как и раньше.

Юнекс банк теперь платит меньше по долларовым депозитам на все сроки. Ставка вкладов на 12 месяцев снижена сразу на 1 п.п. — до 1% годовых, на 9 месяцев — на 0,7 п.п. — до 0,8% годовых, на 6 месяцев — на 0,5 п.п. — до 0,75%, на 3 месяца — на 0,5 п.п. — до 0,5% годовых.

Банк кардинально порезал ставки и по евровкладам. Теперь владельцы евро могут заработать на своем вкладе в этом банке только символические 0,01% годовых, вне зависимости от срока размещения.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.06.2026−22.06.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.06.2026−22.06.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.06.2026−22.06.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь